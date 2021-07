Lakások és autók után már úszómedencék bérbe adásával is lehet pénzt keresni

Illusztráció. Fotó: AFP/Europress

A megosztás alapú gazdaság az autók és a lakások esetében már túl is lépett az eredeti koncepción, hiszen sokan világszerte a megélhetésüket alapozzák arra, hogy autójukkal taxisofőrré váljanak (Uber), vagy direkt erre a célra vett lakásokat adjanak ki rövid távra (Airbnb). Az Egyesült Államokban azonban most egyre növekszik egy olyan platform népszerűsége, amely a sharing economy eredeti filozófiájához visszakanyarodva kínál mellékkeresetet, méghozzá kellően ki nem használt kerti úszómedencék tulajdonosai számára.

A Wall Street Journal cikkében egy olyan házaspár példáján keresztül mutatja be a jelenséget, akiknek a portlandi úszómedencéjét senki sem használta, amióta legkisebb lányuk is elköltözött otthonról két évvel korábban. Tavaly szeptemberben aztán a családfő gondolt egyet, és meghirdette a privát úszómedencék bérbe adására szakosodott Swimply oldalán, és két óra alatt három foglalás is érkezett.

Az azóta eltelt kevesebb mint egy év alatt 2700 vendég fordult meg az úszómedencéjükben, és számításaik szerint a nyár végéig a bevételeik elérik a 111 ezer dollárt (közel 34 millió forint), amely egy kicsit még több is, mint amennyiért nyolc éve megépíttették.

A kerti úszómedencék Airbnb-jeként emlegetett Swimply felületén már 13 ezer amerikai kínálja az úszómedencéjét alkalmi használatra, és a vállalat tájékoztatása szerint 2020 eleje óta 122 ezer foglalást intézek az ügyfelek. Az üzlet felfutásának igencsak jót tett a koronavírus-járvány, hiszen a nyilvános uszodák rengeteg helyen bezártak, és sokan a nyitás után sem szerettek volna tömegbe menni.

Közben az úszómedencék tulajdonosai a fenntartás drágulásával szembesültek a fertőtlenítőszerek áremelkedése miatt, mivel a járvány ebben az ágazatban is megzavarta a gyártást és az ellátási láncokat. A Swimply társalapítója azt mondta az amerikai üzleti lapnak, hogy a járvány előtt heti 45 dollárt költött a medencéje fenntartására – leginkább fertőtlenítőszerre –, manapság viszont már 85-öt.

Az úszómedencék tulajdonosai saját maguk szabják meg a tarifát – jellemzően óránként 35 és 50 dollár között –, a közvetítő platform tőlük 15 százalék, míg a vendégektől 10 százalék jutalékot szed. A dolog persze munkával is jár, hiszen rendszeresen takarítani kell nemcsak a medencét, hanem a mellékhelyiségeket is a vendégek után.

Mivel a jelek szerint viszonylag sok pénzt lehet keresni ezen a módon, érdekes lesz megfigyelni, hogy vajon lesznek-e direkt kiadásra épített úszómedencék, és persze azt is, hogy ez a trend is megtalálja-e majd az útját Magyarországra.

