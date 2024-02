Az egykor legnépszerűbb autómárka lassan háttérbe szorul a magyar piacon

Az elmúlt évtized kezdetén még rendre az újautó-eladási toplisták élén állt az Opel, a német márka az utóbbi két évben viszont már csak épphogy fért be a legnépszerűbb tíz gyártmány közé, 2021-ben pedig le is maradt róla. A piac átalakulását jól jelzi az Opel egyik legfontosabb magyarországi forgalmazójának két héttel ezelőtti döntése is: a Schiller Autó 33 év után bezárja az Opel-szalonját, és a kínai BYD árusítását kezdi meg.

Az Opel visszaszorulása különösen látványos a márka piaci részesedését nézve: a 2012-ben forgalomba helyezett új autók 13,5 százaléka volt Opel, míg ez az arány tavaly 3,5 százalékra süllyedt. A tíz százalékpontos veszteség alapvetően 2014 és 2021 között következett be, ezen időszak alatt a márka kivételes magyarországi népszerűsége az Európai Unió teljes autópiacán tapasztalt szintre mérséklődött.

Az európai piacon mérsékelt fontosságú márka Magyarországon alighanem jórészt a szentgotthárdi üzemének megnyitásával alapozta meg a népszerűségét, az 1992 óta működő gyár azonban egyre inkább veszített a jelentőségéből. Míg kezdetben az első Astrák összeszerelése zajlott a nyugat-magyarországi telephelyen – amelyeket így

az importált járművekre kirótt adó és vám megfizetése nélkül vásárolhattak meg a magyar autósok

–, a széria kifutásával csak a motorgyártás maradt Szentgotthárdon.

Tovább lankadhatott a gyár szerepe az Opel népszerűsítésében, miután a francia PSA-csoport kezére került az addig a General Motors által birtokolt márka 2017-ben, és a szentgotthárdi üzem átállt a Peugeot és a Citroën típusaiba is szerelt benzinmotorok gyártására. Ráadásul az azóta már a Stellantis-csoporthoz tartozó márkák motorjainak élettartamát egyre több kétség övezi, az autók fiatal korához és alacsony futásteljesítményéhez képest rendkívül súlyos hibákra Magyarországon is akad példa.

A magyarországi használt autók piacán egyelőre tartja vezető pozícióját az Opel, ám az elmúlt négy év adatain már látszik, hogy a márka jelentősége ezen a területen is folyamatosan kopik, igaz, viszonylag lassú ütemben.

Az új autók piacára visszatérve az egyik legfontosabb európai tendencia a kínai gyártók előretörése, Spanyolországban például tavaly decemberben már az MG ZS modellje volt a legkelendőbb autótípus. Az MG Magyarországon is jól teljesített tavaly, a kínálatából ugyanis több mint ötször annyi modell fogyott, mint egy évvel korábban, így a Shanghai Automobile Industry Corporation által felélesztett márka a magyar újautó-piac huszadik legnagyobb szereplőjévé vált, olyan régóta ismert gyártókat beelőzve, mint a Seat, a Citroën és a Honda.

Idén a BYD megjelenésével folytatódhat a gyártók közötti erőviszonyok átalakulása, amit az elektromos autók vásárlását ösztönző kormányzati támogatás mellett az is sejtet, hogy több meghatározó magyar autókereskedő is felvette a kínai márkát a portfóliójába, ráadásul a gyártó szegedi üzemlétesítése is befolyásolhatja a piaci fogadtatását.

