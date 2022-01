Sokat kell még várni az olcsó elektromos autókra

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

(A szerző az Erste Befektetési Zrt. olaj- és gázipari elemzője. A Zéróosztó a G7 elemzői szeglete.)

Az elmúlt évek legfontosabb változása az elektromos autózás területén a lítiumion-akkumulátorok jelentős árcsökkenése volt. A Bloomberg New Energy Finance (BNEF) becslése szerint ezek ára a 2013-as 684 dollár/kilowattóráról 2021-re 132 dollárra csökkent. Az iparági berkekben mindenki a bűvös 100 dollár/kilowattórás árról beszél, ami gyakorlatilag azonos termelési költséget, vagyis támogatás nélküli vételárat jelenthetne egy belső égésű motorral felszerelt autó és a tisztán elektromos hajtású gépjármű között. Az akkumulátorok termelési költségében ilyen mértékű drámai csökkenés két ok miatt következett be elsősorban: 54 százalékban a kutatás-termelési erőfeszítéseknek tudható be, míg 30 százalékban a nagyobb mérethatékonyságnak köszönhető.

A 2022-es év azonban fordulatot jelez előre az árakban, és erről szintén a BNEF, a téma egyik legelhivatottabb szakértője írt. Egyrészt a hatékonyságjavulás, ami a technológia fejlesztéséből és a mérethatékonyságból adódik, kezd kifulladni. Gyakorlatilag a folyékony lítiumion-technológia kezdi elérni a fizikai maximumát, aminek közelében csak tyúklépésnyi hatékonysági javulásokat lehet elérni. Az igazi áttörés, az évek óta hangoztatott szilárd lítiumion-megoldás, egyelőre nem valósul meg. Eközben a nyersanyagok – főleg az akkumulátor alapját képező lítium – ára új magasságokba emelkedik. Az iparágban már 140, sőt 150-160 dollár/kilowattórás akkumulátorárakról beszélnek az idei évre.

A lítium árjegyzése idén januárban minden korábbi rekordot megdöntött. A 99,5 százalékos lítiumkarbonátnak 2017 nyara óta van nyilvános piaca Kínában, mivel itt van a termelés centruma. A jegyzésár bőven 300 ezer jüan/tonna fölé nőtt a napokban, ami jelentősen felette van a 2020-as 44 ezer jüan és a 2021-es 122 ezer jüan/tonna átlagárnak.

Több, az elektromos autózáshoz és az akkumulátorgyártáshoz szintén szükséges ásvány is jelentős dráguláson van túl. A kobalt jegyzése rekordközelben van jelenleg:

Még inkább ez mondható el a rézről:

A nikkel jegyzése is felette áll a történelmi átlagárnak:

Az utóbbi időben egyre több hír jelent meg arról, hogy a lítiumion-akkumulátor anódjához használt grafit ára is nagyot drágult, és a kínálat elégtelensége komoly feszültséget okoz a piacon. A gyors keresletnövekedéssel nem tud lépést tartani a bányászati technológia és a nyersanyagkínálat. A fosszilis energiahordozók (szén, földgáz) magas árai is növelik a termelési költségeket. Egy új lítiumbánya nyitása több éves folyamat, és láthatjuk Szerbiában, hogy milyen politikai indulatokat kavar.

A lítiumbányászat nem éppen környezetbarát tevékenység, bármelyik típusú lelőhelyet (sós víz vagy érc) nézzük is: rengeteg kőzet mozgatásával és töménytelen mennyiségű víz felhasználásával zajlik. Emiatt nagyon nehéz megfelelő környezetvédelmi engedélyt kapni, ami még egy szegény állam esetében is fennáll. A híres lítiumháromszög (Argentína, Chile, Bolívia) országait pedig vízhiány sújtja, legalábbis a lítiumbányászati központokat, amelyek korlátozzák a termelés további felfuttatását.

A Nemzetközi Energiaügynökség (IEA) 2021 tavaszán jelentette meg kiadványát, A kulcsfontosságú ásványok szerepe az energiaátmenetben címmel. Az IEA szakértői becslése szerint, ha az ügynökség által fenntartható fejlődésinek nevezett forgatókönyv szerint alakul a világ, akkor 2040-re a lítium kereslete 42-szeresére, a grafité 25-szörösére, a kobalté 21-szeresére, a nikkelé pedig 19-szeresére nő a 2020-as szinthez viszonyítva. A ritkaföldfémek hétszeres várható keresletnövekedése el is törpül ezekhez képest.

Nyilvánvalóan az értékláncokat fel kell építeni, hogy elegendő kínálat legyen az elektromos tároláshoz szükséges akkumulátorokból, ami egy lassú folyamat, főleg a bányászatban. Ez még akkor is igaz, ha tudjuk, hogy egyes ásványok, mint a lítium is, elméletileg újrahasznosíthatóak. Ami jó hír, hogy a fent említett ásványokból van elegendő a Földön. Viszont ezek kitermelése, az új kitermelési, feldolgozási és termelési értékláncok kiépítése nagyon hosszú folyamat. Az éghajlatváltozással és az elektromos autókkal kapcsolatos türelmetlenség viszont rövidtávon magasabb akkumulátorárakat eredményezhet, és jelentősen lassítja a folyamatot. Ezek miatt a tényezők miatt sajnos még hosszú ideig nem lesznek olcsón megvásárolható elektromos járművek. Maga az energiaátalakulás folyamata is lassabb lesz, mint amit a Földért aggódó hangok mindennap követelnek.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA lítiumhiány miatt jövőre még az akkumulátorok is drágulhatnak, erre egy évtizede nem volt példaAz elmúlt egy évben háromszorosára nőtt az akkumulátorok gyártásához elengedhetetlen nyersanyag ára, ami miatt jövőre az akkumulátorok is drágulhatnak.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkA szuverenitáshoz az akkumulátorgyártáson át vezet az útA döntéshozók szerint kulcsfontosságú, hogy európai cégek szállítsák az akkumulátorokat az európai autóiparnak, az ázsiai konkurencia azonban évekkel előttük jár.

Kapcsolódó cikkKapcsolódó cikkMessze vagyunk attól, hogy az e-autó tényleg zöld legyen, de látszik a megoldásAz elektromos autó nem szennyez - helyben, de mi kellene ahhoz, hogy ne csak máshova terelje át, hanem meg is szüntesse a környezeti terhelést?

Tech akkumulátor elektromos autó grafit kobalt lítium lítium-ion réz Olvasson tovább a kategóriában