Kína pár Covid-fertőzött után azonnal leállította az elektronikai gyártás fellegvárát

Kínában március közepén kétéves rekordot döntött az egy nap alatt regisztrált új Covid-fertőzöttek száma: az 1,4 milliárd lakosú országban 5100 új fertőzöttet találtak. *Ehhez természetesen az is hozzátartozik, hogy az eredeti, 2019 decemberében indult kínai járvány idején még nem nagyon volt komoly tesztelés, ezért nagyságrendileg is nehéz belőni, hogy pontosan hányan lehettek koronavírusosok akkortájt. Antitest-tesztek alapján a járvány kiindulópontján, a nagyságrendileg tízmilliós kínai Vuhan városában a lakosság 3-7 százaléka kaphatta el a vírust 2020 elején.Egy ilyen szám máshol nem vezetne különösebb kormányzati intervencióhoz, különösen nem 2022 tavaszán, amikor a fejlett világ legtöbb országában az esetszámoktól függetlenül feladták a járványügyi intézkedéseket. Kína ugyanakkor a mai napig az esetszám nullára redukálására törekszik, és a Covid terjedésének legkisebb jelére beveti a 2020-ból ismert intézkedéseket: lakhelyelhagyási korlátozások, bolt-, gyár- és irodabezárások, tömeges tesztelés és kiterjedt kontaktkutatás.

A „dinamikus zéró-Covid” névre keresztelt taktika Nyugatról sok értetlen kommentárt és bírálatot kapott, és egyesek már jó előre megjövendölték, hogy a korábbiaknál fertőzőbb omikron variáns terjedése és a kínai vakcinák alacsony hatásfoka miatt fenntarthatatlan lesz a dolog (bár a hivatalos átoltottsági adat 90 százalékos, az idősebb lakosság többsége még nem kapott harmadik oltást). Ugyanakkor a zéró-Covid eddig sikeres volt az esetszámok alacsonyan tartásában, és abban is fontos szerepet játszott, hogy „a világ gyára” relatíve mérsékelt fennakadásokkal tudott termelni az elmúlt két évben.

Ezt jelzi, hogy a kínai kereskedelmi többlet 2021-ben 60 százalékkal magasabb volt, mint az utolsó járvány előtti évben, 2019-ben. Míg korábban a többlet az Egyesült Államokkal szembeni politikai csatározások egyik fontos mozgatórugója volt, a járvány alatti ellátási és logisztikai problémák fényében hirtelen Washingtont is kevésbé kezdte zavarni, hogy Kína mennyit exportált.

A március közepi járvány ugyanakkor az elektronikai gyártás globális fellegvárát, Sencsent és az autóipari termelés egyik központját, az északi Csilin tartományt is elérte, ami a félelmek szerint az iPhone-tól kezdve a Toyotákig ismét számos termék gyártásában problémát jelenthet. A negatív gazdasági hatások kivédése érdekében most az olimpián használt buborék-taktika alkalmazásával is megpróbálkoznak.

Tízmilliókat érintő lezárások

A 17 milliós Sencsenben pár tucat pozitív eset miatt március 13-án vasárnaptól egy hétre változó szigorúságú korlátozásokat hirdettek.

Azokban a városrészekben, ahol magasabb a fertőzöttek száma, a lakosok nem vagy csak külön engedéllyel hagyhatták el otthonukat;

a kevésbé érintett részeken háztartásonként egy ember napi egyszer elmehet vásárolni;

a szupermarketeken és az elvitelre dolgozó éttermeken kívül az üzletek bezártak;

a tömegközlekedés leállt, de taxik járhatnak;

és a nélkülözhetetlen dolgozók – például az energiaellátásért felelős emberek vagy a bolti eladók – bejárhatnak a munkahelyükre.

Az egyhetes lezárás alatt háromszor tesztelik a teljes lakosságot, a városi önkormányzat pedig online könyvesboltokban felhasználható kuponokkal és egyes helyeken drónnak reklámozott, szingliknek szervezett online randikkal próbálja enyhíteni a dolog társadalmi kárait. Sencsen mellett a szomszédos iparterületek egy részén, valamint a 24 milliós északkeleti Csilin tartomány egyes helyein is hasonló korlátozásokat rendeltek el. Március 15-ére 45 milliós lakosság állt valamilyen járványügyi korlátozás alatt.

