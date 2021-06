Napelem családi házra – jó befektetés vagy csapda?

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

A családi házak napelemmel való felszerelése már évek óta kérdés a tulajdonosok fejében. Megéri kiépíteni a rendszert? Tényleg nagyon sokáig tart, mire megtérül a befektetett pénz? Vegyek fel rá hitelt? Van rá bármilyen támogatás? Ilyen és ehhez hasonló kérdések merülnek fel a napelemrendszerek installációja előtt. Ebben a cikkben azt szeretnénk bemutatni, hogy vajon megéri-e napelemmel ellátni egy családi ingatlant, vagy csak egy csapda az egész, amivel adósságokba verhetjük magunkat.

Napelem mint befektetés a jövőbe

A magyar családi ingatlanokra telepített napelemrendszerek száma az elmúlt 5 évben ugrásszerűen emelkedett. A 2015-ös adatokhoz képest négyszer annyi napelem van kertes házakon ma. Az ingatlanárakat is befolyásoló napelemrendszereket azonban sokan nem is befektetési célzattal vásárolják. A legtöbb telepítő annyi napelemet vásárol, amennyivel saját (háztartáson belüli) áramszükségletét el tudja látni. Ezt általában egy hőszivattyúval kombinálva próbálják elérni. A beruházás kezdeti költségei sokakat eltántoríthatnak attól, hogy napelemrendszert telepítsenek, ez azonban orvosolható. Az egyik tavaly indult EU-s pályázat keretein belül, idén márciustól egészen június 30-ig 0%-os THM-ű hitel igényelhető napelemrendszerek telepítésére és egyéb energetikai felújításokra. Ebbe beletartozhat tehát a nyílászárók cseréje is, de szigetelés vagy akár napelemrendszer telepítése is beleférhet. A hitel különösen népszerű Budapest agglomerációjában. A hitel maximális mértéke 5 millió forint, és 20 éves futamidőre igényelhető.

Családi ház – napelemmel vagy anélkül?

A kertes házak ingatlanpiaci árát nagyban befolyásolja a ház energetikai tanúsítványa. Egy napelemekkel ellátott, saját áramszükségleteit biztosítani képes családi ingatlan természetesen többért kel el, mint egy napelem nélküli. Ez azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy megéri napelemrendszerbe fektetni pénzünket. Az eladó budapesti házak áraiban például nem mutatkozik számottevő különbség a napelemes ingatlanok és az átlagos kertes házak között. Ezen felül pedig fontos észben tartani a napelemrendszerek magas beszerelési költségein felüli kiadásokat is. A napelemtáblák tisztítása, az inverter amortizációja, a rendszerre kötendő biztosítás – és még sorolhatnánk – is mind pénzbe kerülnek. Így tehát érdemes átgondolni, hogy szeretne-e napelem rendszert telepíteni a házára.

