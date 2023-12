Történelmi dróncsapásról készült videó

Ukrán drónkezelők gyakorolnak Doneck megyében november közepén, illusztráció. Fotó: AFP/Europress

Nehéz lenne eltúlozni a drónok ukrajnai háborúban játszott szerepét, naponta rengeteg videó jelenik meg ezek harci alkalmazásáról, és már nem számítanak nagyon ritkának azok sem, ahol egy felderítő drónt nekivezetnek egy másiknak, hogy tönkretegyék.

Most másfajta drónok közötti összecsapásról tett közzé felvételt egy ukrán alakulat, és könnyen lehet, hogy ez az első ebben a műfajban. Mindössze pár nappal ezelőtt jelentek meg arról információk, hogy a Doneck megyei Avgyijivkát már két hónapja – mérsékelt sikerrel – támadó orosz csapatok földi drónokat használnak utánpótlás szállítására a legelső állásokba.

Most az Avgyijivkát védő egyik legfontosabb ukrán alakulat, a 110. gépesített dandár tett közzé egy rövid videót, amelyek az látható, hogy egy ilyen távirányítású földi járművet – amely állítólag lőszert szállított – kiüt egy robbanószerrel ellátott ukrán, első személyű nézetből irányított (elterjedt angol rövidítéssel FPV) kamikaze drón.

A Russian RC vehicle delivering ammunition to the frontline was destroyed by a Ukrainian FPV from the 110th mechanized brigade. pic.twitter.com/QC0JjuH3qC — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 9, 2023

Ez olyan szempontból is szimbolikus, hogy egyelőre a légi drónok sokkal fontosabbak a hadviselés szempontjából, mint a földön mozgók. De azért az utóbbiak is fejlődnek, ukrán alakulatok több felvételt is közzétettek például harckocsiaknák lerakására szolgáló eszközökről. Azokon a helyeken pedig, ahol különösen súlyos harcok zajlanak, és minden mozgás azzal a veszéllyel jár, hogy FPV-drónokat vezetnek az emberbe, valószínűleg az utánpótlás szállításában is egyre fontosabb szerepet játszanak majd – igaz, mint a felvételen látható, egyelőre csak csekély teherbíró képességgel rendelkeznek.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMásodik világháborús megoldással kísérleteznek az ukránok a drónháborúbanArra keresik a választ, hogyan lehet minél nagyobb pontosságot elérni anélkül, hogy maga a drón megsemmisüljön a támadásban.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkSzázéves sufnifegyverrel megtoldva lettek még veszélyesebbek az orosz katonákra vadászó drónokZajlik a védő és a támadó közötti fegyverkezési verseny az ukrajnai lövészárkok fölött.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkKi éli túl a telet Ukrajnában?Fogyatkozó és bizonytalan nyugati támogatás mellett kell talpon maradnia Ukrajnának, de a fronton lévő orosz katonák helyzete semmivel sem könnyebb, mint az ukránoké.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Tech Világ drón drónok fegyverek orosz-ukrán háború Olvasson tovább a kategóriában