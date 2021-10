Végigjártuk a szalonokat: a legnépszerűbb autókat idén már nem kapjuk meg

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Készletről azonnal elvihetők autók – ez az a kifejezés, amellyel jelenleg szinte ritkábban találkozni, mint fehér hollóval. A gyártók ugyanis nem képesek elég autót előállítani, így a legtöbb gyár már szalonokba, készletre nem dolgozik, csak a közvetlen ügyfélmegrendelésekre koncentrál. Ha autót akarunk venni, elő kell rendelni az ár 5-10 százalékáért, és várni, hogy a kocsink hónapok vagy akár egy év múlva legördüljön a szalagról.

Ennek az egyik legtöbbet emlegetett oka, hogy nincs elég chip a világban, miután a koronavírus-járvány alatt a személyeseket digitális kapcsolatokra cseréltük, ami miatt megnövekedett a kereslet a számítógépek és telefonok iránt. Elmélyítette a problémát, hogy az autóipar kifejezetten alábecsülte a saját termékeinek keresletét, miközben tömegközlekedés helyett sokan autóra váltottak. Azonban nem csak az autóipar képtelen legyártani azt a mennyiséget a termékeiből, amennyit a fogyasztók venni akarnak: a chiphiány miatt az Apple is 10 millió telefonnal kevesebbet képes csak gyártani a tervezettnél az Iphone 13-ból 2021 utolsó negyedévében.

De nemcsak a chip hiányzik, más alapanyagok piaca is sérült a koronavírus-járvány alatt. Az acél európai tőzsdei ára például durván kétszeresére nőtt az elmúlt évben, és a különféle alumíniumötvözetek készítéséhez használt magnézium piacán is komoly hiányok alakultak ki, miután az európai magnéziumkereslet 95 százalékát kielégítő Kína a belföldi energiahiánya miatt leállította magnéziumkohóinak egy részét. Újabban pedig a dízelautókba szükséges adalékanyagból, az AdBlue-ból alakult ki hiány.

A különféle alapanyagok és chipek hiányára ráerősít, hogy több gyártó idénre már túllépte a flottájára szabott szén-dioxid-kvótát, ami miatt a belső égésű motoros autóit már csak jövőre tudja eladni, ha nem akar büntetést fizetni. A szabályozás úgy rendelkezik, hogy az eladott flotta kocsinként és kilométerenként átlagosan 95 gramm szén-dioxidot bocsáthat ki. Emiatt átlagosan 4,1 liter benzint fogyaszthatnak a flotta autói. Mivel ezt sokan nem képesek tartani, a gyártók az elektromos autókkal igyekeznek ellentételezni a benzinesek túlfogyasztását.

A piaci egyensúlytalanságok oda-vissza hatnak egymásra, ami miatt kiszámíthatatlan, hogy melyik gyártók kerülnek nehéz helyzetbe. Nem tudunk egy igazságot mondani, de az látszik, hogy az átlagosnak számító 6 hónapos várakozási idők bizonyos gyártóknál 12-13 hónappá is nyúlhatnak. Jó helyzetben azok a gyártók vannak, akik 4-5 hónapos rendelési idővel tudnak szállítani.

– mondta el kérdésünkre Gablini Gábor, a Gépjármű Márkakereskedők Országos Szövetségének (Gémosz) elnöke.

Az alábbi ábrán az elmúlt háromnegyed év legnépszerűbb személyautó-modelljei láthatók. Megkerestük a modellek fővárosi márkakereskedéseit, hogy utána járjunk, modellenként mennyi időt kell várni, amíg kézhez kaphatunk egy autót.

A szalonokban a legtöbb modellből már csak bemutató autót tartanak, Suzukiból, Kiából és Jeepből kapható még pár típus és konfiguráció a kereskedőknél. Emellett a Suzuki ügyfélrendelés esetén decemberi gyártást vállal, az így legyártott autók a rövid szállítási idő miatt december végén, január elején meg is érkezhetnek a vásárlókhoz. Több kereskedésben elmondták, hogy nagy szerencsével a vevők belefuthatnak még a szalonokból elvihető járművekbe, de jelenleg a legtöbb gyár csak ügyfélrendelésre gyárt, többször féléves vagy akár éves leszállítási idővel.

A legtöbb gyár jövő tavasz közepére, végére tud szállítani. A Skoda van a legnagyobb bajban, mivel gyárai akár az év végéig is állhatnak. Az Octavia ötajtós modelljére így akár másfél évet is kell várni, de a kombi kivitelből is leghamarabb jövő nyáron lesznek átvehető autók.

Az alábbi táblázat azt mutatja, hogy melyik modellt hozzávetőlegesen mikorra tudják leszállítani a gyártók. Mivel fővárosi autókereskedéseket jártunk körbe, lehetséges, hogy más kereskedéseknél még maradtak bizonyos modellek, vagy még érkeznek idén autók, de az ilyen esetekben is legfeljebb pár darabról beszélhetünk.

