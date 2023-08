Éhhalál és vetélések: népirtás felé halad a 120 ezer embert éheztető blokád Azerbajdzsánban

Egyre kilátástalanabb a helyzet Hegyi-Karabah örmény ellenőrzés alatt álló részén, amelyet hónapok óta sújt azeri blokád. Nincs földgáz és üzemanyag, áram csak időnként van, egyre kevesebb a gyógyszer és az élelem.

“After waiting for hours in a 🍞 queue, when it was finally my turn, there was no more bread left. For a mother, to have money in hand, but unable to feed your child… such a powerless feeling…”

Taguhi, mother of 1,5-year-old child#NagornoKarabakh #UNSC #StopArtsakhGenocide pic.twitter.com/UbFTqqAE2b

