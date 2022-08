Harci drónokkal próbálja felvenni a küzdelmet az aszállyal a kínai kormány

Világszerte komoly kihívásokat okoz az idei, szokatlanul száraz időjárás. A kínai Szecsuan tartományban már olyan súlyos az aszály, hogy drónok bevetésével próbálnak esőt csiholni – írja a Business Insider. A 2015-ben kifejlesztett, 11 méter hosszú, 20 méteres szárnyfesztávolsággal rendelkező Wing Loong 2-es típusú katonai drón felderítésre, megfigyelésre és precíziós csapásmérésre is alkalmas, közülük kettőt arra használnak majd, hogy ezüst-jodidot juttassanak a légkörbe, ezzel segítve a csapadékképződést.

China on Thursday used its self-developed Wing Loong-2H UAV to assist fight against drought in SW China’s Sichuan. The drone ignited 20 silver iodide flame bars during its 4-hour flight to create "artificial rain" for the drought-hit region. pic.twitter.com/BhMkuWm0GW

