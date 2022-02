Az ukrán tengerpart egyre nagyobb részét foglalják el az oroszok

A kijevi védelemnek tegnap és az éjszaka sikerült megakadályoznia a legrosszabbat, így a fenyegető jelek ellenére az oroszoknak nem sikerült megvetniük komolyabban a lábukat az ukrán fővárosban, nem is szólva a bevételéről. Visszatekintve ezek valószínűleg csak „agresszív felderítési” próbálkozások voltak, hogy kiderítsék, mennyire szilárd a főváros védelme. De ne legyenek kétségeink afelől, hogy ha találtak volna rést, hatalmas káoszt tudtak volna okozni a városban. A brit felderítés szerint az északi orosz főerők mintegy 30 kilométerre lehetnek Kijevtől.

Kelet-Ukrajnából nem érkezett hír a front komolyabb elmozdulásáról, nem úgy, mint délen. Az oroszok már reggel bejelentették, hogy elfoglalták az Azovi-tenger partján lévő, 150 ezres Melitopolt, és bár ezt ukrán vagy független forrásból azóta sem erősítették meg, videók jelentek meg a városban lévő orosz csapatokról, azaz valószínűleg tényleg elfoglalták a települést. Azóta olyan felvétel is megjelent, amely állítólag Bergyanszk felé közeledő orosz páncélosokat mutat. Ha ez valós, ukrán szempontból rendkívül aggasztó a fejlemény, mert a város nagyjából félúton van Melitopol és Mariupol között, az utóbbit pedig keletről támadja az orosz hadsereg és a donyecki szakadárok.

If they caputered city Mariupol in big shit pic.twitter.com/xlfRHNbk5v

— ZOKA (@200_zoka) February 26, 2022