Elavulttá tesznek egy orosz „csodafegyvert” az ukrán drónok

Az ukrajnai konfliktus immár hivatalosan is állóháborúvá vált – nem mintha az utóbbi hónapok alapján sok kétség lett volna efelől, de most ezt Valerij Zsaluzsnij, az ukrán hadsereg főparancsnoka mondta ki az Economistnak adott interjúban és oda írt esszében.

Ő ezt mindenekelőtt annak tulajdonítja, hogy a technológia fejlődése – az első világháborúhoz hasonlóan – aránytalanul a védekező felet hozta előnyösebb helyzetbe. Kiemelte a drónok szerepét, amellyel a harcoló felek folyamatos megfigyelés alatt tarthatják a frontvonalhoz közel lévő térségeket, így lehetetlenné vált egy-egy támadás előtt a – korábban a siker fontos előfeltételének számító – rejtett erőkoncentráció. Emellett az ellenséges aknamezők felszámolása is szinte lehetetlenné vált, mert a drónok már azelőtt észreveszik az utászokat és járműveiket, mielőtt nekiláthatnának a feladatnak.

Emellett ott vannak a robbanószerekkel felszerelt hobbi drónok, amelyek olyan olcsók, hogy a harcoló felek nem sajnálják akár egyetlen katonának nekivezetni őket. De emellett időnként sokkal nagyobb veszteségeket is okoznak, az utóbbi hetekben például több orosz TOSZ-1A nehéz rakéta-sorozatvető is áldozatul esett nekik.

North of Avdiivka, a fully loaded Russian TOS-1 thermobaric MRL performs a massive cook off after taking a Ukrainian FPV loitering munition hit. pic.twitter.com/yV5F5edC7G

Pedig oroszpárti körökben ez – kiemelkedő pusztító erejének köszönhetően – kultikus eszköznek, egyfajta csodafegyvernek számít, amelynek termobárikus robbanófejjel felszerelt rakétái nemcsak a becsapódás helyén rombolnak, hanem az oxigént is elvonják a környezetükből. De felszerelhetők gyújtó hatású rakétákkal is, ennek nyomán a hivatalos terminológia szerint ezek nem is rakéta-sorozatvetők, hanem nehéz lángszórók.

Az biztos, hogy ez egy értékes és elég kis darabszámban létező eszköz, bevetésükről csak közvetlenül az orosz főparancsnokság alatti szinten dönthetnek. Békeidőben ez a katonai körzetek parancsnoksága, jelenleg pedig a harccsoport, amely akár több összefegyvernemi vagy harckocsi hadsereget is irányíthat, és jelenleg öt működik belőle Ukrajnában. (Azaz a múlt századi felosztás szerint hadseregcsoportról, avagy szovjet terminológia szerint frontról van szó.) A lényeg, hogy ha ez a fegyver feltűnik valahol, akkor ott nagyon fontos feladat van az orosz hadsereg parancsnokai szerint.

Ez a hely az utóbbi hetekben leginkább a Doneck városának közelében lévő Avgyijivka, amelyet október 10. óta próbál bekeríteni az orosz hadsereg, inkább kevesebb, mint több sikerrel. (Igaz, egy ukrán beszámoló szerint az oroszok nagyon erősen szorongatják az ukrán védelmet a várostól északra.) Pedig az orosz hadvezetés igazán nem spórol az erőkkel, konzervatív számítás szerint is az emberveszteség már több ezerre rúg, az elvesztett páncélosok száma pedig már bőven meghaladja a százat.

Ezek közé tartozik néhány TOSZ-1A is, némelyik a belevezetett drón nyomán több mint látványos robbanásban semmisült meg, nyilvánvalóan megölve a háromfős személyzet tagjait is.

Video of an FPV loitering munition strike by Ukraine’s 59th Motorized Brigade on a Russian TOS-1A thermobaric MLRS. https://t.co/ncxXzRPVmM pic.twitter.com/oDKYwKGrWZ

Hasonlót persze látni tankoknál is, de a TOSZ-1A-knál ez olyan alapvető problémára utal, ami kétségessé teszi a fegyver jövőjét. Bár egy forrás szerint a fegyverrendszer legújabb rakétájának már 10 kilométer a hatótávolsága, ez nem biztos, hogy teljesen fedi a valóságot. De még ha így is van, ez a távolság is egyre inkább beletartozik az említett átalakított drónok hatósugarába, abban pedig biztosak lehetünk, hogy ha egy drónkezelő meglát egy TOSZ-1A-t, akkor az lesz számára az első számú célpont.

Az alábbi videón látszik, hogy egyes drónokat olyan nagy méretű robbanótöltettel szerelnek fel, amelyek egy harckocsi kiütésére is elegendők, nemhogy egy olyan fegyverrendszerére, amely felül hordozza az óriási robbanóerejű rakétáit:

FPV (First Person View) drones have become an inexpensive and effective weapon used during the Russian invasion of Ukraine.

The FPV drone is a compact device that operates over short distances of 5-20km and can carry various types of ammunition capable of destroying vehicles,… pic.twitter.com/Q6l5iK1vGx

— EPA Images (@EPA_Images) November 2, 2023