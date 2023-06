Épül az új Wagner-bázis, a szomszédos épületeket meg árulja az önkormányzat

A Wagner Rosztovból kivonuló tagjai szombat este. Fotó: AFP/Europress

Belarusz középső részén egy elhagyott katonai bázis területén már épülnek azok a létesítmények, amelyek jó eséllyel a Wagner-csoport országba költöző részének elszállásolására szolgálnak.

A hétvégi zendülés után a Jevgenyij Prigozsin által vezetett – de az orosz állam által finanszírozott, ahogyan azt most Vlagyimir Putyin elnök elismerte – Wagner tagjainak három választása maradt: beállnak az orosz hadseregbe, leszerelnek vagy követik Prigozsint Belaruszba. Arról különböző becslések jelentek meg, hogy az utóbbiak mennyien lesznek majd, a Versztka ellenzéki orosz lap nemrég arról írt, hogy nyolcezer ember befogadására alkalmas bázist hoznak létre számukra az országban.

A New York Times pedig a napokban arról számolt be a Planet Labs műholdfelvételei alapján, hogy Belarusz középső részén egy kerítéssel körbevett, de már évek óta nem használt katonai bázis – erről írt a Versztka is – területén az orosz sátortáborokra emlékeztető szerkezetek kezdtek megjelenni egy nyolchektáros területen.

A bázis mintegy 130 kilométerre van Minszktől délkeleti irányban, és 20-ra Aszipovicsi városától, ahol több katonai létesítmény is található, például gyakorlótér és lőszerraktár. A szóban forgó bázist korábban egy belarusz rakétatüzérségi dandár használta, de ezt 2018-ban közelebb költöztették Aszipovicsihez.

Azóta a bázis olyannyira üresen állt, hogy a térségi önkormányzat eladásra hirdette meg az ott lévő 31 épületet, egyebek mellett barakkokat, kantinokat és műhelyeket. A hirdetés szerint az épületek egy 37 hektáros területen találhatók, és üzleti hasznosításra ajánlják. Bár a hirdetés elvileg még aktív, meglepő lenne, ha egy vállalkozó pont most akarna odaköltözni – hacsak nem épp a wagneresek kiszolgálására.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkNem túl megnyugtató, ha több ezer Wagner-zsoldos jelenik meg az uniós határok közelébenLukasenka óriási PR-győzelmet aratott a szombati oroszországi zendülést lezáró közvetítésével, és már épül is a tábor nyolcezer Wagner-katona elszállásolására.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA Wagner sem úszta meg veszteségek nélkül a példátlan szombati akciójátNéhány katonai járművet biztosan elveszített a lázadás során a magánhadsereg, de az orosz légierő veszteségei még ezzel együtt is sokkal súlyosabbak.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkKétségbeesetten próbálták megállítani Putyin csapatai a Wagner előretörésétMivel az orosz hadsereg java része Ukrajnában harcol, leginkább a légierő próbálta megállítani a Moszkva ellen törő Wagnert, kevés sikerrel. Este egy megállapodás alapján a zsoldossereg mégis visszavonulásba kezdett.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Világ belarusz Oroszország Vlagymir Putyin wagner wagner csoport zendülés Olvasson tovább a kategóriában