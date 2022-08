Ukrajnában építene gyártóüzemet a Bayraktar, sorban állnak az országok a harci drónjukért

A Baykar, a Bayraktar TB2 néven ismert török harci drón gyártója havi 20 új eszköz legyártására képes, és már három évre előre megvannak a megrendelések – írja a Bloomberg.

A cég alapítója és ügyvezetője, Haluk Bayraktar azt mondta, hogy 22 országgal van már szerződésük a Bayraktar TB2-es modellre. A vállalat most fokozni szeretné a termelést, ezt pedig úgy akarja elérni, hogy új üzemet nyit, méghozzá Ukrajnában.

A döntés több szemszögből nézve is érdekes. Törökország folyamatosan próbál mind az orosz, mind az ukrán félnek kedvezni, nem akar elköteleződni egyik oldal mellett sem – nem hozott szankciókat Oroszország ellen a háború kitörése után, biztos menedéket nyújtva a hirtelen az egész nyugati világban páriává váló orosz oligarcháknak, nem egy milliárdos luxusjachtja bukkant már fel a török riviérán, és az egyébként is megvadult török gazdaságot még fűti a hirtelen beáramló orosz tőke is. Ezzel egyidőben a Bayraktar drónok hathatós szolgálatot nyújtottak az ukrán hadseregnek, a pilóta nélküli harci eszközzel pontos találatokat tudtak mérni a megszálló orosz páncélosokra, légvédelmi rendszerekre, alaposan megnehezítve Putyin offenzíváját.

A törökök közreműködése kellett ahhoz, hogy újra beindulhasson az ukrán gabonaexport, ugyanakkor Svédország és Finnország NATO-csatlakozási kérelme ellen azonnal vétóval fenyegettek (végül nem vétózták meg). Haluk Bayraktar egyébként nem egyedül viszi a céget, alapítótársa testvére, Selçuk Bayraktar, akinek az apósa nem más, mint maga Recep Tayyip Erdoğan török elnök.

A török hintapolitika eddig működőképesnek tűnik: a Bloomberg szerint Törökország Oroszországba irányuló exportja nyolcéves csúcsra jutott.