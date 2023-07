Százezer embert éheztet Magyarország és az EU fontos gazdasági partnere

Egyre kilátástalanabb helyzetbe kerül több mint százezer örmény Hegyi-Karabahban. Az azeri kormány még decemberben helyezte blokád alá az Örményországból Hegyi-Karabahba vezető egyetlen útvonalat, a Lacsin-folyosót, és az elmúlt hónapokban folyamatosan növelték a lakosságra nehezedő nyomást. A gázt már kikapcsolták, és június 15. óta nem jut be ellátmány Örményországból a területre, mert nem engedik át azokat az azeri ellenőrzőpontokon.

Mi történik?

Felülnézet: a konfliktust többek között az EU és az Egyesült Államok is szeretné elsimítani, ennek érdekében idén már kétszer is megpróbálkoztak az azeri és örmény vezetők egy asztalhoz ültetésével. Az EU különösen érdekelt abban, hogy a helyzet csillapodjon, mert az orosz gáztól való függetlenedés során fontos partnerré válik Azerbajdzsán, és rosszul veszi ki magát, ha Putyin után szintén egy emberéleteket semmibe vevő kormánnyal ráznak kezet az energiaellátás érdekében.

Alulnézet: sajtóértesülések szerint Hegyi-Karabahban súlyos élelmezési válság alakult ki, melynek eredményeképpen már gyerekek halnak meg, a hónapok óta tartó nélkülözés és a stressz miatt megugrott a vetélések száma is. Július nyolcadikán két gyermek holttestét találták meg egy autóban, miután az őket egyedül nevelő édesanyjuk gyalog indult el a szomszéd városba a neki járó sütőolaj és cukor fejadagért. A hat és három éves gyerekek feltehetően az anyjuk keresésére indultak, majd beszálltak egy nyitva hagyott autóba – a haláluk oka pontosan még nem ismert.

The biggest supermarket in Stepanakert looks like this. Morning. pic.twitter.com/uM2G7cFwI7

— Marut Vanyan (@marutvanian) July 16, 2023