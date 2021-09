Agyontámogatás nélkül hozta egyik legnagyobb sikerét a magyar parasport

A magyar női kerekesszékes tőrcsapat ünneplése a nyertes bronzmérkőzés után a tokiói paralimpián. Fotó: AFP/Europress

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Soha nem végzett jobb helyen a paralimpiai éremtáblázaton a magyar csapat, mint a hétvégén záródó tokiói játékokon. A 18. hellyel az 1984-es eredményt sikerült megismételni, amely eddig messze a legnagyobb sikere volt a hazai parasportnak. Bár a mostaninál több érmet négyszer is hozott a magyar küldöttség, aranyból csak egyszer, szintén a már említett 37 évvel ezelőtti játékokon született több.

Az eredmény különösen annak fényében nagy siker, hogy a fogyatékkal élők sportját korántsem tömte ki úgy pénzzel az állam, mint a sportot általában. A deklaráltan ilyen célra fordított összeg ugyan emelkedett az elmúlt években, ám aránya az összes sportra fordított pénzhez képest végig rendkívül alacsony volt, ráadásul lényegében folyamatosan csökkent.

A legutóbbi lezárt költségvetés szerint 2019-ben 475 millió forintot fordított „fogyatékosok sportjának támogatására” a kormányzat. A tervekben 2020-ra ennél jóval magasabb, egyébként 17 éves időtávon is abszolút rekordösszeg, 907 millió forint szerepelt, de ezt még akkor lőtték be, amikor úgy volt, hogy 2020-ban rendezik a tokiói játékokat. Így nem lenne meglepő, ha a végső támogatás elmaradt volna ettől.

Ám ha végül el is költötték a 907 millió forintot, az összes sportkiadás növekedéséhez képest az sem lett volna sok. Parasportra különböző költségvetési címeken 2010 előtt sem fordított az állam nagyságrendekkel kevesebbet, pedig akkor tényleg eléggé alulfinanszírozott volt a hazai sport. A Gyurcsány-kormány idején átlagosan nagyjából évi 240 millió forint ment el különböző költségvetési jogcímeken a fogyatékkal élők sportjának támogatására. A 2010-es évek elején is nagyjából ez volt a jellemző, a támogatás csak 2014-ben kezdett el növekedni, és amint látható azóta is csak a két-háromszorosára nőtt.

Ezzel párhuzamosan az összes sporthoz köthető kiadás majdnem a tízszeresére emelkedett.

A 2010-zel záródó hét évben az átlag 38 milliárd volt, miközben a 2017 és 2019 közötti három esztendőben meghaladta a 320 milliárdot is. Ha 2004-hez viszonyítunk, akkor a parasport támogatásának növekedése alig haladta meg a az inflációt, a sportköltés viszont – főleg az előző évek ugrásának eredményeként – sokkal meredekebben nőtt.

Mindez azt is jelenti, hogy bár a parasport támogatása is emelkedett, aránya az összes sportkiadáson belül jelenleg a legalacsonyabb.

A kizárólag ilyen célra fordított összeg a teljes sportköltés 0,1-0,2 százaléka volt az elmúlt években, miközben korábban a ennél magasabb ráta volt jellemző.

Adat költségvetés paralimpia sport támogatás Olvasson tovább a kategóriában