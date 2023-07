Második világháborús megoldással kísérleteznek az ukránok a drónháborúban

Amióta csak elkezdtek nem kézben tartott fegyverekkel is harcolni az emberek, azóta próbálnak minél pontosabban célba találni – ez jellemző a légi hadviselésre is. A bombázók megjelenése egészen új lehetőségeket nyitott a hadviselésben, de a pontosság az első évtizedekben sok kívánnivalót hagyott maga után.

A két világháború között erre született megoldásként a zuhanóbombázó, amely a korábbiakkal ellentétben nem vízszintesen repülve dobta le a bombákat, hanem szinte függőlegesen „zuhanva”, majd a bombák kioldása után a pilóta felkapta a gép orrát. Megfelelő képzettség és gyakorlat mellett a kor viszonyaihoz képest ez elég nagy pontosságot tett lehetővé, olyan géptípusokat téve híressé, mint a német Ju-87 Stuka vagy a Midway-szigeteki csatát eldöntő amerikai Dauntless.

A világháború után ezek a repülőgépek eltűntek a színről, és csak azért elevenítettük fel őket, mert egy videó szerint az ukránok hasonló repülési-támadási profilban próbálgatják eredendően civil drónjaikat. Ezeket eddig támadásra vagy kamikaze szerepkörben alkalmazták, vagy egy helyben lebegve oldották ki a gránátokat.

Az előbbi – kellő gyakorlattal – nagy pontosságot tesz lehetővé, de értelemszerűen megsemmisül a hordozóeszköz. Ez kellően fontos célpontoknál elfogadható, de mivel azért jellemzően ezek is néhány száz dolláros eszközök, ész nélkül nem lehet őket pazarolni. (Bár bőven vannak videók katonáknak nekivezetett drónokról is.)

A helyben lebegéssel pedig az a probléma, hogy így a drónt aránylag könnyű lelőni akár kézifegyverrel, és valószínűleg az elektronikai zavarása is hatékonyabb.

Vélhetően ezért kezdtek el kísérletezni a drónos zuhanóbombázással az ukránok, mert így elfogadható pontosság érhető el, miközben a hordozóeszköz nagyobb eséllyel éli túl az akciót – mint a videón látható, ezek nagyon gyorsak, nehéz őket lelőni.

Remarkably rare footage of a Ukrainian FPV loitering munition operating at a training ground, with this individual unit modified to drop smaller 40mm VOG grenades. pic.twitter.com/h8yrVhfhzN

— OSINTtechnical (@Osinttechnical) July 24, 2023