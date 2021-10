Non-stop munkarenddel próbálják enyhíteni a kereskedelmi káoszt Amerikában

Fotó: AFP / Europress

Az Egyesült Államok kiskereskedelmi piacán meghatározó Walmart és két nagy logisztikai cég, a UPS és a FedEx is ígéretet tett az amerikai kormánynak, hogy hétnapos, 0-tól 24 óráig tartó működés felé mozdulnak el annak érdekében, hogy növekedjen az árukínálat az országban, amely jelenleg nem tudja kielégíteni a növekvő keresletet – írja a Financial Times egy fehér házi forrásra hivatkozva.

Júniusban az elnök létrehozott egy munkacsoportot, amely a félvezetőktől a ritkaföldfémeken át a gyógyszerészeti összetevőkig terjedő területeken foglalkozik az ellátási lánc problémáival. De a fennakadások most már alapvető fogyasztási cikkekre is kiterjedtek.

A Biden-kabinet az utóbbi időszakban emellett azért is kezdett kiemelten foglalkozni az ellátási láncokat érintő fennakadásokkal, mert közelednek a félidős választások, miközben nő a kockázata annak, hogy a fennakadások visszafogják a gazdasági növekedést és még nagyobb inflációt okoznak.

Egy amerikai kormányzati tisztviselő a lapnak azt mondta, a UPS és a FedEx tavaly a csomagok negyven százalékát szállította ki, ezért az említett lépések azt az üzenetet hordozzák magukban az ellátási lánc többi szereplője számára, hogy ők is pörögjenek fel egy kicsit. Megemlítette a Target, a Home Depot és a Samsung azóta tett ígéreteit, amelyek szerint gyorsabban szállítják majd el a hozzájuk tartozó konkténereket a kikötőkből.

A Biden-kabinet a vasúti és közúti szállítmányozási cégeket és a kikötőket is arra kérte, hogy növeljék a kapacitásaikat, azonban sok vállalatnál munkaerőhiánnyal küzdenek, illetve egyes kikötők környékén az is problémát okoz, hogy egyszerűen beteltek a raktárak. A lap két kaliforniai kikötőről is beszámolt, amelyek non-stop munkarendet terveztek bevezetni az elmúlt hetekben szakszervezeti támogatással.

Janet Yellen amerikai pénzügyminiszter a CBS-nek azt mondta, hogy biztos benne, hogy a problémák meg fognak oldódni.

A következő hónapokban kialakulhat áru- és szolgáltatáshiány, de csak elszigetelt esetekben. Összességében bőséges az árukínálat. Azt gondolom, hogy nincs ok arra, hogy a fogyasztók pánikba essenek az olyan termékek hiánya miatt, amiket karácsonyra szeretnének beszerezni

– mondta Yellen.

Hasonló jelenségekről számol be a BBC cikke az Egyesült Királyságban, azzal a különbséggel, hogy itt a fő probléma a kamionoshiány. Az országba érkező teherhajó-forgalom 36 százalékát befogadó Felixstowe kikötőben jelenleg 50 ezer konténer áll felbontatlanul, ami miatt az elmúlt napokban más kikötőkbe kellett irányítani a normális esetben ide érkező hajókat. A 21 kikötőt képviselő Brit Kikötők Szövetsége közölte, hogy tisztában vannak a problémákkal, de jelezték, hogy a kikötők ennek ellenére is késés nélkül üzemelnek.

A lapnak nyilatkozó szakmai szervezetek és cégek vezetői szerint a karácsonyi ajándékok miatt nem érdemes aggódni, az áruk rendben meg fognak érkezni, legfeljebb kisebb fennakadásokra és a szokásosnál kisebb választékra érdemes számítani. Többen azt is megjegyezték, hogy ezért érdemes lehet a szokásosnál kicsit előbb megrendelni az ajándékokat, mások szerint azonban erre sincs szükség.

