Kisajtolna még pár milliót az állami botránycégből a körözött volt gazdasági igazgató köre

Ha valaki azt hitte, hogy így négy év elteltével már nem lesznek érthetetlen fejlemények a 2017-es budapesti vizes világbajnokság körül, sajnos tévedett. Az eseményt szervező Bp2017 Kft. nemrégiben tette közzé a 2020-as évről, vagyis annak végéről szóló beszámolóját, amelyből kiderül, hogy az állami tízmilliárdokkal kitömött cég ellen négy per is folyamatban van, vagy várható különböző tartozások miatt. A négy eljárásból kettőt ráadásul olyan vállalkozások indítottak, amelyek a Bp2017 Kft. egykori gazdasági igazgatójához, Balogh Sándorhoz kötődnek.

Baloghról – aki az akkori fejlesztési miniszternek bizalmasa, a nemzeti vagyonért felelős jelenlegi miniszternek pedig egykor a férje volt – a vb óta kiderült, hogy a gyanú szerint nagyüzemben csalta az adót, és ügyében hivatali vesztegetés elfogadása miatt is nyomozás indult. Mivel emiatt hat elfogatóparancsot is kiadtak vele szemben, külföldre menekült, üzleti köre azonban azóta is aktív Magyarországon.

A botrányok egyik kulcsszereplője

A sportszakmai szempontból sikeres 2017-es hazai vizes világbajnokság minden más tekintetben kifejezetten botrányosra sikerült. A szervezést már a kezdetektől korrupciógyanús ügyek kísérték, az eseményért felelős miniszter azóta megbukott, a történet több fontos szereplője ellen is rendőrségi vagy bírósági eljárás folyik. Legutóbbi cikkünkben a világbajnokság főbb botrányait így foglaltuk össze:

A történet egyik kulcsszereplője tehát egyértelműen Balogh Sándor, aki a vb idején már jó néhány kétes ügyleten túl volt. Három éve cikksorozatban mutattuk be, hogyan jutott magas állami beosztásba annak ellenére, hogy a kilencvenes évek közepe óta bedöntött, és sokszor százmilliós adótartozást hátra hagyó vállalkozások kísérték az ő és testvére „pályafutását” is.

Balogh Sándor lényegében leplezetlenül alakította ki a nehezen átlátható cégbirodalmát, a vállalkozásokat jellemzően nem felkutathatatlan strómanokra írva, hanem azok a saját vagy legközelebbi hozzátartozói, szerettei nevén működtek. Az üzletember szoros kapcsolatban állt öt nővel, egy testvérpárral és egy testvértrióval. Mindannyian a cégháló több tucat vállalkozásában voltak érdekeltek, közülük hárman is szerepelnek vagy szerepeltek a NAV adóslistáján.

A jelenségről Balogh Sándor is nyíltan beszélt korábban egy interjúban, „Balogh Family”-nek nevezve a cégbirodalmat.

Úgy indul, hogy először a családdal dolgozol, aztán egyre szaporodik a família, nekem pedig foglalkoznom kell önérdekből is folyamatosan a család előrehaladásával

– fogalmazott.

Balogh pedig a Bp2017 Kft. gazdasági igazgatójaként sem feledkezett meg a családról. Több közeli ismerőse*Az ő megfogalmazásában valószínűleg a Balogh Family tagjai. szerepelt az állami vállalat fizetési listáján, és számos olyan vállalkozás is kapott megbízást a szervezőcégtől, amelyek szintén hozzá, illetve a Balogh Familyhez kötődnek.

Számlatartozás és bérleti díj

Ezek közül az egyik, a GloboFood Kft. is perli most a Bp2017-t egy közel 6 millió forintos számlatartozás miatt*Érdekes módon ez a cég nem szerepelt azon a Bp2017 Kft. által – elveszített perek sora után – kiadott listán, amelyen elvileg a 2017. december 21-ig kötött megbízási szerződéseit sorolta fel a cég, így lehet, hogy a tartozás ezt követően keletkezett.. Előbbi vállalat a vb ideje alatt konkrétan Balogh Sándor és a nemzeti vagyonért felelős miniszter, Mager Andrea közös gyermekének tulajdonában volt, és ez 2018 májusáig nem is változott. A cégbíróság csak röviddel azt követően jegyezte be az új – szintén Balogh-közeli – tulajdonost, hogy a GloboFood egy furcsa hitelügyletéről hosszabb cikkben is beszámoltunk. A cég azóta többször is tulajdonost váltott, de végig olyan emberek irányítása alatt maradt, akik köthetők Balogh Sándorhoz.

