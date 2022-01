A kenyér is nagyon megdrágulhat, ha kitör a háború Ukrajnában

Aratás Ukrajnában. Fotó: Anatolii Stepanov / FAO / AFP

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Ukrajna hagyományosan Európa éléskamrájának számít, így nem meglepő, hogy az ország körüli nagyhatalmi feszültség a nemzetközi gabonapiacon is érezteti hatását. A kereskedők 2014-ben is idegesek voltak, amikor Oroszország megszállta és elcsatolta a Krímet Ukrajnától, emellett pedig segítette az ország keleti régióiban kirobbant felkelést.

Ez akkor végül nem érintette lényegesen egyik ország gabonaexportját sem, és egyelőre jelenleg is ez a helyzet, de már a háború lehetősége is elég volt ahhoz, hogy a világszerte meghatározónak számító chicagói árutőzsdén 10 százalékkal dráguljon a búza január közepéhez képest – írja a Bloomberg. (Rekordról azért nincs szó, november vége felé volt a mostaninál drágább is a kenyérgabona.)

A Nemzetközi Gabonaszövetség 2021-22-es szezonra vonatkozó becslése szerint Ukrajna összesen 63 millió tonna búzát, kukoricát és árpát exportál, Oroszország pedig további 40 millió tonnát. Ez együtt a nemzetközileg kereskedett mennyiség durván negyede, így egy kiterjedt fegyveres konfliktus, kikötők blokádja vagy kereskedelmi büntetőintézkedés igen érzékenyen érintené a világpiacot.

Ahol ráadásul már most is magasak az élelmiszerárak, és az élelmiszer-infláció idehaza is tetten érhető, nemcsak az általunk megfigyelt kiskereskedelmi üzletláncokban, hanem a KSH hivatalos statisztikájában is. Nem véletlen, hogy a kormány a lisztet is felvette azoknak az alapvető élelmiszereknek a listájára, amelyeknél az üzleteknek február 1-től vissza kell térniük a tavaly október 15-i áraikhoz.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA legszegényebb kétmillió magyart célozza a kormány a bolti árstoppalA magyar beszállítókat és a kiskereskedelem magyar szereplőit nehéz helyzetbe hozhatja a kormány új intézkedése, amely egy átlagos bevásárlókosár tartalmának apró részére lesz csak hatással.

Magyarország ugyan nemcsak önellátó gabonákból és azon belül búzából, hanem exportra is jut, de ettől még idehaza is a nemzetközi árutőzsdei terményárak a meghatározóak. Azaz ha esetleg egy eldurvuló konfliktus miatt ezek tartósan emelkednek, az előbb-utóbb a hazai üzletekbe is eljutna. Ez persze függ egyebek mellett a beszállítói szerződésektől és a hatósági intézkedésektől is, de például a kenyérféleségekre nem vonatkozik az árak kormányzati időutaztatása, ezeknél továbbra is szabad kezük van a kiskereskedőknek.

Gabonapiaci szempontból nálunk mindenesetre jobban kell tartania egy esetleges orosz-ukrán háborútól az ukrán búza legnagyobb vevőinek, Indonéziának, Egyiptomnak, Törökországnak, Pakisztánnak, Szaúd-Arábiának és Bangladesnek. Ezek a mostani gabonaszezon első felében összesen 9 millió tonna búzát vettek Ukrajnából, és minden bizonnyal folytatják vásárlásaikat, amennyiben nem lesz fennakadás.

A gabonapiac mindenesetre kifejezetten nyugodtnak mondható a gázkereskedelemhez képest, ahol Oroszország kiemelkedő szerepe miatt még az is kérdés, hogy lenne-e elég energiahordozó abban az esetben, ha megszűnne az Európába irányuló orosz export. Ahogy tegnap bemutattuk, attól nem kell tartani, hogy az európai otthonok földgáz nélkül maradnának a fűtési szezon hátralévő részében, a piaci gázárak viszont minden bizonnyal nagyon durván elszállnának.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA boltokkal akarják megfizettetni az árstopot, valójában az összes vásárló fogja összedobniOlyan a jogi csomag, hogy az üzletek ne terhelhessék át a beszállítókra a kieső bevételt. A vásárlókra azonban át fogják.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA nagy bevásárlásunk egy éve még 16 ezer forint sem volt, most 18 ezer forint környékén vanNagyot fordult a világ 2021 végére, decemberben a méréseink szerint 13-15 százalékra ugrott az élelmiszerinfláció üteme.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMi lesz, ha Putyin elzárja a gázcsapot?A piaci gázár elszállna, de még sokáig nem fogyna ki a földgázból az EU, ha odáig fajulnának a dolgok, hogy Oroszország teljesen leállítja az exportját.

Világ búza földgáz gabona háború Oroszország Ukrajna Olvasson tovább a kategóriában