Bár a helyzet súlyossága messze elmarad a két évvel ezelőttitől (vagy bármelyik nyugati állam járványhelyzetétől), az omikron terjedése okozta leállás a Bloomberg Economics szerint a legsúlyosabb potenciális csapás lehet a kínai és globális ellátási láncokra az első, 2020 eleji kínai lezárások óta. Mint a gyorsértékelés kiemelte,

a Sencsent körülvevő Kanton tartomány a kínai GDP 11 százalékáért, a kínai export majdnem negyedéért felel, a városból származik a technológiai kivitel 16 százaléka. Csilin a kínai autóipari termelés 11 százalékát adja, a járvány miatt a Volkswagen és a Toyota is kénytelen volt leállítani egyes gyártósorait.

Sanghajban nem rendeltek el a sencsenihez hasonló lezárásokat – és a hatóságok szerint ezt nem is tervezik egyelőre –, de mérsékeltebb, célzott korlátozások itt is életbe léptek, bezártak az iskolák, a parkok és szórakozóhelyek, az aktív fertőzéssel érintett lakóházak és tömbök esetében korlátozzák a kijárást, a nemzetközi repülőjáratokat nem engedik leszállni, és a várost csak negatív teszttel lehet elhagyni. A korlátozások miatt a Tesla is lezárta sanghaji gyárát, bár csak két napra.

A lezárás visszaveti a termelést kulcsfontosságú ipari szektorokban, például a technológiai szektorban és a gépgyártásban, amelyek a globális ellátási láncok kiszolgálói

– mondta a Bloomberg Ázsia-felelős vezető közgazdásza.

A kínai statisztikai hivatal szóvivője arról beszélt, hogy a januári és februári termelési adatok felülmúlták a várakozásokat, de a külső környezet romlása (azaz az ukrajnai orosz invázió és az Oroszországra kivetett gazdasági szankciók hatása, valamint az ettől nem függetlenül magas világpiaci energia- és élelmiszerárak) és a koronavírus-helyzet miatt márciustól erős ellenszélben találta magát a kínai gazdaság.

Olimpiai buborék

A gazdasági károk mérséklése érdekében ugyanakkor a zéró-Covid-politika rugalmasabb, részben a pekingi téli olimpia esetében alkalmazott sportolói buborék tanulságaiból építkező elemekkel bővült, amelyeket Sencsenben és a szomszédos, 8 milliós ipari központban, Tungkuan városában is bevetnek a termelés fenntartása érdekében.

Az Apple iPhone bérgyártójaként és beszállítójaként, és e minőségében pocsék munkakörülményeiről ismertté vált tajvani Foxconn – amely az Apple mellett kismillió más technológiai vállalatnak, például a Samsungnak is fontos partnere – két napra kénytelen volt leállítani helyi termelését, de március 16-án újraindult a munka egyfajta zárt rendszerben. A Foxconn gyári munkásai vállalati kaszárnyákban laknak, ahonnan a cég saját buszokon utaztatja őket a gyárba, közben folyamatosan mérik a testhőmérsékletüket, tesztelik őket, és a munkahelyen és a lakhelyükön is szigorú járványügyi szabályokat kell betartaniuk, máshova pedig nem is mehetnek. Hasonló helyzetben dolgoznak egyes tajvani elektronikai cégek és orvosi eszközgyártók is a városban és a környező, a járvány által érintett ipartelepeken.

Az ellátási problémákat mérsékli, hogy a járványügyi intézkedések a kínai gazdaság méretéhez képest csak nagyon korlátozott területeket érintenek, és a Foxconn vagy a Volkswagen képes kimozogni egy-egy gyár időleges leállását: előbbinek például összesen 40 gyára van Kínában, és ebből csak kettőt érintettek a sencseni lezárások.

