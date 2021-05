Közel nyolc hónapja nem volt ennyire kedvező a járványhelyzet

Mintát cseppentenek egy antigén koronavírus-gyorsteszt paneljére. Fotó: MTI/Máthé Zoltán

Az operatív törzs mai jelentése szerint vasárnap mindössze 677 koronavírus-fertőzöttet azonosítottak Magyarországon, ami több mint három hónapja a legalacsonyabb szám. Persze ebben szerepet játszik, hogy a hétvégén mindig kevesebb tesztet csinálnak, így ilyenkor a regisztrált esetek száma is alacsonyabb, most azonban nem csak erről van szó.

A ma közzétett adatnál legutóbb január-februárban – a második és a harmadik hullám között – érkezett kedvezőbb, de akkor is csak háromszor fordult elő, hogy alacsonyabb esetszámról adott hírt az operatív törzs. Ráadásul akkor tényleg kevés teszttel találtak kevés fertőzöttet, így a pozitív mintavételek aránya – ami szintén fontos járványmutató – azokon a napokon inkább felfelé lógott ki a trendből.

Arról nem is beszélve, hogy pont a hétvégi alacsony tesztszám miatt – hacsak nincs valami hiba a rendszerben – mindig kedden jelenti az operatív törzs a legkevesebb fertőzöttet. A téli hullámvölgyben is ez volt a jellemző. Ma azonban még csak hétfő van, így ha nem anomália az adatközlés, akkor holnap a mainál is kevesebb esetről adhatnak hírt.

A helyzet nemcsak ezért tűnik kedvezőbbnek, mint január-februárban, hanem azért is, mert a pozitív tesztek aránya most már fixen 10 százalék alatt van. Májusban még nem fordult elő, hogy két számjegyű lett volna ez a mutató, aminek eredményeként a pozitivitási ráta hétnapos mozgóátlaga 7,6 százalékra csökkent. Február elején ennél egy hajszállal magasabban értük el a mélypontot, ami azt jelenti, hogy egy rendkívül fontos járványmutató utoljára ősszel, egészen pontosan szeptember 21-én állt alacsonyabban, mint most.

