Úgy elszálltak az árak, hogy már a gyerekeken is spóroltunk

A játékpiacon is durva drágulást hozott az elmúlt néhány év. Bár a szektor sajátosságai miatt az árak emelkedése itt később gyorsult fel, mint más ágazatokban, ám az infláció lassabban is ereszkedik: még 2023 végén is két számjegyű volt. Ez pedig már a vevőket is elrettentette: miközben a játékok iránti kereslet a válságokban sem mindig esik vissza drasztikusan, most érezhetően megroppant az értékesítés.

Féléves csúszásban

Mivel a játékpiac erősen szezonális, az éves forgalom 50-60 százaléka a karácsony előtti hetekre koncentrálódik, kíváncsiak voltunk, mennyivel kellett többet fizetni a játékokért az idei ünnepi szezonban, mint 2022-ben, illetve a korábbi években. Az Árukereső adatai alapján 25 különböző termék árának napi alakulását vizsgáltuk meg 2020 vége és 2024 eleje között. A 25 termék ugyan több okból sem ad pontos képet a játékárak alakulásáról, a trendeket azonban elég jól mutatják az adatok.

Az összesített számokból az látszik, hogy a játékpiaci árak változása elég jól lekövette a fogyasztói árak alakulását, azzal a különbséggel, hogy ebben a szektorban szűk fél évvel később tetőzött az infláció. Miközben a statisztikai hivatal szerint 2023 első negyedévében értük el az inflációs csúcsot, az Árukereső adatai alapján a játékpiacon ekkor még gyorsult az áremelkedés, amely végül júniusban volt a legmagasabb, közel 24 százalékkal.

Innen azonban az ereszkedés üteme is lassabb volt, ráadásul tavaly év végén meg is fordult a csökkenő trend. Annak ellenére, hogy novemberben éves összevetésben már csak egy hajszállal volt 10 százalék felett az általunk számolt játékinfláció,

decemberben ismét 14 százalékos drágulást mutattak az adatok.

A háttérben vélhetően pont a piac szezonalitása, illetve az ehhez kötődő, ünnepek előtti akciók állnak. A játékok az elmúlt esztendőkben a magyar piacon is egyre fontosabb fekete péntek kiemelt termékköre, ami az átlagárakon is meglátszik. A novemberi árváltozás most már évek óta látványosan alacsonyabb, mint a megelőző vagy akár az azt követő hónapokban. Valószínűleg most is az történt, hogy a novemberi akciók lehúzták az árakat, decemberben azonban – kihasználva a karácsony előtti keresletnövekedést – némileg kompenzáltak a kereskedők.

A gond csak az, hogy ezúttal nem biztos, hogy volt mit kihasználni, 2023 ugyanis elég gyenge év volt a piacon. Ezt erősíti az is, hogy januárban ismét masszívan csökkenni kezdett az infláció, amely – a mi termékkörünkre – ebben a hónapban vélhetően már egy számjegyű lesz.

Általában válságtűrő

A játékok iránti kereslet csökkenése azért érdekes, mert a tapasztalatok szerint ez a szektor viszonylag válságtűrő.

A korábbi krízisek azt mutatták, hogy a játékok az egyik utolsó olyan termékkör, amihez a háztartások hozzányúlnak kiadásaik csökkentésekor. Spórolnak az utazáson, a szórakozáson, de a gyerekeknek akkor is megveszik karácsonyra a megígért ajándékot, ha a jövedelmük csökken. Most azonban nem ezt tapasztaltuk: valószínűleg olyan mértékű volt az áremelkedés a mindennapi élethez szükséges termékek körében, hogy ez már a játékok iránti keresletet is visszavetette

– mondta a G7 kérdésére Őri Gergely, a Játéknetet üzemeltető Modell&Hobby Kft. ügyvezetője. A keresletcsökkenés már 2022 végén is érezhető volt, ami szintén azt erősíti, hogy főleg a lakosság reáljövedelmének visszaesése okozhatta, hiszen az alapélelmiszerek áremelkedése ezekben a hónapokban tetőzött, és az általános inflációs csúcshoz is közel voltunk már ekkor.