Ebben az is segíti őket, hogy a kereslet az év első negyedévében jellemzően csökken a karácsonyi főszezon után, és a termelés ilyenkor eleve alacsonyabb az idén január végére eső holdújév időszakának hosszabb munkaszünete miatt. Azaz a március eleve nem vészes időszak a termelésben, ilyenkor könnyebben tudják behozni magukat egy leállás esetén.

Ezzel együtt teljes megoldást ez a modell sem jelent. Egyrészt annak alkalmazása eleve csak azoknak a gyáraknak lehetséges, amelyek képesek teljesen zárt rendszert üzemeltetni. A Foxconn ezt meg tudja oldani, ám Sencsenben és környékén sok ezer közepes és kisebb méretű beszállító is működik, amelyek számára nem adott ez a lehetőség, miközben a termelési láncok fontos szereplői.

Be fog-e gyűrűzni?

Egy további potenciális probléma a logisztika. Sencsenben az áruszállító vállalatok is kénytelenek voltak nagyrészt beszüntetni a tevékenységüket, azaz az áru nem tud eljutni a kikötőkbe és más gyárakba. Emiatt még nem látszik teljesen, hogy pontosan mekkora lesz a hatása a mostani lezárásoknak, és mennyiben rontanak majd az ellátási helyzeten, valamint a nyugati inflációs nyomáson.

A nagyobb logisztikai veszélyt az jelenti, ha a járvány ismét fellángol a nagyobb kínai kikötőkben, például a Sencsent kiszolgáló, az ország és a világ egyik legforgalmasabbjának számító Jantien kikötőben. A zéró-Covid-politikához köthető kínai kikötői leállások tavaly komoly torlódásokat okoztak, és jelen állás szerint nem zárható ki, hogy ismét eléri a logisztikát a járvány. A további fennakadásokat itt is a zárt rendszerrel akarják kivédeni: a fontosabb kínai kikötőkben a dokkmunkásokat helyben szállásolják el, és akár egyhuzamban két hónapos bentlakásos műszakokat is lehúzatnak velük.

Ezzel együtt a járulékos hatások már érzékelhetőek. Egy, a konténerhajózási forgalmat követő cég szerint a Jantien mellett várakozó hajók száma 28,5 százalékkal nőtt a lezárások óta. Az utóbbi két évben egyébként is kiemelkedően magas szinten járó hajózási árak valamelyest ismét felfelé indultak a lezárások hírére. A légi fuvarozásban pedig a sanghaji reptér kiesése érezteti hatását.

Ez egy kétélű kard. Kína nagyon gyorsan reagál, ami súlyos fennakadásokat okoz, de aztán a dolgok relatíve gyorsan visszatérnek a normális kerékvágásba

– mondta Steven Lynch, a kínai brit kereskedelmi kamara vezetője a mostani helyzetről.

Mindenesetre az utóbbi hetekben a kínai hatóságok kezdenek rugalmasabb hangnemet megütni. Hszi Csin-ping pártfőtitkár-államelnök a napokban arról beszélt, hogy minimalizálni kell a járványügyi intézkedések hatásait, és az állami médiában feltűntek a vírussal való együttélésről beszélő szakértők is, amely komoly hangnemváltást jelent. Közben az esetszámok mérsékeltek maradtak, és Sencsenben pár napnyi lezárás után elkezdett csökkenni az újonnan regisztrált fertőzöttek száma.

Ugyanakkor Hszi azt is hozzátette, hogy felelősségre fogják vonni azokat a kádereket, akik nem kezelik helyesen a járványt. Azaz a célzott lezárások ideje vélhetően egyhamar nem ér véget, amely a világgazdasági kilábalásra leselkedő számos egyéb veszély mellett permanens potenciális kockázat.

A kínai gazdaság idei kilátásainak sem tesz jót a helyzet. A kormány eleve a járvány előtti időszakénál alacsonyabb, 5,5 százalékos növekedési célt határozott meg idénre (bár ebben az is benne van, hogy a tavalyi 8,1 százalékos növekedés bázishatása miatt eleve nehezebb lenne ennél nagyobb számot produkálni). Ezt egyes elemzői előrejelzések szerint az aktuális tendenciák alapján lefelé kell majd módosítani néhány tized százalékponttal.

