Miközben Szijjártó a jachtján ült, a cége napi 70 milliót kaszált

Fotó: MTI/Mészáros János

A járvány sem vetette vissza a kormány kedvenc autópályaépítő cégének teljesítményét: a Duna Aszfalt 2020-ban is megdöntötte a magyar építőipar minden korábbi rekordját. A tavaly Szijjártó Péter jachtoztatásával a hírekbe kerülő Szíjj László cége a teljes évben 175 milliárd forintot is meghaladó árbevételt ért el, amihez ismét ágazati szinten is kiugró nyereséghányad társult. A forgalom 15 százaléka maradt meg profitnak, így az adózott eredmény a 26 milliárd forintot is meghaladta. Ez naponta több mint 70 millió forintot jelent.

Azt eddig is tudni lehetett, hogy a Duna Aszfaltnak jó esélye van az újabb rekordévre, mivel a társaság az első kilenc hónapjáról már december közepén beszámolt. A korábban kft.-ként működő céget ugyanis Szíjj László év közben egyszemélyes zrt.-vé alakította, a váltás miatt pedig leadtak egy beszámolót a 2020-as év első kilenc hónapjáról is.

A január és szeptember közötti időszak pedig már elég jól előrevetítette az újabb rekordévet, elégnek tűnt hozzá, ha a társaság az utolsó negyedévben nagyjából azt hozza, mint az első kilenc hónapban. A Duna Aszfalt pedig szinte ugyanazt hozta: október és december között az árbevétel és az adózott nyereség is majdnem pontosan az egyharmada volt az első három negyedévben mértnek.

Persze az egyenletes teljesítmény annyiban nem meglepő, hogy a cég elég jól el van látva állami munkákkal.

A Duna Aszfalt 2018 eleje óta önállóan is több mint 460 milliárdnyi közbeszerzést nyert el,

azoknak a tendereknek az összértéke pedig, amelyeken más – jellemzően szintén kormányközeli – vállalatokkal közösen futott be, közel 570 milliárd forint. Mindez azt is előre vetíti, hogy a társaságnak a következő években sem kell komoly visszaeséstől tartania.

A Duna Aszfalt egyébként egyértelműen a 2010-es évek és különösen a Simicska-Orbán háború nagy nyertese. A társaság ugyan már a 11 évvel ezelőtti kormányváltás idején sem volt kicsi, akkor is évi 17 milliárd körüli árbevételt ért el, ám robbanásszerűen csak ezt, illetve a G-napot követően kezdett el gyarapodni. Miután 2014-2015-ben a miniszterelnök és a Fidesz gazdasági hátországát irányító Simicska Lajos összeveszett, az állami útépítési tendereken addig taroló Közgép lekerült a térképről, és a sztrádaprojektek új sztárja a Duna Aszfalt lett. Ebben azóta annyi változott, hogy Simicska időközben kapitulált, érdekeltségeitől szinte kivétel nélkül megvált, a Közgép pedig épp Szíjj Lászlóhoz került. Simicska birodalmának építőipari zászlóshajója az új tulajdonosánál pedig tavaly már ismét életjeleket mutatott.

A Duna Aszfalt felfutása nem is az árbevételen látszik igazán, hiszen a forgalom összességében látványosan nőtt ugyan, de azért hullámzó volt 2014 után is. A nyereség azonban tartósan rendkívül magas szintre állt be. A 2010-es évek fordulóján még csak 400-500 milliós profittal működő cég 2015 óta minden esztendőben 10 milliárd feletti adózott eredmény ért el. Az előző hét év összesített nyeresége pedig majdnem 120 milliárd forint volt.

Ennek egy elég jelentős részét a cégben hagyta Szíjj László, de amit kivett, abból is elég sok jacht kijönne. A Duna Aszfalt ezúttal négy hónapon belül 7 milliárd forintnyi osztalékot fizetett: ötöt karácsony előtt az első kilenc hónap profitjából, kettőt pedig tavasszal az utolsó három hónap után. 2010 óta összesen pedig már majdnem 55 milliárdot vett ki a cégből a tulajdonos.

