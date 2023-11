Később szabadulunk meg a bolti papírnyugtától, de kapunk több hasznos funkciót

Az adótörvényeket számos helyen módosító, kedden megszavazott salátatörvény szerint az elektronikus nyugtaadás jogi alapjai csak 2025-től lépnek hatályba. Az eredeti tervek egyértelműen 2024. júliusi indulást tartalmaztak. Az e-nyugta a hétköznapokban fontos változásokat hoz majd, a leginkább szembetűnő az lesz, hogy a boltban fizetéskor nem nyomtatnak a pénztárgépből papírcetlit.

A rendszer 2024. júliusi indulását a kiskereskedelmi megoldásokat szállító magyar cég, a Laurel Kft. júniusi szakmai konferenciáján az adóhatóság szakembere biztosra ígérte. A törvénymódosítóban most mégis 2025. január szerepel.

Ahogy a szövegben áll, az áfatörvénybe ekkortól kerül be az, hogy

a kibocsátott e-nyugtát a terméket beszerző, szolgáltatást igénybe vevő a nyugtatárban érheti el vevői alkalmazás segítségével.

Ez azt jelenti, hogy a vásárlónak az okostelefonjára le kell majd töltenie egy applikációt (de ehhez nem kell majd regisztrálni és adatokat megadni), és az ebben megjelenő QR-kódot a boltban fizetéskor fel kell mutatnia. Ekkor a pénztárgépből a kasszás nem nyomtat ki semmit, mert a nyugtát a vásárló ezek után bármikor megtekintheti a saját telefonján, a nyugtatárban. (Természetesen a nyugták nem a telefonon lesznek, hanem egy központi adatbázisban, ahová a vásárló a saját kódjával léphet be.)

A törvényjavaslat azt is beleépíti az áfatörvénybe, hogy az e-nyugtáról papír alapú másolatot kell majd adni, ha azt a vevő kéri – de csak akkor. Bár ez a kitétel elsőre nem tűnik fontosnak, valójában alapvető szemléletváltást jelent, hiszen hatályba lépése után nem a papír, hanem az e-nyugta lesz a jogi alapbeállítás, és a papíros verzió annak csak a másolata lesz. Ez tökéletes ellentéte a mai rendszernek, amelyben a papír a döntő.

Az elektronikus átállásra a korábbi információk alapján négy évet szánnak, ennyi idő alatt kell az összes kereskedőnek lecserélnie a pénztárgépét, a vásárlóknak pedig letölteni az applikációt. Fontos részlet, hogy ugyan lesz egy állami, adóhatósági applikáció, de annak letöltéséhez nem kell majd a NAV-nál regisztrálni, sőt nyitva áll a rendszer a piaci alapú fejlesztések előtt is. Ha lesznek ilyenek, akkor elképzelhető, hogy nem az adóhatóság alkalmazását futtatja a vevő a telefonján. Mindenesetre a négyéves átállást feltételezve az új forgatókönyv szerint most már

csak 2029-től várható, hogy sehol sem a papír, hanem az elektronikus lesz az automatikus megoldás.

Az applikáció használata lehetővé teszi majd többek között azt is, hogy a vevő előre beállítsa, készpénzzel vagy kártyával szeretne fizetni, ezt ezentúl nem kell bemondani a pénztárosnak. A vásárló beállíthatja, hogy áfás számlát kér, amit így automatikusan fog megkapni, ezzel sem lesz további teendő. Ha pedig azt adja meg alapbeállításnak, hogy mégiscsak papíros nyugtát kér, akkor azt a pénztárgép automatikusan felismeri, és nyomtatni fog. A vásárló megadhatja majd azt is előre, hogy melyik vásárlási-szolgáltatási helyen szeretne borravalót adni és mennyit, a rendszer ezt is automatizálja a fizetéskor. Számos ehhez hasonló további funkció fejlesztése lehetséges, de mindegyik csak választható lehetőség lesz, amelyet a vevő kontrollál.

Emellett megjelent a jogszabályban annak előkészítése is, hogy a nyugtát a jelenleginél jóval több mindenre használhassák a kereskedők is, ami szintén alapvető változásokat hozhat a vásárlók számára. A törvényszöveg szerint ugyanis az e-nyugta jóval több adatot fog tartalmazni a megvásárolt termékről vagy szolgáltatásról, mint a papíros. Egyrészt ez is azt jelzi, hogy a fő forma már az elektronikus lesz, a papír pedig csak annak egy rövidített kivonata, másrészt ezzel új felhasználási lehetőségek nyílnak meg.

Például amennyiben a vásárló ezt engedélyezi, akkor a kereskedő a vásárláskor a termékhez vagy szolgáltatáshoz automatikusan elküldhet egy brosúrát, leírást vagy használati útmutatót, de azt is meg lehet majd oldani, hogy a jótállási jegyet ne kelljen az ügyfélszolgálatnál külön lepecsételni, hiszen az is megérkezhet digitális formában.

A kereskedő az applikáción keresztül akár vásárlási kuponokat is adhat majd a vevőinek, de ennél is érdekesebb, ha a törzsvásárlói kártya alkalmazással is egybegyúrja, sőt az sem kizárt, hogy egy saját applikáción belül fejlesszen fizetési lehetőséget, ebben az esetben pedig a pénztárnál nem kell majd külön bemutatni a nyugta alkalmazást és a bankkártyát (vagy annak digitalizált formáját a telefonon vagy az okosórán). Egy ilyen teljesen integrált rendszerben elképzelhető, hogy a vásárló előveszi a telefonját, és egyetlen kód felmutatásával fizet, pontokat gyűjt és nyugtát kap, de még a jótállási jegyet, a használati utasítást, a kuponokat és sorsjegyeket is megkapja egy központi tárhelyre.

