Karbantartanak az oroszok, újabb vezetéken áll le a gázszállítás és ez Magyarországot is érinti

Június 21-től egy hétre leállítja a gázszállításokat a Török Áramlat nevű vezetéken a Gazprom. Az orosz vállalat a Telegram-csatornáján számolt erről be a hétvégén. Az indoklás szerint a vezetéken karbantartást végeznek, amiről a Gazprom minden érintett felet tájékoztatott.

A Török Áramlat az orosz gáz egyik legfontosabb szállítási útvonala Európa irányába. A vezeték kapacitása évi 31,5 milliárd köbméter, amelynek fele a törökökhöz fut be, a másik fele viszont a balkáni és kelet-európai régiót látja el. Tavaly szeptember óta Magyarországra is ebből az irányból érkezik az orosz gázimport jelentős része, miután a két ország megállapodása értelmében ezzel az útvonallal váltották ki a korábbi ukrán tranzit nagy részét (ebből akkor komoly vita is kerekedett a magyar és az ukrán kormány között).

Ahogy a fenti ábrán is látszik, a háború kirobbanása óta az összes Magyarországra érkező gáz több mint harmada jött Szerbia felől. Ez az a mennyiség, amely a Török Áramlat karbantartásával most egy hétre kiesik, hiszen a Fekete-tenger alatt futó vezetéken szállított gáz végső soron Kiskundorozsmánál lépte át a szerb-magyar határt.

Ugyan ehhez hasonló mennyiséget az elmúlt hónapokban csak Ausztria felől importáltunk, ám ez nem jelenti azt, hogy technikailag ne lehetne pótolni a déli irányú behozatalt. Elvileg az ukrajnai, szlovákiai, romániai és horvátországi import simán ki tudja váltani, már persze, ha erre van igény, és a piacon van elég elérhető gáz. A legnagyobb esélye talán annak van, hogy az Ukrajnán keresztüli tranzit pörög fel. Abból az irányból a háború kirobbanását követő napokban teljesen leállt a behozatal, az elmúlt időszakban azonban ismét csordogált némi gáz Beregdarócnál.

A magyar érintettségen túl ugyanakkor

az újabb importkorlátozás a teljes európai piacnak odacsap.

A Török Áramlat ugyanis európai szinten is fontos útvonal, a teljes európai behozatal nagyjából nyolcada jöhet ebből az irányból. Ennek kiesése önmagában is jelentős, ám a Gazprom bejelentése alig pár nappal azt követően érkezett, hogy az Európába szállított orosz gáz mennyisége bezuhant az ennél is nagyobb forgalmat bonyolító Északi Áramlaton.

A Balti-tenger alatt Németországba gázt szállító vezetéken az elmúlt napokban alig több, mint harmadannyi gáz érkezett, mint amit korábban megszokhattunk. A Gazprom itt is hasonló érveléssel állt elő, azzal a különbséggel, hogy itt a németeket hibáztatták a történtekért. Szerintük a forgalom csökkentésére azért volt szükség, mert a német Siemens által végzett karbantartási munkák csúsznak, a németek szerint azonban ez nem igaz.

