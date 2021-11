Rengetegen kaptak rá a befektetési célú numizmatikára, pedig az szaktudás nélkül egy hazárdjáték

Egyre több területen látható, hogy a világjárvány közvetett módon bepörgetett olyan különleges piacokat, ahol eddig inkább az elhivatott szakértők, tapasztalt rajongók és pallérozott gyűjtők határozták meg a trendeket. Ezek a viszonylag zárt közegek a pandémia okozta lezárások óta megnyíltak, és eggyel közelebb léptek a mainstramhez, legalábbis erről árulkodnak az alábbi példák.

Nemrég az Alapblog írt a luxusórák árainak megugrásáról: például a Rolex Submariner ára az elmúlt 5 évben évente átlagosan 5,7 százalékkal növekedett, de 2020 novembere és 2021 januárja között gyakorlatilag kilőtt, és a meredek emelkedés csak 2021 júliusától mérséklődött.

Habony Árpád – stílszerűen – egy hasonlóan népszerű, becslések szerint 160 milliós Patek Philippe Nautilust csatolt fel egy vitorlásversenyhez. Ennek a modellnek az ára is felfelé ment a használt luxusóra-piacon az elmúlt hat hónapban, de az elmúlt években is.

Ahogy a blog írja, a pandémia alatti kiemelkedő növekedés hátterében több ok állhat: az amúgy is nehezen elérhető luxusórákból a járvány miatt kevesebbet gyártottak/szállítottak le, miközben a kereslet tovább nőtt az új belépők nagy száma miatt, akik lakásuk karanténjában a beszűkült pénzköltési lehetőségek mellett szívesen próbáltak ki új, sajátosan működő, de izgalmasnak látszó befektetési piacokat.

Valami hasonló történt kicsiben a magyar online gyűjtői piacon, azon belül is a numizmatikában.

A numizmatika egy történeti segédtudomány, amely első közelítésben a pénzzel, annak történetével, a vele kapcsolatos adatokkal foglalkozik, ám a különleges érmék és papírpénzek, illetve újabban a különböző pénzhelyettesítők gyűjtésével és osztályozásával is.

A régi érmék kereskedelme a Vatera.hu online piactér egyik legfelkapottabb kategóriájának, a Gyűjteménynek (326 ezer tétel) az egyik legjobban pörgő alkategóriája (69 ezer tétel), ahol cikkünk írásakor közel 1,4 millió forintért kínálnak egy 1866-os guldent, mintegy félmillió forintért kelta tetradrachmát, de találunk az oldalon II. Rákóczi Ferenc korából féltallérost is majdnem 80 ezer forintért. Némelyik tétel fix áras, másokra még érdemben el sem kezdődött a licit.

A Vaterától kapott adatok szerint a teljes Gyűjtemény főkategória – amiben többek között a képeslapok, hanglemezek, bélyegek, makettek is szerepelnek – október végéig összesen mintegy 1,5 milliárd forintos forgalmat bonyolított le, ebben ráadásul nem szerepel a külön kategóriát képező antiktárgypiac.

Az adatokból az látszik, hogy a különböző gyűjteményi tárgyak átlagos havi forgalma összesen mintegy 135 millió forint, a numizmatikai piac ezen belül meghatározónak tűnik, a tételszámokból kiindulva nagyságrendileg 30 millió forintot hasíthat ki átlagosan havonta.

De az igazán érdekes az, hogy bár a festmények, antik órák, porcelánok és jelvények forgalma is növekedett a pandémia hónapjaiban, a numizmatika ezeket a kategóriákat is maga mögé utasítva 2020 áprilisa és 2021 februárja között 157 százalékos forgalomnövekedést produkált a Vetera által megküldött adatok szerint.

Az is látszik, hogy a teljes Gyűjtemény vagy a Könyv kategória forgalmát mennyire berobbantotta a járvány, de előbbit lényegesen jobban: míg a gyűjteményi tárgyak forgalma 2018-ban még csökkent az előző évhez képest*Az adott év januártól októberig tartó időszakokat összevetve., 2019-ben a növekedés 12, 2020-ra 24, 2021-ra 22 százalékos volt az előző évhez képest.

Ehhez képest a könyvpiac a Vaterán 2020-ra csak 13 százalékkal bővült.

„Felbolydult a teljes érmepiac, őrület volt a tavaszi licitálásokon, hirtelen többszörös áron mentek el érmék és papírpénzek, volt olyan, hogy egy régebben stabilan 30-35 ezer forintos érmesor négyszeres áron kelt el“, mondja a forintportal.hu üzemeltetője, aki korábban gyűjtő is volt, és évtizedek óta foglalkozik numizmatikával. Mostanra gyűjteményének egy részén túladott – „azért jól jöttem ki belőle”, fogalmaz – , de azóta is a hazai numizmatikai közösség aktív tagja.

A szakértő szerint havonta előfordul egy-egy egymillió forint feletti tétel adás-vétele is, de főként a néhány százezres tételek piaca bolydult fel.

Érezhető volt, hogy a Járvány miatti lezárások idején hirtelen rengeteg új, kisebb léptékű befektetéseket kereső érdeklődő jött a licitálásokra és a különböző online fórumokhoz, csoportokhoz is csatlakozott. A karantén ideje alatt sokan kezdőként, szaktudás nélkül vágtak bele a befektetésre szánt pénzük elköltésébe. Lecsökkent az elhivatott hobbigyűjtők aránya is, szerintem most már a vevők jó 90 százaléka befektetési lehetőséget lát az érmékben és papírpénzekben”