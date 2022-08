A világ egyik legfontosabb útvonala mentén nő a két vezető hatalom közötti feszültség

Az Egyesült Államok és Kína összefeszülése Tajvan kapcsán nemcsak politikai, hanem logisztikai gondokat is okozhat – írja a Bloomberg, mert a legkisebb konfliktus is durván végigsöpörhet majd az ellátási láncokon.

A koronavírus utáni globális keresletnövekedés miatt korábban nem tapasztalt káosz uralkodott el a szállítmányozási piacon – erről és ennek Magyarországi hatásairól is írtunk és beszéltünk korábban -, és ezek még mindig nem oldódtak meg. Az enyhülés még akkor sem következne be máról holnapra, ha hirtelen lenne elég hajó, konténer, ember, és az összes kikötő újra használható lenne Kínában, most pedig ezt a helyzetet az egyre feszültebb kínai-amerikai viszony is tovább ronthatja.

Kína évtizedek óta próbálja Tajvan felett megszerezni az irányítást, és sokan attól tartanak, hogy az eddigi eredménytelen megoldási kísérletek után a következő lépés a sziget katonai inváziója lesz. Vannak, akik szerint erre nincs most reális esély a gazdasági helyzet miatt, és az orosz-ukrán háború is tartogatott olyan tanulságokat, amik miatt Kína inkább elnapolna egy inváziót. Mások viszont pont a gazdasági helyzet miatt tartják elképzelhetőnek a támadást, mert egy hadi siker jól jön a rosszabb gazdasági helyzetben.

Egy esetleges katonai konfliktus viszont sokkal gyorsabban durvulhatna el, mert az Egyesült Államok elnöke, Joe Biden korábban azt mondta, hogy Tajvan megtámadása esetén az USA fegyverrel avatkozna be a konfliktusba, ami azt jelentené, hogy a világ két vezető hatalma csapna össze, ráadásul egy olyan területen, ahol a világ konténerszállítmányainak jelentős része halad át.

Az alábbi térképen görgetve interaktív nézetben is láthatóak a szállítmányozási útvonalak és az azokon áthaladó forgalom.

A Tajvani-szoros*A Tajvani-szoros körülbelül 300 kilométer hosszúságú szoros a szárazföldi Kína és Tajvan szigete között. A szoros a Dél-kínai-tenger része, északkeleten a Kelet-kínai-tenger határolja. A legkeskenyebb része 131 kilométer széles. A szoros nyugati partján a szárazföldön Fucsien tartomány fekszik. a Kínából, Japánból, Dél-Koreából és Tajvanból Európába és az Egyesült Államokba tartó áruk egyik legforgalmasabb útvonala. A Bloomberg szerint a világ konténerállományának fele, a legnehezebb teherhajók 88 százaléka itt halad át időnként, ennek az útvonalnak a legkisebb veszélyeztetése nemcsak az árakat lőné az egekbe, de a szállítási időtartamokat is nagyban megnövelné. Kerülőúton ugyan célba érhetnek a konténerek, ugyanakkor az alternatívaként emlegetett Filippínó-tengeren végrehajtott kerülő nemcsak drágábbá, hanem jóval veszélyesebbé is teszi az utat, az évnek ebben a szakában ugyanis gyakoriak a hurrikánok.

A feszültség most azért nőtt hirtelen, mert az Egyesült Államok képviselőházának elnöke, Nancy Pelosi kelet-ázsiai útjának egyik állomásaként Tajvanra látogat, amit Kína provokációnak tekint.