A trend pedig 2023-ban folytatódott, és valószínűleg az sem segített rajta, hogy – amint láttuk – a játékárak még az év közepéig tovább emelkedtek. Ám épp a jövedelemhatás miatt lehet, hogy a kereskedők részéről épp a további áremelés volt a jó stratégia. Őri Gergely elmondta: a Játéknetnél tavaly már csökkentettek árat, ám ez nem hozta vissza a keresletet, nem bővült az értékesítés.

Bonyolult az árazás

A hullámzó kereslet egyébként itt nem törvényszerűen úgy hat az árakra, mint mondjuk az élelmiszerpiacon, és nem is egységesen érint minden terméket. A játékok zöme a Távol-Keletről hajókon érkezik, így a mértékegység jellemzően a konténer. Az egyes termékek esetében azonban nehéz megmondani, hogy a rendelt mennyiség sok vagy kevés lesz a magyar piacra, ez legtöbbször csak utólag dől el. Előfordul, hogy egy játék nagyon nem úgy fogy, ahogy várták. Ilyenkor

a kereskedők kénytelenek csökkenteni az árat, ha nem akarják, hogy a nyakukon maradjon.

Más termékeknél pedig épp fordított a helyzet: a prognosztizáltnál magasabb keresletet (és az előre rendelt mennyiség miatt korlátozott kínálatot) kihasználva drágítanak a cégek, hogy ezeken hozzák vissza a kevésbé jól futó játékokon bukott pénzt.

Előbbi esetre valószínűleg elég jó példa lehet a Harry Potter: Roxforti Csata társasjáték. Az általunk vizsgált 25 játékból ez volt az egyetlen, amelynek hároméves összevetésben csökkent az ára. A visszaesés azonban nem fokozatos volt: 2021-ben viszonylag magas árszintről engedtek néhány hónap alatt több mint 20 százalékot a kereskedők, vélhetően azért, mert nem fogyott a termék. Piaci szereplők tapasztalatai szerint egyébként a Harry Potter tematika eléggé kezd kifutni, az elmúlt években messze nem veszik már úgy a franchise játékait, mint korábban. Bár a pár hónapos masszív csökkenés után – már csak a költségek emelkedése miatt is – elkezdett visszakapaszkodni a Roxforti Csata ára, de a 2021 eleji szinten mostanáig sem érte el.

Az általunk vizsgált 25 játékból a maradék 24-ért ugyanakkor többet kell fizetni most, mint három éve. A termékek többségénél 15 és 50 százalék közötti drágulást mutatnak az Árukereső adatai, míg az átlagos áremelkedés 40 százalékos volt. Volt ugyanakkor néhány kiugró eset is: a hagyományos Rubik kocka például közel két és félszeresére drágult, és a nyuszimotor inflációja is megközelítette a 80 százalékot.

Visszatérő kereslet és kockázatok

A piacon most abban bíznak, hogy az idén már erősödhet a kereslet, ugyanakkor költségoldalról ismét komoly kockázatok látszanak. Ahogy Őri Gergely a G7 kérdésére kiemelte:

a távol-keleti beszerzés miatt az ármeghatározásnál nagyon fontos a dollárárfolyam és a szállítási költségek alakulása.

2022-ben is azért kezdtek el általánosan árat emelni a kereskedők, mert a forint kifejezetten gyenge volt, a tengeri szállítás pedig nagyon megdrágult, így a beszerzési költségeik jelentősen emelkedtek*Az egyes termékek közötti eltérő áremelkedést pedig a piac fent bemutatott sajátosságai okozták.. Tavaly mind a két területen sokat javult a helyzet, de még sok volt az olyan beragadt készlet, amit magas áron szereztek be a cégek.

Most viszont ismét a 2021-2022-es trendek köszönnek inkább vissza. A jemeni húszi lázadók folyamatos tengeri támadásai miatt a Szuezi-csatorna helyett Afrika megkerülésével közlekedik a teherhajók döntő része Ázsia és Európa között. Ráadásul visszafele is ugyanezen az úton mennek, ami összességében igencsak elnyújtja a szállítási időket. Mivel sokkal tovább vannak úton a konténerek, ez ismét konténerhiányhoz és végső soron a szállítási költségek jelentős növekedéséhez vezethet. Emellett a piaci szereplők a forint további gyengülésétől is tartanak, ami megint csak megdobhatja a magyar devizában kifejezett beszerzési áraikat.

Összességében így, a visszatérő kereslet mellett további költségnyomást várnak a piacon, ami az árak további emelkedését okozhatja.

