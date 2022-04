Már látta a fényt az alagút végén, de a háború miatt bukta az idei terveit a magyar járműipar

Támogasd az UNICEF-et, akik a háború áldozatain segítenek! Itt máskor azt kérjük, hogy támogasd a G7-et. Most az kérjük, támogasd azokat, akiknek most van rá a legnagyobb szükségük. Tovább a támogatáshoz

A járványt a járműipar is megszenvedte, ám a tavalyi év végén és az év első hónapjaiban egyre többen látták optimistán az iparág jövőjét. Az ellátási problémák enyhültek, a termelési kapacitások növekedtek, és sokan arra számítottak, hogy 2022 jelentősen jobb év lehet üzletileg, mint az az előtti.

Február végén viszont megtörtént az, amire kevesen számítottak: Oroszország megtámadta Ukrajnát, ami újból zavart idézett elő az ellátásban, még bizonytalanabbá tette, hogy mikor csökkenhetnek az elszállt energiaárak, egyes szereplők piacai kiestek, és átmenetileg a fogyasztók is elbizonytalanodtak.

Bár úgy néz ki, hogy a háború okozta sokkból legalább részben kilábalt az iparág, a magyar járműgyártók és a beszállítóik egyelőre csak reménykedhetnek abban, hogy hogy az év második felében szerencsésen alakulnak a dolgok.

Viszont még ez is csak arra lenne elég, hogy a termelésben behozzák annak egy részét, ami az év első részében kiesett.

Ebben a cikkben annak jártunk utána, hogy a magyar járműipar különböző szegmensei hogyan alkalmazkodtak a világgazdasági felforduláshoz, a háború gazdasági hatásaihoz, és hogy milyen kihívásokkal néznek szembe az év további részében.

Újra van kábelkorbács

Az alábbi ábrán a KSH járműipari statisztikái alapján egyelőre csak a cikk elején emlegetett felfutás látható, a márciusra vonatkozó adatokat csak május elején fogják közölni. Az mindenesetre így is jól látszik, hogy az iparág teljesítménye még februárban is messze volt a járvány első hulláma előtti szinttől.

A háború eleinte olyan jelentősen érintette a legnagyobb európai autógyártókat, hogy a Volkswagen zwickaui gyára például egy rövid időre teljesen leállt a kulcsfontosságú ukrajnai beszállítók kiesése miatt. Számos más európai üzemben a műszakok csökkentésével reagáltak a helyzetre, március közepétől például a Mercedes-Benz kecskeméti gyára is két műszakra állt át a korábbi háromról. A Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. megkeresésünkre közölte, hogy azóta a kecskeméti gyár már a megszokott módon, három műszakban termel.

A magyarországi nagy autógyárak közül a Mercedes-Benz mellett a győri Audinak van jelentős számban ukrajnai beszállítója. Megkeresésünkre mindkét cég elismerte, hogy ez kihívásokat okozott a termelésben. Az Audi Hungária annyit árult el, hogy az alkatrészellátási fennakadások következtében átmenetileg az alkatrészellátáshoz kellett igazítaniuk a termelést, míg a Mercedes-Benz pedig azt közölte, hogy a beszállítóikkal együtt dolgoznak a megoldásokon, ami például azt jelenti, hogy egyes megrendeléseket a beszállítóik más telephelyeire telepítenek át.

Beszállítói szinten az esztergomi Suzuki üzemet nem érinti a háború, a szentgotthárdi Opel-üzemet működtető Stellantistól pedig nem kaptunk választ az erre vonatkozó kérdésünkre.

Rövid távon a legnagyobb hatása talán az ukrán kábelkorbácsgyártók, például a német Leoni AG és a japán Fujikura Ltd leállásainak és termeléscsökkenésének volt. Ahogy arra a Mercedes-Benz is utalt a válaszában, az alkatrészellátást itt úgy oldották meg, hogy a termelést átszervezték az érintett cégek ukrajnai üzemeiből Szerbiába, Romániába, Tunéziába és Marokkóba (részben pedig azóta beindultak ezek a főként Nyugat-Ukrajnában található üzemek).

Ehhez viszont idő kellett, és bár egyes forrásaink beszéltek arról, hogy elszórtan van még hiány Magyarországon ebből az alkatrészből, Rózsa Tamás, a Top Tier Consultants ügyvezető igazgatója például úgy fogalmazott, hogy az iparág már szinte teljesen alkalmazkodott az új helyzethez.

