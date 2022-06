Közadakozással próbálják befoltozni az ukrán és az orosz hadsereg jókora hiányosságait

Hamarosan egy újabb Bayraktar drónnal erősödik az ukrán hadsereg, ám ezúttal nem kormányzati döntés, hanem közadakozás áll a felajánlás hátterében. A kezdeményezés egy litván újságíró, Andrius Tapinas nevéhez fűződik, akinek felhívására három és fél nap alatt ötmillió euró gyűlt össze több ezer kisebb-nagyobb, zömmel 10 és 500 euró közötti adomány révén.

A tinédzserektől kezdve a politikusokig különféle rétegeket megszólító kampányhoz persze a litván és a török védelmi minisztériumok együttműködésére is szükség volt, ráadásul a gyártó vállalat végül bejelentette, hogy a drónt ingyen adja át – közvetlenül Litvániának, ahonnan aztán Ukrajnába kerül -, az akció szervezőit pedig arra kérte, hogy az összegyűjtött pénzt humanitárius segítségnyújtásra fordítsák.

The people of Lithuania have honorably raised funds to buy a Bayraktar TB2 for Ukraine.

Upon learning this, Baykar will gift a Bayraktar TB2 to Lithuania free of charge and asks those funds go to Ukraine for humanitarian aid.

— BAYKAR (@BaykarTech) June 2, 2022