Ezrével érkeznek Törökországba a vagyonukat mentő oroszok

Roman Abramovics luxusjachtja, az Eclipse, egy törökországi kikötőben, 2022 március 22-én. / Fotó: AFP / Europress

Ukrajna lerohanása óta ezrével érkeztek Törökországba az oroszok, mely egyike azon néhány úticélnak, ahová még gond nélkül érkezhetnek a repülőik.

A The Wall Street Journal hosszú cikkben mutatja be, hogyan próbálják az oroszok kimenteni a pénzüket, vagy egyenesen új életet kezdeni Törökországban. Az érkezők között ott vannak a leggazdagabb oligarchák, a középosztály tagjai és fiatal értelmiségiek is.

Változatos módokon ömlik be az orosz vagyon az országba, vannak, akik dollárba átváltva és kézben viszik át a határon, vannak, akik a kriptopénzre esküsznek, de a török központi bankba március közepén két nap leforgása alatt hárommilliárd dollár érkezett csereügyletek formájában, nagy valószínűséggel Oroszországból.

A cikk szerint a határmenti pénzváltókban pörög a biznisz, egy átlagos kuncsaft általában százezer rubelt akar átváltani. Nagy pillanatait éli az ingatlanpiac Isztambulban és Antalayában is, ami korábban kedvelt orosz turistacélpont volt, ennek részben az az oka, hogy a török szabályok szerint az ingatlanvásárlással együtt állampolgárság is jár, igaz, ehhez legalább 250 ezer dollár értékben kell lakást venni. A magazinnak nyilatkozó egyik ingatlanos cég vezetője azt mondta, a korábbi klientúráját, mely főként arab országokból érkező vevőkből állt, szinte teljesen felváltották az orosz érdeklődők, akik készpénzben, azonnal fizetnek,

tízből hat-hét lakás már orosz vevőhöz kerül

Törökországban próbálnak meg új életet kezdeni azok is, akik nem akarnak a részesei lenni Putyin rezsimjének. Az orosz Google, vagyis a Yandex, a Tinkoff kereskedelmi bank, a DataArt szoftvercég több mint ezer munkavállalója hagyta el az országot. A középosztály tagjai párezer dolláros megtakarítással érkeznek, de a kikötőkben ki lehet szúrni az igazán nagy játékosok csecsebecséit is, például Roman Abramovics vagy az egykori orosz elnök, Dmitrij Medvegyev luxusjachtjait is.

