Két hete Ukrajnán keresztül jön a legtöbb orosz gáz Európába

Múlt héten újabb mélypontra süllyedt az Európai Unió gázimportja Oroszországból. A vezetékek forgalmi adatai alapján a vasárnappal záródó hét napban mindössze 526 millió köbméter orosz gáz érkezett a kontinensre. Tavaly ilyenkor közel 2,9 milliárd volt a heti behozatal, de a közelmúltban volt olyan év is, amikor a 3,7 milliárdot közelítette a heti import az évnek ebben a szakaszában.

Európa is dolgozott az ukránok kiváltásán

Az újabb mélypont a felek viszonyának folyamatos romlása, az orosz fél szerződésszegései és az Északi Áramlat felrobbantása fényében egyáltalán nem meglepő. A szállítási adatoknak azonban így is van egy elég megdöbbentő eleme: az előző volt zsinórban a második olyan hét, amikor az oroszok a velük hadban álló Ukrajnán keresztül szállították a legtöbb gázt Európába.

Ez még pár évvel ezelőtt is teljesen természetes lett volna, hiszen az orosz gáz legfontosabb Európába vezető útvonala nagyon sokáig az ukrán tranzit volt. A két ország kapcsolatának romlása miatt azonban Moszkva már legalább másfél évtizede dolgozik ennek megváltoztatásán.

A törekvésekben pedig hosszú ideig az európai országok is partnerek voltak,

mivel az orosz-ukrán viták nem egyszer veszélyeztették a kontinens gázellátását: 2009-ben Magyarországon is korlátozni kellett a gázfelhasználást a szállítások leállása miatt.

Az ukrán tranzit kiváltását célozta végső soron a Balti tenger alatt Németországba befutó Északi Áramlat megépítése, majd – végül le sem zárt – bővítése, és a Fekete-tengeren keresztül gázt szállító Török Áramlat kialakítása is. Utóbbinál ennek teljesen egyértelmű jele volt, amikor az oroszok az új magyar gázszerződés egyik pontjaként azt kötötték ki, hogy a jövőben ne Ukrajnán keresztül, hanem déli irányból vegye a gázt a magyar fél.

Ennek megfelelően a Testvériség vezetéken már a háború kirobbanása előtti fél évben is jóval kevesebb gáz érkezett Magyarországra, mint a korábbi években, az orosz támadás óta pedig szinte semmi. A cső másik ágán, Szlovákiába ugyan folyamatos volt a szállítás, de itt is jóval alacsonyabb szinten, mint a megelőző esztendőkben.

Háború van, de a gáz jön

Persze ez már a háború kitörésének másnapján rendkívül bizarr helyzetet teremtett, hiszen miközben az oroszok éppen lőtték az ukrán fővárost, tranzitdíjat fizettek Kijevnek azért, hogy az országon keresztülvihessék Európa felé a gázukat. A helyzet bizarrsága pedig hétről-hétre fokozódott azzal, hogy míg Moszkva – az EU és Oroszország viszonyának romlásával – sorra állította le a szállításokat a fontosabb útvonalakon, az ukrán tranzit megmaradt.

Ez vezetett oda, hogy két héttel ezelőtt – a háború kirobbanása óta először – Ukrajnán keresztül érkezett a legtöbb gáz a kontinensre, és ez a múlt héten is megismétlődött, sőt még látványosabbá vált. Persze ezt nem nehéz úgy elérni, hogy Fehéroroszországon keresztül május óta, az Északi Áramlaton pedig egy hónapja semmit nem szállítanak az oroszok, de így is sokatmondó trend. Magyar szempontból pedig talán a legfontosabb eleme, hogy kellett hozzá a déli útvonalon hozott gáz mennyiségének jelentős csökkenése is.

Sokáig úgy tűnt, hogy ha az egyéb útvonalak leállítása miatt kieső mennyiséget nem is lehet pótolni a Török Áramlaton, de az oroszok így is igyekszenek nagyobb mennyiséget küldeni ezen a vezetéken. A G7 is többször írt róla, hogy a déli útvonal az egyetlen, amelyen lényegében zavartalan az ellátás, sőt több gáz érkezik, mint valaha. Néhány héttel ezelőtt azonban itt is fordulat történt. Múlt héten már kisebb mennyiség futott be ebből az irányból, mint a vezeték június végi karbantartása óta bármikor.

Egyelőre érkezik elég gáz

A Török Áramlaton küldött mennyiség csökkenése is nagyban hozzájárult ahhoz, hogy múlt héten már csak alig több mint félmilliárd köbméter orosz gáz jött Európába. Az előző héten ráadásul nem csak ebből a forrásból érkezett kevesebb gáz az EU-ba, hanem a tengeren is: az LNG* cseppfolyósított földgáz szállítások is némileg visszaestek.

Ennek ellenére a teljes import, ha szűken is, de egyelőre elegendőnek tűnik. Ahogy korábban írtuk, ahhoz, hogy egy átlagos téli fogyasztáshoz elegendő legyen a gáz a kontinensen, márciusig heti nagyjából 6 milliárd köbméternek kellene befutnia, ez pedig továbbra is megvan.

