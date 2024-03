Egyre összetettebb problémát jeleznek a magyarországi munkaerőköltség, bér és árfolyam adatok

Dolgozó a barabási iparirostkender-feldolgozó üzemben.Fotó: MTI/Czeglédi Zsolt

Románia után Magyarországon nőtt leginkább a munkaerő költsége 2023 utolsó negyedévében az Eurostat friss adatai szerint.

Miért fontos ez? Az elég erősen két részre oszló, duális magyar gazdaságnak a jellemzően külföldi kézben lévő és exportra termelő multik adják az egyik lábát, és náluk (több más mellett) fontos elem a munkaerő költsége a beruházási döntéseknél.

Számokban: 2023 negyedik negyedévében az egy évvel korábbi hasonló időszakhoz képest Romániában 16,9, Magyarországon 16,3, Horvátországban pedig 16 százalékkal nőtt a munkaerő egy órára vetített költsége, ez az uniós rangsor teteje. A lista élén csak kelet-európai országok vannak, az első nyugatinak számító ország a 11-ik helyen álló Ausztria 7,7 százalékkal, a leghátrébb sorolt, kivételnek tekinthető keleti ország pedig Csehország, amely a 17-ik helyen áll 5,2 százalékkal.

Ezek az adatok csak a növekedés mértékét jelzik, a keleti tagállamokban jóval alacsonyabb szintről mértek nagyobb emelkedést, mint az eleve magas munkaerő költséggel jellemezhető nyugatiakban.

Tágabb kontextus: Amint azt korábban bemutattuk, Magyarországon a bruttó átlagkereset euróban számolva 18 hónap alatt 27,5 százalékkal, a nettó medián bér pedig 34,2 százalékkal emelkedett. Ez jórészt annak a következménye, hogy a magas infláció és az általános munkaerőhiány miatt a béreket emelni kell, a forint árfolyama viszont 2022 vége óta stabilizálódott, vagyis a forintban adott béremelés euróban sem inflálódott el.

Korábban ez nem így volt, vagyis a külföldön (nem forintért) értékesítő cégeket nem nagyon terhelte meg az emelkedés. A jegybank most kamatcsökkentési ciklusban van, és ez folyamatosan gyengítheti a forintot, ami ismét enyhítheti ezt a feszültséget (de persze más problémákhoz vezethet).

Felülnézet: Mivel a régióban Csehország kivételével mindenhol dinamikus költségemelkedés van, az ország regionális versenyképességét ez a kiugró érték egyelőre nem rontja érdemben.

Alulnézet: a multinacionális vállalatoknál jelenleg is nagy bérfeszültség jelei látszanak. Bár általában véve ma is inkább munkaerőhiány van, az állások iránti aktivitás az utóbbi időben ennek ellenére is megnőtt, mert a dolgozók sokszor úgy próbálnak fizetésemelést elérni, hogy átszerződnének egy másik vállalathoz (jellemzően nem munkanélküliek jelentkeznek az álláshirdetésekre). Emellett az erősebb szakszervezeti beágyazottsággal rendelkező multikál nagy a helyi mozgolódás is, a kecskeméti Mercedes gyárban nemrég tartottak figyelmeztető sztrájkot, de az Audiban is hetek óta tartanak a béremelési egyeztetések.

A béreket stabil forint árfolyam mellett csak akkor lehet érdemben emelni, ha az adott vállalat termelékenysége nő. Egy multinacionális cégnek, amely külföldön értékesít és így a bevétele nem forintban, hanem például euróban vagy dollárban keletkezik, ebben a valutában számolva is nagyobb értéket kell előállítania Magyarországon, hogy azért euróban számolva is nagyobb bért tudjon adni.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkÚgy zárkóztak fel a magyar bérek, hogy a multiknak alig kerül többe a magyar dolgozóAz euróban számolt tempós felzárkózással együtt is a régiós rangsor alján maradtak a hazai bérek, így a multiknak még mindig nagyon olcsó a magyar munkaerő.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkNagyon megdrágult a magyar dolgozó a multiknakMásfél év alatt 34 százalékot emelkedett a bruttó magyar átlagkereset euróban számolva, meddig mehet ez így?

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA kecskeméti Mercedes figyelmeztető sztrájkja csak a jéghegy csúcsaMég mindig viszonylag ritka a tényleges sztrájk Magyarországon, pedig amikor meglépik, annak jelentős hatásai vannak.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Adat Vállalat árfolyam bér béremelés forint munkaerő munkaerőköltség sztrájk Olvasson tovább a kategóriában