Harminc éve ugyanaz a magáncég készíti az összes rendszámtáblát, évi 1 milliárd forint körüli haszonnal

Jövő júliusban megváltoznak a több mint harminc éve ismert rendszámtáblák, és újabban kiderült az is, hogy az autósoknak nem kell majd értük többet fizetni. Arról viszont egyelőre nem tudni, hogy a gyártásban, illetve beszerzésben lesz-e változás a közeljövőben. Ez a kérdés azért érdekes, mert a rendszerváltás óta egyetlen vállalkozás formálja az utcaképet az összes magyarországi gépkocsin megtalálható rendszámtábláival.

A rendszámozás mostani rendszerének bevezetésével egy időben, vagyis 1990 februárjában alakult a Plaket Fémtáblakészítő és Forgalmazó Kft., amely akkoriban még az Országos Rendőr-főkapitányság pályázatát elnyerve kezdte meg a járműveket azonosító táblák gyártását. A kétezres években már a Belügyminisztérium Központi Adatfeldolgozó, Nyilvántartó és Választási Hivatala, majd a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala (KEK KH) szerződött a vállalkozással, évi 1,1 és 2,5 milliárd forint közötti értékben – az éves összeg alapvetően a forgalomba helyezett járművek számán múlik, ahogy az az alábbi ábrán is látszik.

2010-ben a Plaket Kft. egyedüli ajánlattevőként nyert el egy öt évre szóló közbeszerzési tendert, 4,9 milliárd forint értékben. A beszerzés lebonyolítása tárgyalásos formában történt, az indoklás szerint

a nyílt eljárást a szolgáltatás, illetve a KEK KH és a vállalkozó közötti együttműködés természete – például mert dönteni kell a rendszámtáblák biztonsági elemeiről és a két fél közötti adatcsere módjáról– nem tette lehetővé.

A rendszámokat és az autók szélvédőjére ragasztandó regisztrációs matricákat 2014 decembere óta a Nemzeti Infokommunikációs Szolgáltató (NISZ) Zrt. rendeli meg a Plaket Kft.-től, amiért az ellentételezés a NISZ adatközlése szerint 2019-ig havidíjas rendszerben történt, két éve azonban egy újabb öt éves, 2024 szeptemberéig tartó szerződést kötöttek a felek, 14,2 milliárd forint értékben.

A budapesti székhelyű, de a gyártást Győrben végző vállalkozás éves árbevétele az elmúlt öt évben 2,3 és 2,7 milliárd forint között alakult, adózott eredménye pedig 887 millió és 1,2 milliárd forint között mozgott. A stabilan 37 és 49 százalék között mozgó árbevétel-arányos nyereség kiemelkedő a hasonló, 2-3 milliárd forintos árbevételű fémfeldolgozó*Az “M.n.s. egyéb fémfeldolgozási termék gyártása” tevékenységi körbe tartozó cégekről van szó. vállalatok körében, a tevékenység gépesítettségét jelezheti továbbá, hogy a Plaket Kft. létszáma mindössze 46 fő, még a piac többi szereplőjénél 70 és 401 fő között alakult a foglalkoztatottak száma a legfrissebb adatok szerint.

A rendszámtáblák gyártása már hosszú ideje jövedelmező üzlet, a Plaket Kft. tulajdonosai még a tavalyi beszámolójukban is 930 millió forint osztalékra tettek javaslatot. A Plaket Kft. többségi tulajdonosa és ügyvezetője Tóth Gyula, akinek Győrben 30 éve autószalonja (Nádor Autó Zrt.) is van, ő megkeresésünkre nem kívánt nyilatkozni a rendszámtábla gyártás sikeréről. A cégbírósági adatok szerint Tóth Gyulának egyébként 53,05 százalékos a tulajdonrésze, mellette a J. H. Tönnjes E. A. S. T. GmbH & Co. KG-nek van 44,86 százaléka, Káldy Zsoltnak 1,13, Tallér Ferencnek pedig 0,96 százaléka.

Egyáltalán nem tűnik triviálisnak, hogy a rendszámtáblák nyomása tulajdonképpen 30 éve tisztán monopol módon megy Magyarországon. Németországban például az autósok számos cégnél (németül Autoschildereknél) készíttethetik el a járművek azonosítására szolgáló táblákat.

