Az amerikai jegybank, az orosz háború és a kínai lezárások elhozhatják a globális recessziót

A koronavírus-járvány okozta globális gazdasági válság utáni kilábalás ugyan idáig a korábbi recessziókhoz képest gyors és erős volt. Az elmúlt hetekben ugyanakkor egyre több olyan elemzői előrejelzés és vélemény jelent meg, amely szerint a kilábalásnak vége, sőt idén akár globális recesszió vagy stagfláció – azaz a magas infláció és alacsony növekedés párosa – alakulhat ki.

Az okok szerteágazóak, a helyzetben szerepet játszik a

Ezzel együtt a globális kibocsátás csökkenésére relatíve kevesen számítanak; azonban arra is, hogy a mostani problémák egyhamar megoldódnak.

A pesszimizmus legfrissebb forrása, hogy az áprilisi kínai gazdasági adatok még a vártnál is rosszabbak lettek. A világ egyik fő elektronikai központja, Sencsen, majd a kínai gazdaság kirakatvárosa, Sanghaj, valamint jó néhány további kínai város lezárása negatív hatással lesz a gazdasági adatokra, de az áprilisi visszaesés még az elemzői várakozásoknál is súlyosabb lett.

A kiskereskedelmi forgalom országos szinten márciusban 3,5, áprilisban 11,1 százalékkal csökkent az előző év azonos hónapjához képest (az előrejelzések átlaga áprilisra 6,6 százalékos esés volt), az ipari termelés 2,9 százalékkal. Ilyesmire legutóbb a koronavírus első, vuhani hulláma idején volt példa, amikor 800 millió ember került különböző súlyosságú karanténintézkedések hatálya alá az országban.

A pénzügyi adatok azt jelzik, hogy a kínai pártállam számára a gazdaság megtámasztása jelenleg másodlagos a zéró Covid-politikával szemben: míg az első hullámot az államilag megtolt hitelezés megugrása kísérte, most egyelőre néhány óvatosabb monetáris lépéstől eltekintve nincs szó ilyesmiről.

A kilátásokat rontja, hogy a tavaly az Evergrande nevű ingatlanfejlesztő cég pénzügyi megrogyása előtt és után bevezetett ingatlanpiaci szigorítások visszafogják a gazdaság egyik olyan szektorát, amely hagyományosan kulcsszerepet játszott a gazdaságélénkítésben. Az ingatlaneladások szintén a lejtőre kerültek, és a visszaesés mértéke jelentősebb volt idén áprilisban, mint 2020 elején.

De a kereslet visszaesése nem csak Kínában jellemző, az eurózóna, Japán és más fejlett országok esetében is stagnálást vagy enyhe csökkenést hozott a közelmúlt, és az Egyesült Államok kivételével mindenhol a járvány előtti szint alatt van a háztartások fogyasztása az Institute of International Finance nevű bankközti érdekvédelmi szervezet adatai szerint.

