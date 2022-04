Tömegesen vásárolt fel mosógépeket egy ipari gyártó, hogy saját termeléséhez kiszedje belőlük a chipeket

A Bosch 2021-ben átadott drezdai gyárában gyártott mikrochipek. Fotó: AFP/Europress

Támogasd az UNICEF-et, akik a háború áldozatain segítenek! Itt máskor azt kérjük, hogy támogasd a G7-et. Most az kérjük, támogasd azokat, akiknek most van rá a legnagyobb szükségük. Tovább a támogatáshoz

Egy nagy ipari konglomerátum nagy mennyiségben vásárolt fel mosógépeket, hogy a bennük lévő félvezetőket a saját termékeihez használja fel – mondta az ASML Holding NV nevű, holland központú multinacionális vállalat vezérigazgatója szerdán az ASML pénzügyi jelentését kommentálva.

Peter Wennink, a chipgyártás ellátási láncában fontos szereplőnek számító vállalat vezetője megjegyezte, hogy ezt az általa meg nem nevezett cég a múlt héten közölte velük. Szerinte ez annak a jele, hogy a chiphiány a közeljövőben is fennmarad, legalábbis egyes ágazatokban. Arról is beszélt, hogy az ipari kereslet a „dolgok internetéhez” kapcsolódó termékek (például okoshűtők) terjedése miatt olyan széles körű, aminek a mértékét ők sem látták előre – írja a Bloomberg.

Még a nagy félvezetőgyártó üzemek is küszködnek azzal, hogy elegendő alkatrészhez jussanak a megrendelések teljesítéséhez, ami megnehezítheti számukra, hogy rövid távon jelentősen növeljék kapacitásukat. Az egyik ilyen helyzetben lévő nagy gyártó, az amerikai Lam Research Corp. vezetője szerdán közölte, hogy a kereslet várhatóan idén is erős marad, a továbbra is fennmaradó fennakadások és késések miatt viszont csak korlátosan tudnak megvalósulni azok a beruházások, amelyek a kínálati problémákat enyhíteni tudnák.

Az egyik legerősebben érintett iparág a járműipar, ahol már több mint egy éve okoz termelési problémákat a félvezetőhiány. A közelmúltban a Tesla és a Volkswagen is jelezte, hogy termelését akadályozza a hiány és a kulcsfontosságú alkatrészek drágulása, a hét elején a Toyota pedig azt jelentette be, hogy a chiphiány miatt 100 ezer darabbal csökkentette az idei termelési célját.

Bár a fogyasztói elektronikai termékek iránti kereslet valamelyest gyengül globálisan, ez egyelőre nem könnyíti meg érdemben más szilíciumigényes termékek és eszközök gyártóinak dolgát. A Taiwan Semiconductor Manufacturing Co., a világ egyik legnagyobb chipgyártója a múlt héten közölte, hogy kapacitása 2022-ben is szűkös marad, egy jelentős kínai gyártóról pedig az derült ki, hogy kapacitásait egészen 2023-ig előre lekötötte.

Ahogy arról április elején beszámoltunk, a Susquehanna Financial Group kutatása szerint a chipek megrendelése és leszállítása között márciusban átlagosan valamivel több mint 186 nap – 26,6 hét – telt el, így két nappal többet kellett várni a kiszállításra, mint februárban.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMinden összejött ahhoz, hogy még nehezebb legyen autókat és műszaki cikkeket gyártaniCsaknem 27 hét telik el a chipek megrendelése és leszállítása között. Nem is igazán látszik, hogy idén mitől javulna a helyzet.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA világ pénze sem oldja meg a magyar autóipart fojtogató csiphiánytA kereslet túl nagy, a gyártás töredezett, a beruházások lassúak, és a gépek is elfogytak: bár világszerte súlyos gazdasági károkat okoz, a mikrocsip-hiányra nincs gyors megoldás.

Tech chip chiphiány elektronikai eszközök félvezető gyártás ipar járműipar Olvasson tovább a kategóriában