Simicska Lajos szelleme visszatért, tényleg rehabilitálják a Közgépet

Rendőrök ölben viszik ki az akkor még LMP-s Karácsony Gergelyt egy a Közgép Zrt. területén tartott demonstrációról 2012-ben. Fotó: MTI/Beliczay László

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Háromévnyi tetszhalott állapot után újra életjeleket mutat a Simicska-birodalom egykori zászlóshajója, a Közgép Zrt. A vállalat 2020-ban 12 milliárd forintot is meghaladó árbevételt ért el, ami ugyan még mindig messze van a 2010-es évek elején mutatott teljesítménytől, de így is több mint tízszerese az elmúlt esztendők forgalmának. A nyereség ugyan továbbra is visszafogott volt – legalábbis a pénzszivattyús évekhez képest -, de időközben annyit változtak az erőviszonyok, hogy már nem is a Közgépnél kell, hogy lecsapódjon a profit.

A 2010-es választásokat követő első ciklusban a Közgép a Fidesz gazdasági háttérországának legfontosabb eleme volt. Bár ezt hivatalosan sokáig nem lehetett tudni, de a cég Simicska Lajos érdekeltségébe tartozott, és ezekben az években százmilliárdos nagyságrendben nyert el építőipari megbízásokat az államtól. A társaság 2010 és 2015 között majdnem 440 milliárdnyi bevételt és 35 milliárdos adózott eredményt hozott össze. Utóbbiból majdnem 30 milliárdot ki is vett a tulajdonos.

A vállalat diadalmenete azonban az egyik pillanatról a másikra véget ért, amikor 2015-ben Simicska Lajos és Orbán Viktor összeveszett.

A Közgép ettől kezdve egyáltalán nem jutott állami megbízásokhoz, és bár a korábban elnyert munkák egy ideig még kitartottak, a cég 2016-2017-re a korábbi mérete töredékére zsugorodott. A korábban 100 milliárd feletti árbevétel az 1 százalékára csökkent, a tízmilliárdos profitból pedig néhány 10 millió maradt.

A helyzet akkor változott ismét, amikor a 2018-as választások környékén az addig a Fidesz ellen küzdő Simicska Lajos kapitulált. A választások után az egykori Fidesz-pénztárnok még kisöpörte a vállalatot, kivett belőle több mint 8 milliárd forintot, majd a többi érdekeltségével együtt a Közgépet is eladta. Ahogy birodalma nagy része, ez is Mészáros Lőrinc üzleti környezetében kötött ki: a felcsúti milliárdos állandó üzlettársa és barátja, a Szijjártó Pétert jachtoztató Szíjj László szerezte meg.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkNem Nyerges lesz a Simicska-cégek végállomásaInformációink szerint átmeneti időre kerülhet csak Nyerges Zsolt nevére a teljes Simicska-birodalom. Még mindig tízmilliárdokat ér a csoport, amiből 60 milliárdot szedtek ki 2010 óta.

A nagy összeveszés után lényegében munkát sem kapó cég pedig ezzel visszakerült a térképre. Az épp a Közgép bukását követően felemelkedő kormányközeli építőipari óriások először csak arra használták, hogy az állami megbízásokhoz referenciát biztosítson, ám tavaly végül önállóan is behúzott egy hatalmas munkát a Közgép.

A vállalat több mint 43 milliárd forintért építheti a M44 gyorsforgalmi út Szentkirály és Lakitelek közötti szakaszát.

Mivel az építkezés már tavaly megkezdődött, ennek a projektek komoly szerepe lehetett a Közgép árbevételének megugrásában. A következő három évben pedig még biztosan számíthat pénzre a beruházásból a cég, hiszen a teljesítési határidő 48 hónap, azaz a munkák valamikor 2024-ben fejeződhetnek be.

A nyereség azonban egyáltalán nem biztos, hogy a Közgépnél csapódik majd le. A vállalat ugyanis időközben saját funkcionális utóda, a kormány új kedvenc autópálya-építőjének számító Duna Aszfalt leányvállalata lett*A Duna Aszfalt Szíjj László cége.. A két cég pedig gyakran közösen indul közbeszerzéseken, a Duna Aszfalt az M44-es fejlesztésénél is alvállalkozóként tűnt fel.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkSimicska ment, Szíjj László jött, közel háromszorosára drágult az autópálya-építésAz évtized elején még nagyjából egymilliárd forintból is ki lehetett hozni egy kilométer olyan sztrádát, ami manapság már több mint három milliárdba kerül.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkSimicska Lajos pénzgyára adja a referenciát MészároséknakA székesfehérvári félkész gyalogos felüljárót három éve nem sikerül befejezni. Talán majd most, miután még jobban elszállt a költsége.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkÉpp most élesztik újra a Simicska-birodalom ékkövétMészáros Lőrinc üzleti körének alvállalkozójakánt tér vissza a fővárosba az egykori Simicska-birodalom zászlóshajója, a Közgép. A Déli összekötő vasúti hidat korszerűsítik.

Közélet Vállalat Duna Aszfalt Közgép simicska lajos Szíjj László Olvasson tovább a kategóriában