A hatmillió forint a cég méretéhez képest kifejezetten jelentős összegnek számít. A GloboFood ugyanis a 2015 és 2017 közötti három évben összesen 12 millió forint forgalmat hozott össze, 2018-ban és 2019-ben pedig hajszál pontosan 24-24 millió forint volt az árbevétele. Mindehhez 2016 vége és 2020 eleje között egyetlen alkalmazottra sem volt szüksége a társaságnak*Jelenleg már hét embert foglalkoztat a cég, amelynél tavaly ősz óta hat ember került állományba..

A GloboFoodnál kicsit magasabb összeget, durván 7 millió forintot vár a Bp2017 Kft.-től a Miskolci Likőrgyár Zrt. is. A vállalat hivatalosan bérleti díj megfizetése miatt perel, de azt nem kívánták elárulni, hogy pontosan mit bérelt tőlük a vizes vb-t szervező cég. Kérdésünkre mindössze annyit írtak, hogy

folyamatban lévő peres eljárásainkról nem kívánjuk tájékoztatni a sajtót, tekintettel arra, hogy magáncég vagyunk, ilyen tájékoztatási kötelezettségünk nincsen.

A Miskolci Likőrgyár hivatalosan soha nem volt Balogh Sándor tulajdona, sőt még csak hozzá köthető emberek sem tűntek fel a részvényesek között vagy a cégvezetésben. Az üzleti kör ismerői mégis már évekkel ezelőtt Balogh érdekeltségeként beszéltek nekünk a vállalatról, és a kapcsolatra valóban sok jel utalt már akkor is*Például a cégbírósági ügyeket egy a Balogh családhoz köthető ügyvéd intézte, a vállalathoz köthető iratokon tanúként feltűnt a Balogh Sándorral nagyon közeli kapcsolatban álló öt nő egyikének neve, Balogh rendszeresen osztott meg a likőrgyárat érintő posztokat..

A likőrgyár aztán idén februárban tulajdonost váltott: több cégen keresztül egy Békés megyei kisvárosban élő, a húszas éveiben járó nő vette meg. Az egyik vállalat, amelyen keresztül a gyárat megszerezte, nem sokkal korábban került hozzá ötmillió forintért, és az adásvételi szerződést két, egyértelműen Balogh Sándorhoz köthető nő írta alá tanúként. Az egyik tanú az az F. Zsuzsanna volt, aki a Balogh-gal szoros kapcsolatban álló nővérek egyike, és aki a Bp2017 Kft.-nek is milliókért dolgozott. „Személyi asszisztensi feladatokra” havi 500 ezer forintot kapott, így szűk másfél év alatt nyolcmillió forinthoz jutott. F. Zsuzsanna egyébként korábban el volt tiltva a cégvezetéstől, miután több mint húsz olyan vállalatnál töltött be pozíciókat, amelyek felszámolás vagy kényszertörlés alá kerültek.

A likőrgyárat kérdeztük a tulajdonosváltásról, de mindössze annyit írtak, hogy a társaságukra vonatkozó cégbírósági adatok nyilvánosak, bejegyzett részvénytársaságként mindenben eleget tesznek a cégnyilvánosság követelményeinek.

Balogh írhatta alá

A világbajnokság több mint százmilliárdos költségéhez vagy a Bp2017 Kft.-vel szintén jogvitában álló Antenna Hungária 2,4 milliárdos követeléséhez képest látszólag nem sok az a szűk 13 millió forint, amit a két vállalat behajtana a vizes vb-t szervező cégen. A világbajnokság körüli visszásságokra azonban így is elég jól rámutat, hogy az adócsalással gyanúsított, körözött egykori gazdasági igazgató köre sajtolna még ki milliókat abból a cégből, amelynek már évek óta nem is kellene működnie, de azóta is csak emészti a közpénzt.

Kérdéseinkkel megkerestük az érintett vállalatokat, de a Miskolci Likőrgyár Zrt. a már idézet néhány mondaton kívül mást nem írt, a Bp2017 Kft. és a GloboFood pedig egyáltalán nem reagált megkeresésünkre. Így arra sem kaptunk választ, hogy pontosan milyen teljesítés alapján követelnek még milliókat a szervezőcégtől, milyen szakaszban vannak a jogi eljárások, és azt sem tudtuk meg, hogy a Bp2017 részéről ki írta alá az érintett cégekkel kötött megállapodásokat. Mindenesetre a korábbi szervezeti és működési szabályzat szerint a szerződéseket és a kapcsolódó kifizetéseket a gazdasági igazgatónak, tehát Balogh Sándornak kellett jóváhagynia.

