Már lefestették, mégis késik a Wizz Air által is megrendelt új repülő szolgálatba állítása

Bár az Airbus épp a napokban tett közzé egy videót az új A321XLR típusa első példányának festéséről, a vállalat kénytelen volt elismerni, hogy a repülésbiztonsági hatóság kifogásai miatt 2024-re csúszik a gép várható szolgálatba állítása.

A típus nevében az XLR a különösen nagy hatótávolságra utal, ugyanis az A321-es típuscsalád minden korábbi tagjánál messzebbre, mintegy 8700 kilométerre repülhet majd egy tank kerozinnal. Az ezt lehetővé egyik új tervezési megoldás a géptörzs hátsó alsó részébe beépített üzemanyag-tartály, amely viszont veszélyes lehet, ha beragadt fűtőművel – „hasra” – kell letenni a gépet. Emellett, mivel az üzemanyagtartály egységes szerkezetet alkot a géptörzzsel, a tűzveszély is nagyobb egy baleset esetén.

Az utóbbi napokban a Bloomberg és a Reuters is beszámolt arról, hogy az uniós repülésbiztonsági hatóság első körben nem tartotta meggyőzőnek a megoldás biztonságosságát, ezért valamilyen mértékben át kell tervezni a szóban forgó üzemanyagtartályt. A Bloomberg cikke szerint emiatt elképzelhető, hogy csökken a gép hatótávolsága, amely viszont pont a legvonzóbb része a típus értékajánlatának a légitársaságok számára. Az Airbus szerint ugyanakkor érdemben nem változik a gép hatótávolsága, a szolgálatba állítása pedig csak egy negyedévvel csúszik, 2024 elejére. A tesztgép szűzrepülése pedig továbbra is idén júniusban várható – ennek a gépnek a festéséről tették közzé az említett videót.

