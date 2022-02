Még ma eldőlhet, sikerül-e az orosz villámháború

A második világháború idején a világ számos nyelvében meghonosodott a német Blitzkrieg szó, amelynek magyar megfelelője, a villámháború, jól visszaadja a koncepció lényegét: olyan gyors csapásokat kell mérni az ellenségre, hogy érdemben ne tudjon reagálni. Így lényegében egyetlen, folyamatos hadművelettel el lehet érni a győzelmet, és nem fenyeget az első világháború állóháborúja.

Kevésbé ismert, de ez a probléma a szovjet katonai teoretikusokat is erősen foglalkoztatta, és ők már a húszas években elkezdték saját megoldásuk kidolgozását, amely a szovjet katonai terminológiában a mélységi hadművelet nevet kapta. Ennek lényege, hogy a kijelölt helyeken összpontosított nagy támadó erőkkel el kell érni az áttörést, majd az ellenség mögöttes területeire benyomulva szét kell zilálni a szervezeti, parancsnoki, utánpótlási rendszert, el kell vágni az arcvonalat a hátországtól. Ezt a célt az elmélet szerint nemcsak nagy harckocsizó és gépesített erőknek kellett elérniük, hanem az előttük – tehát az ellensége háta mögött – harcba vetett légi deszantosoknak is.

Az utóbbi elemet leszámítva a koncepciót sikerrel alkalmazták a szovjetek a második világháborúban, amikor már képesek voltak nagy támadó hadműveleteket végrehajtani, és a mélységi hadművelet mind a mai napig befolyásolja az orosz katonai gondolkodást. Jól látszik ez az Ukrajna ellen tegnap hajnalban elkezdett katonai műveletek során is: miután rakétacsapásokkal kiiktatták az ukrán légierő és fix telepítésű légvédelem jelentős részét, ezúttal a légideszant-hadművelet sem maradt el. A helikopterekkel – jó eséllyel Fehéroroszországból – odaszállított, csatahelikopterek fedezete alatt harcoló orosz deszantosok elfoglalták a Kijevtől északnyugatra lévő hosztomeli repülőteret.

Az akció kezdetben teljes sikernek tűnt, az ukránok valószínűleg nem számítottak pont ott ilyen erejű akcióra. A nap második felében azonban rosszabbra fordultak a dolgok az orosz deszantosok számára, azóta jöttek olyan hírek, hogy az ukránok visszafoglalták a repteret, és olyanok is, hogy továbbra is zajlanak a harcok a birtoklásáért. Mindenesetre egyelőre nem úgy néz ki, hogy leszállópályaként további orosz csapatokat tudna fogadni az ukrán erők hátában. (Igaz, a legfrissebb orosz jelentés arról szól, hogy ők ellenőrzik ezt a repülőteret.)

A zűrzavaros harctéri jelentések miatt nehéz mérleget vonni, de az első 24 óra után még nem úgy tűnt, hogy minden az oroszok tervei szerint alakulna, és olyan mélységi hadműveletet hajtanának végre, amelyre Sztálin marsalljai is csettintenének. Vagy az ukrán erők tanúsítottak a vártnál nagyobb ellenállást, vagy az oroszok tartogattak meglepetéseket. Az utóbbira utalhat, hogy miközben az Ukrajna körül felvonult orosz csapatok létszáma már a 200 ezret közelítette az offenzíva megindítása előtt, egyes ukrán források 30 és 60 ezer közé tették az Ukrajnába az első nap során behatolt erők létszámát.

NEW: Ukraine’s Armed Forces believe more than 60 Russian battalion tactical groups – the equivalent of between 30,000 to 60,000 troops – have been deployed on Ukrainian territory, according to an update on the invasion as of 8pm

It said the “enemy has an extremely low morale”

— Deborah Haynes (@haynesdeborah) February 24, 2022