Kereslet lenne, de termelési problémák fogják vissza a kínálatot

Egy másik potenciális hatás lehet az Európából Oroszországba és Ukrajnába tartó export csökkenése. Rózsa Tamás szerint ugyanakkor ennek a volumene iparági szinten elenyésző. Sőt, végeredményben egyes termelési problémákon még segíthet is.

“Abból az egymillió autóból, amit ott idén nem fognak eladni, a chip, a légzsák, az ABS felszabadul, és más piacokra tervezett modellekbe jut olyan alkatrész, amiből hiány van.”

– mondta erről.

Egy magyar példa ilyesmire az esztergomi Suzuki: Bonnár-Csonka Zsuzsanna, a Magyar Suzuki Zrt. vállalati kommunikációs vezetője kérdésünkre azt írta, március óta szünetelnek az üzem szállításai Oroszországba és Ukrajnába, mivel a szállítmányozó vállalatok felfüggesztették tevékenységüket a térségben. De a termelésben ez nem esik ki, mert az érintett megrendeléseket más piacokra forgatják át.

Jelentősebb hatása lehet viszont annak, hogy a háború miatt továbbra is magasan maradhatnak az energiaárak. Ennek Rózsa Tamás szerint hosszabb távon egyrészt lehet egy olyan hatása, hogy a fogyasztói árakba átgyűrűző drágulás miatt az emberek elhalasztják a járművásárlást, bár egyelőre még kitart az a kereslet, ami a járvány miatti lezárások után ugrott meg Európában, és ami az új és használt autók drágulásét eredményezi.

Kilián Csaba, a Magyar Gépjárműipari Egyesület ügyvezető főtitkára ezzel kapcsolatban azt említette meg, hogy az energiaárak emelkedése az új beruházásokat is költségesebbé teszi, ami a legnagyobb nehézségeket a jellemzően legegyszerűbb termékeket gyártó magyar tulajdonú kis- és középvállalkozásoknak okozhatja.

Az energia mellett más termelési tényezők drágulása, a meg nem szűnő globális termelési problémák, például az elmúlt időszakban az újabb kínai lezárások is az áremelés felé tolják az iparági szereplőket.

Kérdés, hogy a beszállítói láncon belül ki nyeli le ezeket a nagy költségeket, és hogy mennyire fogja ez további áremeléshez vezetni

– mondta erről Kilián Csaba, megemlítve ugyanakkor hogy ez a helyzet minden szereplőtől nagyobb rugalmasságot követel meg. A nagyobb cégek részéről ezt az kényszeríti ki, hogy a bizonytalan piaci helyzetben ők is jobban érdekeltek a beszállítóik megtartásában.

A magasabb termelési költségek és a csökkenő volumen a nagy gyárak szintjén nem jár együtt a nyereségesség csökkenésével. Emögött az áll, hogy az alkatrész- és alapanyaghiány miatt csökkenő volumen mellett a gyártók a drágább, prémium kategóriás, és az elektromos modelljeik gyártását részesítik előnyben. Ez konkrétan például azt jelenti, hogy adott mennyiségű chipet inkább használnak fel prémium vagy elektromos modellek gyártásához, miközben az alsó- és középkategóriás autókat nem gyártják le, emiatt ebben a szegmensben fogyasztói oldalon hosszabbodik a várakozási idő.

Átalakul a termelés, de ez eltérő kihívásokat jelent az iparág különböző szintjein

De nem csak a várakozási idők növekedése jelent újdonságot az iparági békeidőkhöz képest, hanem

a termelésszervezés is alapjaiban változott meg mostanában.

“A Just in time-rendszer az idők vesztese” – mondta erről László Zoltán, a Vasas Szakszervezeti Szövetség alelnöke, utalva a Toyotánál kifejlesztett, a 80-as években globálisan elterjedt termelésszervezési rendszerre, aminek a lényege, hogy az üzem készleteinek minimalizálásával teszik hatékonyabbá a működést.

Az utóbbi időben ez viszont fellazult, ugyanis gyakran kifejezetten azért termelnek raktárra egyes üzemekben, hogy akkor is legyen az adott termékből, amikor a hozzá szükséges alapanyagokból, alkatrészekből hiány van. Kozma Zsolt, a Munkástanácsok Fém-Gép ágazatának elnöke erre az egyik nagy autógyár példáját hozta, ahol a félkész, csak vezetőoldali üléssel szerelt kocsikat készítettek, melyeket az üzem udvarán tárolták. Ezeket az autókat szombatonként egy plusz műszakban fejezik majd be, amikor lesz majd hozzájuk alkatrész.

László a saját tapasztalatai alapján arról számolt be, hogy az elmúlt hónapokban a cégek már sokkal ügyesebben alkalmazkodnak a termelési fennakadásokhoz.

