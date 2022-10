Egy éve nem volt ilyen olcsó a gáz a holland tőzsdén

Több mint egyéves mélypontra süllyedt a hétvégén a holland tőzsdei gázár az azonnali piacon, és a hétfő délelőtt hozott ugyan némi emelkedést, így is tavaly október környéki szinten mozgott a jegyzés. Bár jelenleg egyértelműen nem ez a legfontosabb tőzsdei ár – sokkal meghatározóbbak a jövőbeli szállításra szóló megállapodások – az alacsony jegyzés így is sokat elárul a piaci helyzetről.

Tavaly ilyenkor tört ki a pánik

A hétvégén egészen 57,4 euróig csökkent megawattóránként az aktuális, piaci szakszóval úgynevezett spot ár a holland gáztőzsdén. Ennél alacsonyabban utoljára tavaly szeptember közepén jártunk, miközben az idén augusztusban 310 euró felett, tehát a jelenlegi több mint ötszörösén is megfordult a jegyzés.

Mindez arra utal, hogy jelenleg nincs akkora pánik a piacon, mint egy évvel ezelőtt, amikor mindenki fejvesztve igyekezett azonnal gázhoz jutni.

Bár a magyar kormányzat kommunikációja az energiaválságot kizárólag a háborúhoz köti, többször is írtunk róla, hogy ez nem igaz. A gáz árának emelkedése tavaly ősz elején indult el, a piaci szereplők pánikvásárlásai miatt. A gondot akkor az okozta, hogy a megelőző hónapokban az alacsonyabb árakban bízva a lényegében mindenki kivárt, majd szeptemberben a piaci szereplők egyszerre ébredtek rá, hogy ha nem lépnek gyorsan nem lesz elég gázuk télen. A helyzetet tovább rontotta, hogy az oroszok már ekkor elkezdtek játszani a szállításokkal, fokozva az európai gázpánikot. A szektorban – és ezen belül az azonnali piacon is – nagyon gyorsan felfutott a kereslet, ami az egekbe hajtotta az árat.

A helyzet most annyiban más, hogy míg 2021 őszén a piaci szereplőknek azonnal kellett a gáz, és el is tudták azt tárolni, jelenleg nem így van. Tavaly az évnek ebben az a szakaszában az európai gáztárolók töltöttsége 75 százalék körül volt, míg most már a 92 százalékot is átlépte. Ráadásul az aktuális tárolói helyzet pont azért ennyire kedvező, mert az elmúlt hetekben mindenki mint az őrült töltötte a tárolókat, sokszor az azonnali piacon beszerezve az ehhez szükséges gázt. A nyári árcsúcsokat is ez okozta, a legnagyobb mennyiségben vásároló németeket pedig sokan kritizálták is ezért a gyakorlatért a közelmúltban.

Még mindig sok a kockázat

A spot ár mostani mélypontja tehát elsősorban azt mutatja meg, hogy az aktuális helyzet kedvezőbb, mint tavaly ilyenkor. Ez azonban már a rövidtávú kilátásokról sem feltétlenül mondható el. Miközben ugyanis azonnali leszállításra a hétvégén 54 euróért lehetett egy megawattórányi gázt kapni, addig a novemberben átadott energiahordozó esetében már 140 euró körül volt az ár. Az elmúlt hónapokra jellemző szintekhez képest ez utóbbi is kifejezetten alacsony (a mai 130 körüli árról nem is beszélve), de itt szó sincs egyéves mélypontról. Az ilyen úgynevezett határidős ügyletek árai még a nyár legelején is alacsonyabbak voltak, mint most. Tavaly ilyenkor pedig 30-40 euróval jártak a jelenlegi szint alatt.

Azaz akkor az azonnali piacon volt pánik, de a vevők bíztak benne, hogy sokkal tovább nem romlik a helyzet, míg

most azonnali szállításra nincs annyira nagy szükség gázra, viszont a kilátások rövidtávon is sokkal kedvezőtlenebbek.

Ennek magyarázata, hogy tavaly ilyenkor Oroszország és az EU kapcsolata még korántsem volt annyira rossz, mint jelenleg, így nem kellett félni attól, hogy Moszkva teljesen leállítja a szállításokat, és egyszerűen nem jön elég gáz a télen. Bár ez utóbbinak most is egyre kisebb a kockázata, és ezt a telet valószínűleg már orosz gáz nélkül is kihúzná Európa, ám, ha bármilyen más forrás kiesik, az már komoly ellátási zavarokat okozhatna. Ezt árazza a piac az aktuálisnál és a tavalyinál is sokkal drágább határidős ügyletekkel.

