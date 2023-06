Nagy változás jön a boltokban, egy év múlva már nem kell papírcetlivel bajlódni a kasszáknál

Csaknem két évvel ezelőtt írtunk részletesen arról, hogy a pénztárgépet használó kereskedőknek kötelező kinyomtatva átadni a vásárlás után járó nyugtát, ám mivel ezeknek a cetliknek a döntő része azonnal a kukába kerül, ez egy olyan jogszabályi kötelezettség, amely tonnaszámra termeli a hulladékot. Az adóhatóság két éve lapunk kérdésére azzal érvelt a papírozás mellett, hogy ez a vásárlók érdekeit védi, mert semmilyen előfeltétel (regisztráció, okostelefon) nem kell ahhoz, hogy a vevő azonnal és egyértelműen értelmezhető formában megkapja a nyugtát.

Most azonban kiderült, hogy a NAV gőzerővel dolgozik azon, hogy bevezessen egy olyan (kötelező) megoldást, amely megtartja a papíros nyugta fent említett előnyeit, de digitális. A tervek nem csak azért érdekesek, mert csökkentik a hulladékot, hanem azért is, mert a jelek szerint számos új piaci lehetőséget is megnyitnak.

A projektet Mizsányi Attila, a NAV Kockázatelemzési és Adattudományi Főosztályának vezetője mutatta be azon a szakmai konferencián, amelyet az intelligens kiskereskedelmi megoldásokat szállító Laurel Kft. szervezett.

A főosztályvezető azt mondta,

az e-nyugta 2024 júliusában, azaz bő egy éven belül elindul,

a teljes átállásra pedig onnantól kezdve négy évet szánnak.

A papírmentes nyugta informatikai hátterét úgy dolgozták ki, hogy

a vásárlónak semmilyen külön regisztrációra nem lesz szüksége a használatához.

Mindössze egy okostelefonra, és az arra letöltött applikációra elsz szüksége.

A tervek szerint az e-nyugta a laikus vásárló oldaláról nézve így fog működni:

A vásárló letölt egy applikációt a mobiltelefonjára (ennek részleteiről a cikk későbbi részében írunk). A kasszához érve az applikációban elérhető QR-kódot felmutatja. A pénztárgép leolvassa a QR-kódot, és létrehozza a nyugtát, de ez elektronikus formában marad, vagyis a gép nem nyomtatja azt ki. A pénztárgép feltölti a nyugtát a NAV-nál lévő Nyugtatárba. A vevő ebből a Nyugtatárból tudja majd letölteni a nyugtát, amennyiben szüksége van rá.

A vásárlói élmény tehát körülbelül ahhoz hasonló lesz, mint amikor a vevő egy mobilon lévő törzsvásárlói kártyát mutat be, vagy éppen a mobilján lévő bankkártyájával fizet.

Lényeges jellemzője lesz a rendszernek, hogy a logika megfordul: nem a papíros nyugtát fogják digitalizálni, hanem a nyugta eleve digitálisan keletkezik, és abban a formában hiteles is lesz. Természetesen megmarad annak a lehetősége, hogy valaki papírnyugtát kérjen, de ebben az esetben az e-nyugtát fogja a gép kinyomtatni, tehát a dokumentum eredeti alakja mindenképpen a digitális verzió lesz. Esetleges jogi viták esetén is használni lehet majd az elektronikus formát, hiszen az hiteles lesz.

A folyamatokat úgy titkosítják, hogy a három fél, a NAV, a kereskedő és a vevő csak azokhoz az adatokhoz férhet hozzá, amelyek rá vonatkoznak. Pár érdekes példa:

a NAV nem fogja látni, hogy ki a vásárló (hiszen nem kell semmilyen módon a használónak regisztrálnia), a kereskedő azonban igen, ha a vásárló ebbe beleegyezik.

A kereskedő összekötheti a nyugtaadást a saját szolgáltatásaival (például törzsvásárlói kártya, vagy akár fizetési felület), de a NAV ezek adatait szintén nem fogja látni.

Magát a nyugtát pedig csak a vásárló fogja tudni letölteni, a saját azonosítójával.

A leírásból az is következik, hogy az e-nyugta kiállításához másfajta pénztárgépekre lesz szükség.

Az összes pénztárgépet le kell cserélni, vagy képessé kell tenni az e-nyugta kiállítására,

de az átállásra a tervek szerint négy éves határidő lesz, azaz várhatóan 2028 közepéig kell végrehajtani.

Az új pénztárgépek gyártását és forgalmazását tisztán piaci alapon képzelik el, az applikációknál azonban lesz állami szerepvállalás.

A tervek szerint lesz egy állami fejlesztésű applikáció, amit bárki ingyen letölthet. Ennél azonban érdekesebb, hogy piaci alapon fejlesztett applikációk is megjelenhetnek majd, az egyetlen követelmény csak az lesz, hogy a szabványoknak megfeleljenek. Erre azért van szükség, hogy minden pénztárgép minden applikáció által előállított QR-kódot olvasni tudjon, illetve az eszközök a NAV Nyugtatárral is megfelelően kommunikáljanak.

Saját fejlesztésű buborékokat nem lehet majd létrehozni, nem lehet olyan rendszereket kialakítani, amelyekben például egy bolthálózat csak egyfajta applikációt fogad el, vagy egy bizonyos gyártmányú pénztárgép kell egy bizonyos szolgáltatáshoz.

A rendszer abban az értelemben is nyitott lesz, hogy a kereskedők és a vásárlók is személyre szabhatják, ez pedig rengeteg újdonságot hozhat. Az applikációk fejlesztőinek fantáziájára van bízva, hogy a rendszerekbe milyen szolgáltatásokat illesztenek, a keretek az ígéret szerint úgy lesznek kialakítva, hogy minden fél mindig csak a rá tartozó adatokat látja majd.

Néhány egyszerűbb, kiragadott példa:

A vásárló előre beállíthatja, hogy áfás számlát kér, és akkor automatikusan azt kap.

A vásárló beállíthatja, hogy papíros nyugtát kér, a gép ekkor automatikusan nyomtatni fog.

A vásárló beállíthatja, hogy készpénzzel vagy kártyával fizet, ezentúl nem kell minden egyes vásárlásnál erre rákérdezni.

A kereskedő a nyugtával együtt automatikusan elküldheti a termék leírását, vagy például a garancialevelét a vevőnek, ha a vevő abba az előzetes beállítások szerint beleegyezett.

A kereskedő automatikusan küldhet kuponokat, kedvezménykódokat a vevőnek a nyugta mellé.

A vásárló beállíthatja, ha az adott helyen borravalót szeretne adni, ezentúl erre sem kell külön rákérdezni.

A kereskedő tulajdonképpen bármilyen digitális tartalmat csatolhat a nyugtához, tájékoztathatja a vevőt arról, hogy a vásárolt élelmiszerek mennyi kalóriát tartalmaznak, honnan származnak, mekkora a karbon lábnyomuk vagy mely termékeket tesztelték állatokon, a hasonló kiegészítő szolgáltatásoknak tényleg csak a fantázia szab határt.

