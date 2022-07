Van olyan nyaralás, amely még olcsóbb is lett tavalyhoz képest

Fotó: AFP/Europress

Az utazás és turizmus szinte minden formája drágul mostanában a repülőjegyektől a szállodaszobákig, kivéve egy szegmenst, ami viszont pont olcsóbb lett: az utazás egy tengerjáró turistahajón.

Közel kétezer óceánjáróra már napi 100 dollárért, vagyis bő 40 ezerért forintért fel lehet jutni – kikötői díjakat és adókat is beleértve -, de nem ritka a 20 ezer forintnál olcsóbb napi árszabás sem, írja a Wall Street Journal az akciós és kedvező árú hajóutakat összegző Cruise Sheet oldal adatai alapján. Bár ez az oldal amerikai, a kínálatában sok európai út is szerepel, legközelebbi kikötőnek pedig be lehet állítani Triesztet, Velencét vagy Splitet, ahol sok magyar turista is hajóra szokott szállni.

Mindeközben a szállodai szobák az elmúlt két évben 20, a repülőjegyek 13 százalékkal drágultak. De miért lettek olcsóbbak az ilyen típusú hajóutak?

Teljes gőz

Az óceánjárókat üzemeltető társaságok mostanra engedték vissza a nyílt vízre a pandémia idején forgalomból kivont hajóik jelentős részét, így sokkal több hajóra lehet jegyet kapni, mint tavaly ilyenkor. Viszont vakcinaigazolványt vagy negatív tesztet továbbra is kérnek a legtöbb hajóra, és ez megnehezíti a jegyértékesítők dolgát, így lejjebb viszik az árakat. Ennek eredményeként az Egyesült Államokban olcsóbban lehet egy pár napos hajóútra kabint kivenni, mint egy autópálya melletti motelláncnál egy kis szobát. A szektorra rálátó nyilatkozók szerint még sosem voltak ilyen alacsonyak a tengeri hajós utazás árai.

Az ilyen utak népszerűségét növelheti a jelentős és szinte általános infláció idején, hogy sokféle élményt, korlátlan étel- és italfogyasztást, egy-egy kirándulást kínálnak adott, előre kifizetett árért, legalábbis a világ legnagyobb utazási szabadidős hajózási cége, a Carnival szóvivője szerint.

Ugyanakkor a speciális kedvezmények arról árulkodnak, hogy nem könnyű felölteni a szobákat: a Walt Disney hajózási leányvállalata például minden öt évnél idősebb utasától vakcinaigazolványt kér, viszont a jegyárakból 30 százalékot enged.

Egy mediterrán térségben bóklászó óceánjárón egy kabin hét éjszakára mintegy 300 ezer forintnak, míg tavaly ilyenkor körülbelül 400 ezer forintnak megfelelő összegbe került.*A dollárban szereplő értékeket mostani árfolyamon váltottuk át forintra. Ha tavaly fizetett volna valaki, akkor valójában kisebb lenne a különbség, mert egy évvel ezelőtt még jóval erősebb volt a forint a dollárhoz képest. Az Egyesült Államokban különösen népszerűek voltak régebben az alaszkai óceánjáró hajóutak is, de arra az útvonalra még nem tért vissza az összes hajó.

Olcsóbb jegy, olcsóbb szennyezés

Ugyanakkor az újra egyre nagyobb gőzzel száguldó szektor természetkárosító hatása nem változott: aránytalanul magas maradt. Egy tanulmány szerint

egy hétnapos sarkköri hajóút annyi szén-dioxidot bocsát a légkörbe, mint egy átlagos európai polgár egy év alatt;

egy nagyobb óceánjáró karbonlábnyoma meghaladja 12 ezer autóét;

egy éjszaka a fedélzeten tizenkétszer több energiába kerül, mint ugyanaz az éjszaka egy ugyanolyan színvonalú szállodában.

A hajók károsítják a tengeri ökoszisztémát, az sem különösen ritka, hogy elgázolják a bálnákat. Előfordult már, hogy illegálisan szennyvizet vagy olajat engedtek a vízbe természetvédelmi területen.

