Ömlik a pénz a Magyarországon is aktív taxis és futárcégbe

Bolt-futárok Rigában. Fotó: AFP/Europress

Mindössze fél évvel az előző után újabb tőkebevonásról számolt be a Budapesten ételkiszállítási és taxis szolgáltatással is jelen lévő Bolt: a vállalatba 628 millió eurót fektettek be, ami a teljes cég értékét 7,4 milliárd euróra teszi.

A társaságot nyolc évvel ezelőtt az észt fővárosban alapították Taxify néven, és az autói kezdetben Budapesten is ilyen néven jelentek meg, a céget 2019-ben nevezték át. A legtöbb piacán az Uberhez hasonlóan autómegosztó szolgáltatást működtet, de miután idehaza ezt lényegében betiltották, Budapesten taxis cégként szolgáltat, meglehetősen sikeresen.

Ahogy a Techcrunch írja, kezdetben az Uber által le nem fedett szegényebb térségekben, főként Kelet-Európában és Afrikában terjeszkedett, de aztán idővel a nyugat-európai piacokra is benyomult. Egyes piacain nemcsak autós, hanem motoros fuvarokat is közvetít. Emellett étel- és bolti kiszállítással is foglalkozik, ezt Budapesten 2020 áprilisában indította el. A cég szolgáltatásait 45 ország több mint 400 városában mintegy százmillióan használják.

Befektetői között egy ideig a szektortárs Didi is megtalálható volt, de a kínai cég tavaly eladta a Bolt-részesedését. A mostani tőkebevonásban részben ugyanazok a kockázati tőketársaságok vesznek részt, mint szeptemberben, a három legfontosabb a Sequoia Capital, a Fidelity Management és a Research Company LLC.

A friss tőkét nem meglepő módon további növekedésre és terjeszkedésre akarják felhasználni, hiszen az ilyen típusú szolgáltatásoknál rendkívül fontos a mérethatékonyság, és hosszú távon valószínűleg csak néhány társaság marad a piacon. Az alapító-vezérigazgató, Markus Villig szerint valamennyi tevékenységük dinamikusan növekszik, még a legnagyobbnak számító fuvarközvetítés is két számjegyű mértékben. A friss áruk 15 percen belüli kiszállítását ígérő Bolt Market jelenleg csak tíz városban elérhető, ezt a számot például szeretnék jelentősen növelni.

