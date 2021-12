Zsugorodó piacra fogad az Opel-gyár, ahol januárban sztrájk jöhet

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

A szentgotthárdi Opel-gyárban több mint 30 éves működése során soha nem volt még sztrájk. Most viszont még ez is benne van a pakliban, ugyanis a két helyi szakszervezet a sikertelen bértárgyalások után sztrájkbizottságot alakított.

A szeptember óta tartó, két évre vonatkozó bértárgyalásokon a 2022-re vonatkozó ajánlatot a szakszervezet elfogadta volna, ugyanakkor a 2023-as ajánlatot a dolgozói igények felmérése alapján visszautasították. Így kollektív munkaügyi vita kezdődött, ám ennek sikertelensége a sztrájkbizottság megalakulásához vezetett. Ez januárban tesz majd új ajánlatot a menedzsmentnek, de a szakszervezet a Nyugat.hu értesülése szerint nem zárja ki a munkabeszüntetés lehetőségét sem.

A magyar járműiparban az elmúlt években több alkalommal is voltak sztrájkok, de a nagy autógyárak közül az Audi-gyárban 2019 elején lezajlott munkabeszüntetés volt az utolsó, egyben az egyik legjelentősebb is az elmúlt három évtizedben. A szentgotthárdi és a győri gyár viszont valójában már akkoriban is eléggé eltérő helyzetben volt, és most is abban van.

Az egyik legfontosabb különbség, hogy 2018-hoz képest a következő két évben az Audi Hungária Zrt. árbevétele magasabb volt, miközben a foglalkoztattak létszáma nagyjából stagnált, az Opel-gyár árbevétele 2016 és 2020 között csaknem felére csökkent.

Az autóipar elmúlt két éve a járvány miatt már egyébként is elég rázós volt, de ahogy erről Szabó John és Túry Gábor, a Közgazdaság- és Regionális Tudományi Kutatóközpont (KRTK) Világgazdasági Intézetének munkatársai nemrég a G7 Podcastban is részletesebben beszéltek a saját kutatásuk alapján, mindez az autóipar elektromobilitásra való átállása miatt egyébként is nehezebb időszakkal esett egybe.

Ahogy az alábbi ábrán is látszik, mindez a Magyarországon működő négy nagy autógyár foglalkoztatottsági adatait nem ugyanúgy érintette. 2020 elejéhez, tehát a járvány előtti időszakhoz képest az Audi üzem létszáma egyértelműen csökkent, az esztergomi Suzuki és a kecskeméti Mercedes viszont elég jelentősen bővült. A szentgotthárdi üzem elmúlt két évére leginkább a stagnálás jellemző.

A második ábrára lapozva viszont a 2017 óta tartó időszak adatait látva egyértelmű, hogy az autóipar átalakulása a szentgotthárdi gyárat érintette a legérzékenyebben.

A kilátások folyamatos változását jól szemléleti, hogy tavaly novemberben a kormánypárti Magyar Nemzet az Opel anyacégének belsőégésű motorok fejlesztését leállító döntéséről a nyugat-magyarországi üzem halálos ítéleteként számolt be. Pár hónappal később aztán Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter nagy bejelentést tett.

Eszerint az anyacég, a világ negyedik legnagyobb autóipari konglomerátumának számító Stellantis csoport arról döntött, hogy több tízmillió eurós beruházással 2023-tól a szentgotthárdi gyárban kezdődik meg a vállalat új, 1,6 literes benzinmotorjainak gyártása. A beruházás a vállalat hibrid stratégiájának része, a motorok tehát hibrid autókba készülnek majd. A bejelentés alapján az üzem gyártókapacitása a beruházásnak köszönhetően csaknem megduplázódik, 390 ezerről 590 ezerre nő. Ez a létszám jelentős bővítését is előrevetíti.

Ilyen szempontból a felek jóval kiszámíthatóbb középtávú kilátások mellett egyezkednek most a következő két év béreiről, mint amikor az Audinál kellett megegyezésre jutni két évvel ezelőtt. Az elmúlt évek trendjei alapján viszont az anyacég kilátásai kevésbé jók, mint a Volkswagennek, amelyhez az Audi is tartozik. Hosszabb távon ráadásul egyáltalán nem biztosít kiszámítható jövőt az üzem számára a beruházás: a nagy autógyártók ugyanis egymás után jelentik be a belső égésű modellek gyártásának teljes kivezetését.

A Ford azzal számol, hogy Európában 2030-ra már csak elektromos modelleknek lesz piaca, a Volkswagen portfóliójában addigra 70 százalékra nő a tervek szerint az e-autók aránya. A Mercedes tisztán elektromos portfolióval számol 2030-ra, “ahol azt a piac lehetővé teszi”. Markus Dussmann, az Audi vezérigazgatója januárban a plug-in hidridekre már mint kivezetésre ítélt modellekként hivatkozott, amelyekbe már nem érdemes beruházni.

Ezek alapján a szentgotthárdi gyár várhatóan zsugorodó piacra termel majd növekvő mennyiségben 2023-tól kezdve. Ez pedig olyan tényező, ami a tárgyalások kimenetelét is meghatározhatja.

