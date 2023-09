Zelenszkij lecsukatta az őt felépítő oligarchát, leváltotta a háború arcát, majd küldött egy erős üzenetet a Nyugatnak

Ihor Kolomojszkij ukrán oligarcha előzetes letartóztatása szombaton. Fotó: Az ukrán nemzetbiztonság, az SBU által kiadott felvétel.

Előbb egy top oligarchát, korábbi patrónusát, majd a védelmi miniszterét is beáldozta Volodimir Zelenszkij azért, hogy otthon és külföldön is bizonyítsa, komolyan veszi a háborús korrupció elleni harcot. A lépéseknek az is célja, hogy ne legyen még nagyobb a sorozások miatti elégedetlenség, és ne apadjon el a nyugati segítség.

Mi történt? Zelenszkij vasárnap jelentette be, hogy fel fogja kérni a parlamentet, menessze Alekszej Reznyikov ukrán védelmi minisztert, aki ezt nem várta meg, hétfőn benyújtotta lemondását.

Reznyikov már az orosz invázió kezdetén is vezette a tárcát, fontos szerepe volt a nyugati fegyverszállítások folyamatos letárgyalásában, de a védelmi tárca pénzügyi botrányai miatt már féléve követelték a kirúgását.

Miért fontos? Ez a legkomolyabb ukrán kormányátalakítás az invázió óta. A hadszíntéren nem várható közvetlen hatása, hiszen a katonai irányítás nem a minisztériumban történik, de az üzenetértéke egyértelmű: a korrupció elleni harc top prioritás lett az ukrán politikában. Zelenszkij nem titkolja, hogy ezt a vágyott EU-s és NATO-csatlakozás miatt is szükségesnek tartja.

Részletek: a háborús gazdaságban az ukrán állami kiadások nagyjából fele a védelmi tárcán folyik át, ami extrém mértékű kitettséget jelent. Az első nagy botrány januárban robbant ki, amikor kiderült, hogy a minisztérium háromszorosan túlárazva szerez be élelmiszereket, a tojás darabját átszámítva például 160 forintért vették a katonáknak.

A lőszervásárlásokon is sokat kerestek valakik – a két ügy miatt januárban már volt egy kirúgási hullám a minisztériumban. A nemzetbiztonság vállalkozókat vett őrizetbe, de Reznyikov akkor még maradhatott, a személyes érintettsége nem merült fel.

Végül jöttek a téli katonai kabátok Törökországból, amik valójában nyáriak voltak, és hamis számlákkal szintén háromszoros árat kértek értük. A 33 millió dolláros üzleten egy ukrán képviselő veje keresett sokat.

Felülnézet: az invázió előtt kiemelten korruptnak tartott Ukrajnában a hasonszőrű botrányok most mikro- és makroszinten egyaránt a háborúhoz kapcsolódnak.

Következmények: Ukrajnának most mindenképpen meg kell mutatnia, hogy komolyan veszi a kérdést. Zelenszkij végül így engedett a médianyomásnak is, és leváltotta Reznyikovot.

A dnyiprói oligarcha , Ihor Kolomojszkij szombati letartóztatása is az antikorrupciós kampány része lehet. Bár a vagyonát a háború lefelezte , így is ő az egyik leggazdagabb ukrán, az olajtól a médiáig terjedő érdekeltségekkel. A második legnagyobb ukrán tévé tulajdonosa, az ő csatornáján ment Zelenszkij sorozata, A nép szolgája is még az elnökké választása előtt. A politikus Zelenszkijt sokan az ő teremtményének tartották – aki most minden eddiginél látványosabban jelezte, hogy a hajdani patrónus nem érinthetetlen.

A külföldre szökött korrupt tisztviselők kiadatását is kezdeményezi Ukrajna.

És átvilágítják az orvosokat is , hogy nem adtak-e ki hamis igazolásokat kenőpénzért (ennek árfolyama 3 és 15 ezer dollár között mozog Zelenszkij szerint), és a mozgósítás elől a papírokkal külföldre távozók kiadatását is szeretnék elérni.

Tágabb kontextus: az eliten belüli visszaélések azért is váltanak ki most különösen nagy felháborodást, mert az egyszerű családoknak egyre nehezebb: a most is tartó második mozgósítási hullámban olyanokat is besoroznak, akik korábban felmentést kaptak.

Mostantól 30 év felett diákoknak sincs mentesség egy friss tervezet szerint. 2022 óta 2,5-szer több lett a ‘túlkoros’ egyetemista, mert így meg lehetett úszni a sorozást – ennek akarnak véget vetni.

Az egészségügyi mentesítést is szigorítják . A helyzet komolyságát mutatja, hogy mostantól gyógyult TBC-seket és hepatitiseseket, tünetmentes HIV-pozitívokat is elvihetnek katonának, és az enyhébb mentális rendelleneségekkel, neurózissal is hasonló a helyzet.

Mi várható? Az új védelmi miniszter Rusztem Umjerov kapcsán elsőre a nemzetiségét emeli ki a világsajtó, de a személye azon túl is érdekes, hogy egy muszlim vallású krími tatárról van szó.

Fontos szerepeket kapott már eddig is Zelenszkijtől, noha eredetileg ellenzéki képviselő. A tárgyalások megszakításáig benne volt az oroszokkal tárgyaló ukrán küldöttségben is. Ott volt a fogolycserékről és a gabonaegyezségről folytatott megbeszéléseken is.

Egy éve nevezték ki az Állami Vagyonkezelő Ügynökség élére, jó pont, hogy alatta nem voltak botrányok a korábban zavaros szervezetnél, miközben elkezdték privatizálni az orosz oligarcháktól lefoglalt vagyonokat.

Az oroszok megmérgezték a 2022 tavaszi tárgyalások alatt az állítása szerint, majd pedig azt terjesztették róla, hogy amerikai kém .

Az, hogy egy krími tatár lesz mostantól Ukrajna honvédelmi minisztere, világos üzenet. A Sztálin alatt kollektíve kitelepített krími tatárok csak a Szovjetunió felbomlásakor térhettek haza, Umjerov maga is még Üzbegisztánban született, majd Ukrajnát választotta Oroszország helyett. Kinevezése megerősíti, hogy Ukrajna semmiképp sem mond le a 2014-ben de facto elcsatolt félszigetről.