Abban nincs egyértelmű mintázat, hogy a távol-keleti vagy az európai gyártókat sújtották volna erősebben az ellátási láncok gondjai. Azok jártak jól, akik nagyobb készletet tartottak a most hiánycikké vált alkatrészekből.

A rendelési idő hosszúságának különbségét a gyárakban korábbról megmaradt készlet mérete adhatja. Nem látok márkák és brandek szerinti mintákat. Nincsen egyértelmű mintázat abban, hogy melyik gyártó kényszerül leállítani a termelését, vagy hogy melyik gyártónál nyúlnak hosszúra a rendelési idők

– nyilatkozta kérdésünkre Erdélyi Péter, a Magyar Gépjárműimportőrök Egyesületének ügyvezető elnöke.

A termelési láncok helyreállása eltarthat egy darabig. A gyártási és szállítási idők tavaszig várhatóan csak nyúlni fognak. Az elmúlt egy év turbulenciája miatt 20-25 százalékkal drágultak az új autók. Azonban Gablini Gábor szerint nem érdemes megvárni, míg kisimul a piac, ha most akarunk autót vásárolni.

Jövőre is két számjegyű, 10-20 százalékos növekedéssel érdemes számolni az új autók vásárlásakor. Aki hónapok múlva rendel, még hosszú várakozási listára fog felkerülni. Viszont minél hamarabb rendeli meg az autót, annál olcsóbban fogja megkapni

– fogalmazott a Gémosz elnöke.

A problémák és a szén-dioxid-kvóta az új elektromos autók, valamint a használt kocsik felé terelik a fogyasztókat. 2019-ben Európában hozzávetőleg 600 ezer új hibrid és elektromos autót regisztráltak, 2020-ben már 1,4 milliót. Magyarországon is növekszik az elektromos autók száma. A zöld rendszámok regisztrációs adataiból az derül ki, hogy idén szeptemberben 1434, múlt szeptemberben 1029 zöld rendszámot adtak ki a hatóságok, ami 40 százalékos növekedésnek felel meg. Ezzel idén szeptemberrel az összes kiadott zöld rendszám 37 200-ra nőtt. Az alábbi árba havi bontásban mutatja meg, hogy hány zöld rendszámot regisztráltak a belügyminisztériumi nyilvántartások szerint.

A fentiek alapján nem meglepő, hogy a használt autók piacán is komoly áremelkedést látni, az új kocsik gyártási problémái mellett azért is, mert a járvány alatt nőtt az igény arra, hogy tömegközlekedés nélkül is megoldható legyen a mobilitás. A hasznaltauto.hu-n egyre többen keresnek kocsit: a honlap keresési számai a tavalyi második és az idei első félévben is jelentősen, egyes hónapokban akár 60 százalék feletti mértékben nőttek az előző év azonos időszakához mérten. A használtautó-piacon az olcsón üzemeltethető, nagy számban gyártott autók iránt nőtt meg a kereslet. A trendek közül a hasznaltauto.hu szakértője, Katona Mátyás ezeket emelte ki:

Az átlagos hirdetési ár csak idén közel 25 százalékkal, az elmúlt 12 hónapban mintegy 50 százalékkal emelkedett.

Ez együtt járt a hirdetett állomány enyhe fiatalodásával is, de általános az adott évjáratú modelleknél is az akár 30 százalék feletti drágulás.

Minél olcsóbban üzemeltethető, minél népszerűbb egy autó, annál jelentősebb az áremelkedése.

A vevők legtöbbször Volkswagen, BMW és Mercedes-Benz márkára szűrnek, ha viszont egy-egy modellre keresnek, akkor a Skoda Octavia, a Suzuki Swift és az Audi A4-es áll a dobogón.

Mivel az extrák sok chipet igényelnek, sok gyártónál a kérhető extrák körét leszűkítik, vagy még hosszabb gyártási idővel tudják csak leszállítani a kocsit. Emiatt egyre nagyobb érték lett a jól felszerelt, viszonylag fiatal használt autó. Katona Mátyás szerint

egyértelmű trend, hogy az új autók áremelkedése miatt mind többen néznek inkább fiatal használt kocsikat. Ha nem is drasztikus mértékben, de jól láthatóan, 2-3 százalékkal többen keresnek fiatal, legfeljebb ötéves autókra.

Nem egyszerű tehát a helyzet a személyautó-piacon, és nem is látszik gyors és hatékony megoldás a közeljövőben. A gyártók számára nehezebb lett a tervezés, a készletezés, a megrendelések ütemezése, és ez olyan kínálati oldalt alakított ki, ami nem képes a korábban megszokott hatékonysággal kielégíteni az igényeket.

