Ki éli túl a telet Ukrajnában?

A mostani a közel 22 hónapja tartó ukrajnai háború egyik legreménytelenebb, legsötétebb időszaka, és messze nem csak a rövid téli nappalok miatt. Már azt sem könnyű felsorolni, hogy az ukránokat mi minden nyomasztja:

Ez természetesen nemcsak az ukrán hátországot nyomasztja, hanem a frontot tartó katonákat is, akik közül sokan hetek vagy hónapok óta nem utazhattak haza a családjukhoz.

Ezek az ukrán gondok biztosan örömmel töltik el az újraindulását pénteken bejelentő Vlagyimir Putyin orosz elnököt, a harctéren szolgáló orosz katonák egy része azonban – a nyilvánosan elérhető információk alapján – talán még rosszabb helyzetben van, mint az ukránok. Az utóbbiak legalább tudják, hogy miért harcolnak. Erről nemcsak az ország ellen 2014 óta változatos eszközökkel zajló orosz agresszió gondoskodott, hanem Putyin jó néhány megszólalása is.

Nemrég jelent meg egy tudományosnak szánt, Putyin-idézetekkel bőségesen ellátott dokumentumgyűjtemény Oroszországban, amelynek lényege – az elnök 2021-es esszéjéhez hasonlóan –, hogy az ukránok és az oroszok lényegében egy nép (a beloruszokkal együtt), az előbbiek önállósága történelmi tévedés. A tavaly kirobbant háború pedig megmutatta, hogy nincs olyan módszer (gyilkosságok, kínzókamrák, gyerekek elhurcolása), amelytől az oroszok visszariadnának, hogy helyrehozzák ezt a szerintük szörnyű hibát. Ezt az eljárást viszont az érintettek és a nyugati világ jelentős része háborús bűnnek tartja.

Ezzel szemben egy orosz katonának nagyon erősen hinnie kell a propagandában ahhoz, hogy azt gondolja, csak az ukránok legyőzésével lehet megelőzni valamilyen szörnyű, Oroszországra leselkedő veszélyt, legyen az NATO-támadás vagy ukrajnai laborokban létrehozott, oroszok ellen alkalmazni szánt biológiai fegyver.

Ráadásul tavaly ősz óta az orosz katonák jelentős része egyáltalán nem önszántából van Ukrajnában: minimum 300 ezer embert mozgósítottak, míg az elítélteket elég sokféle módszerrel tudják rávenni arra a börtönökben, hogy jelentkezzenek a hadseregbe. A civil életből önként jelentkezők közül pedig jó páran számoltak be arról, hogy eredetileg azt ígérték nekik, hogy csak hátországbeli feladataik lesznek Ukrajnában, ehhez képest pár héttel később már az ukrán állásokat kellett rohamozniuk.

Az előző télen még csak a Wagner-csoportra volt jellemző, hogy rosszul kiképzett katonáit (korábbi fegyenceket, akkor még csak a Wagner toborozhatott börtönökben) hajtotta neki az ukrán állásoknak, és ez erős tüzérségi támogatással együtt előbb-utóbb felmorzsolta az ukrán védelmet egy-egy szűkebb térségben. (Így sikerült végül május végére elfoglalni a Doneck megyei Bahmutot.)

Most már, a Wagner bukása után ez az orosz hadsereg gyakori eljárása lett, legalábbis akkor, ha a páncélosokkal végrehajtott támadások kudarcba fulladtak. Erre ugyan igyekeznek ők is volt fegyenceket használni, de az öngyilkossággal határos rohamokat végrehajtó Storm-Z alakulatokba olyan katonákat is áttesznek, akik korábban megtagadtak valamilyen parancsot, részegségen vagy droghasználaton kapták őket, vagy egyszerűen csak nem szimpatikusak a parancsnoknak, esetleg nem vásárolták meg a nagyobb életben maradási esélyt. Emellett pedig teljesen átlagos orosz egységeket is küldenek garantáltan nagy veszteségekkel járó támadásokba.

Az év elején az orosz nyilvánosságban még nagy felzúdulást váltottak ki a szintén Doneck megyei Vuhledár térségében elszenvedett óriási orosz veszteségek. Mostanra viszont szigorodott a cenzúra, több orosz háborús bloggert pedig megvásárolt a hatalom, így már kisebb hullámokat keltenek például az Avgyijivka közelében elszenvedett, a vuhledárinál is súlyosabb veszteségek.

Az igazságot persze nem lehet teljesen elrejteni, a mozgósítottak családjai például tisztában vannak a valós állapotokkal. Szerveződéseiket, megmozdulásaikat ugyan a hatalom igyekszik csírájában elfojtani, de nemrég Novoszibirszkben zárt ajtók mögött megtarthattak egyet. Persze kiszivárgott, hogy milyen panaszokat adtak elő:

Emiatt a családtagok közül már vannak, akik arcukat vállalva követelik a mozgósítottak leszerelését – ehhez még akkor is bátorság kell, ha a háborút nyilvánosan nem ellenzik.

Wives and relatives of mobilised Russian men from the "Way home" organisation recorded a manifest demanding to return their men home. They are not satisfied with the government's repressions against them.