Kevesebb is van, kevésbé hosszúak és kisebb létszámot érintenek. A dömpingszériák most háttérbe szorulnak, inkább kevesebb termék jön ki, de sűrűbb átállásokkal, kisebb szériákban

– mondta, megjegyezve, hogy munkavállalói szempontból ez nagy kiszámíthatatlanságot jelent, ahol egyszerre van jelen iparágon belül a munkaerőhiány, a túlóra, és a komoly megterhelés, és a termelés kiesése miatti leállások.

A volumencsökkenések miatt ugyanakkor egyelőre nem jellemzőek a nagyobb létszámleépítések. Kozma Zsolt szerint a legalább 30 főt érintő csoportos leépítésekről nincs hír, ami viszont érzékelhető egyes cégeknél, az a kölcsönzött munkaerő leépítése, csökkentése.

Rózsa Tamás szerint a prémium kategóriák előtérbe kerülése a magyar beszállítókat még pozitívan is érintheti, ezek a cégek ugyanis jellemzően kisebb szériákhoz tudnak rugalmasabban beszállítani. Más forrásaink ehhez kapcsolódóan viszont megjegyezték, hogy azért kialakulhatnak olyan helyzetek, amikor a nagy gyártóknál kialakuló problémák a beszállítói láncon átgyűrűzve a kisebb szereplőknek fájnak leginkább. Például amúgy egy nagyobb megrendelés leszállítási idejét eltolják, vagy amikor a Just in time-rendszer fellazulása miatt olyan nagy megrendelést adnak egy kis beszállítónak, amire az nincs felkészülve.

A jobb helyzetben lévő magyar beszállítók közé tartozik a Martin Metals, ami Magyarország egyik vezető fémnagykereskedője, az autóiparban gyártás közben keletkező hulladék vevőjeként és az autóipari beszállítók beszállítójaként is kapcsolódik az iparághoz.

Érdeklődésünkre Penk Márton, a cég ügyvezető igazgatója azt mondta, tavaly a cég jövedelmezősége még javult is, és a cég megrendelései a saját mércéjük szerint normálisnak tekintett szinten vannak, megjegyezve, hogy a magas energiaárak az általuk használt alapanyagokat is drágították, és a piac az ebből következő áremeléseket elfogadta. Az ötvözeteikre van vevő, mivel Penk szerint jól szétterülnek a piacaik.

Azzal kapcsolatban, hogy mi várható, azt mondta, stagnálásra számít, bár az elmúlt időszakban voltak jelek a csökkenésre is. Általánosságban a magyar beszállítók helyzetével kapcsolatban Penk egyetértett azzal, hogy a kisebb szériás járművek előtérbe kerülése előnyös lehet nekik. A járműipar egésze kapcsán a saját tapasztalatai alapján “szakmai pletykaként” 70-80 százalékos teljesítményt becsült. Más forrásaink szerint viszont az eredeti tervekhez képest inkább 10-20 százalékos visszaesés lehet a reális.

Még mindig sok tényező kavarhat be

Az idei év egészének kilátásaival kapcsolatban a beszélgetőpartnereink óvatosan fogalmaztak.

2021-ben nem nőtt jelentősen a piac, és 2022-ben sem fog a háború miatt. Reméljük, hogy ez a következő évben nem marad így

– mondta Rózsa Tamás, aki szerint a kulcskérdés a chiphiány megoldódása lehet, ami az idei év végére viszont már enyhülhet.

Ezzel egyetértett Kilián Csaba is, viszont azt is megjegyezte, hogy mivel Oroszország és Ukrajna is a félvezetőkhöz szükséges ritkafémek jelentős exportőre (palládium és neon), a háború miatt fennáll annak a veszélye, hogy a kieső termelés miatt a vártnál még tovább húzódik majd a chiphiány.

Kilián a háború és az újabb Covid-hullámok miatt elrendelt lezárások mellett az energetikai kockázatokat, a geopolitikai és zöld átmenettel kapcsolatos kihívásokat említette meg, ami a járműiparban továbbra is problémákat okozhat majd.

Kozma Zsolt a cégek HR-politikája kapcsán azt mondta, a cégek most kivárnak, mert ha a nyári leállás után fellendülés lesz, akkor nagy szükség lesz a munkaerőre. Kilán Csaba szerint mindez azon is múlik, hogy hogy alakul a háború és a járvány.

Egy pozitív forgatókönyv esetén ugyanis elképzelhető, hogy az iparág ősztől 120 százalékon pörögve behozza az első három negyedévben összeszedett lemaradásának egy részét.

