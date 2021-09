A járvány alatt beragadt SZÉP-kártyás pénzeket nyáron költötték el, ez is drágította a szállodákat és éttermeket

Támogasd a munkánkat! A G7-et ingyen lehet olvasni, de nem ingyen készül. Támogass minket egyszeri, vagy rendszeres átutalással! Havonta Egyszeri összeggel Tovább a támogatáshoz

Az augusztusig rendelkezésre álló adatok alapján nagy rá az esély, hogy idén rekordot dönthetnek a magyar lakosság SZÉP-kártyás (Széchenyi Pihenő kártya) költései. A nyári időszak kiugró költései pedig jelentősen hozzájárulhattak az áprilisi nyitás óta nagyjából 5 százalék körül alakuló inflációhoz is.

Ahogy az alábbi ábrán látható, idén nyáron a Központi Statisztikai Hivatal által a vendéglátás és szálláshely-szolgáltatás csoportokban mért infláció nem sokkal ugyan, de meghaladta a pénzromlás általános szintjét. Az ábrán emellett az is látszik, hogy a „szabadidő és kultúra” kategóriában a statisztikai hivatal csak kisebb mértékű inflációt mért.

Mi ennek a jelentősége? Bár ennek a megerősítéséhez alaposabb felmérésre lenne szükség, az elmúlt hónapokban a fizetésük mellé SZÉP-kártyás juttatásokban részesülők gyakran számoltak be arról, hogy a kijárási korlátozások és úgy általában a járvány hónapjai alatt jelentős pénzek ragadtak be kártyájukon. Emiatt – nyilván a fizetésük nagyságától is függően – az emberek egy része hajlamosabb volt a SZÉP-kártyás jövedelmére „játékpénzként” tekinteni, tehát sokkal lazábban költött olyan szálláson vagy étteremben, ahol azzal lehetett fizetni.

Ehhez az is hozzájárult, hogy a kormány járványügyi intézkedései alapján a SZÉP-kártyákra 2020 áprilisa óta kedvezmények vonatkoznak az év végéig. A béren kívüli juttatásnak számító SZÉP-kártyás munkáltatói támogatás éves kerete ebben az időszakban 450 ezer forintról 800 ezerre nőtt, és a juttatások után nem kell szociális hozzájárulási adót fizetni, vagyis lefelezték a kártyák adóterhét. Szintén a kedvezmények közé tartozott, hogy 2021 áprilisa óta a három zseb (szálláshely, vendéglátás, szabadidő) bármelyikéből lehetett bármilyen célra költeni.

Bár emiatt alszegmensekre vonatkozó adatok 2021-re nem mutatják pontosan, hogy konkrétan mire költöttek a kártyatulajok, a fenti ábra alapján főleg az első két kategóriában költhettek sokat a SZÉP-kártyások.

A fentiek alapján arra számítottunk, hogy az adatokban is meglátszik majd a beszélgetéseinkben hallott jelenség, hiszen nagyjából egymillió magyar munkavállalónak van SZÉP-kártyája. Ezért megkerestük a három SZÉP-kártyát kibocsátó bankot, az OTP-t, az MKB-t, és K&H-t, és havi lebontásban elkértük, hogy 2019 januárja és 2021 augusztusa között hogy alakult a hozzájuk tartozó SZÉP-kártyák összesített forgalma. A K&H-tól és az MKB-tól csak összesített trendekre kaptunk szöveges választ, az OTP-től viszont havi bontásban is kaptunk adatokat. Ezek együttesen viszont bizonyították a megérzésünket.

Ahogy az ábrán is látszik, az OTP-nél

idén márciustól kezdve a SZÉP-kártyás költések messze meghaladták az előző évek hasonló időszakának költéseit.

Ugyanezt erősítette meg az MKB is. „A nyári hónapokban minden eddigieknél magasabb szinteken tetőztek az MKB SZÉP-kártyás költések: 2021 első nyolc hónapjában az MKB SZÉP-kártyás ügyfelek lényegében annyit költöttek SZÉP-kártyájukkal, mint 2020 12 hónapjában összesen, így biztosak lehetünk abban, hogy 2021 nagy rekordot hozó év lesz az MKB SZÉP Kártyánál” – írták a megkeresésünkre.

Kóródy Adél, a K&H kommunikációs kampányfelelőse arról számolt be, hogy az elmúlt nyolc hónapban közel másfélszeresére nőtt a K&H SZÉP-kártyák szálláshely alszámláinak forgalma a tavalyi teljes évhez képest, pedig már 2020-ban is erőteljes volt a belföldi turizmus hatása. Ez az alszámla a kártyák teljes forgalmának több mint 70-75 százalékát teszi ki a K&H-nál. Emellett azt is megemlítette, hogy idén nyáron minden alszámlánál jelentős forgalomnövekedést tapasztaltak.

Tüske Renáta, az MKB kommunikációs specialistája azt mondta nekünk, hogy 2020 őszétől 2021 tavaszáig a járvány miatt a munkavállalók nem nagyon tudták elkölteni a SZÉP-kártyás pénzeiket, így a számlákon 2021 áprilisára rekord nagyságú összegek halmozódtak fel. 2021-ben aztán a korlátozások megszüntetése után az MKB tapasztalatai alapján költeni kezdtek, amihez az is hozzájárult, hogy sokan itthon töltötték el a szabadságukat.

Ehhez az is hozzájárult, hogy több lett az elfogadóhely is: az MKB-s és a K&H-s kártyákat nagyjából 33 ezer helyen, az OTP-s kártyákat pedig csaknem 49 ezer helyen fogadják el, és az elfogadóhelyek száma mindhárom bankhoz tartozó kártyák esetében 15-20 százalék között nőtt az év első nyolc hónapjában.

Ez a magyar gazdaság egésze szempontjából legalább két szempontból fontos. Egyrészt amellett, hogy örülünk neki, érdemes a belföldi turizmus legsikeresebb nyaráról szóló iparági sikerjelentéseket minimális kritikával fogadni, legalábbis a hosszabb távú iparági kilátásokat illetően. A kereslet egy részét ugyanis idén biztosan az említett játékpénzes vendégek adták.

Másrészt az inflációs kilátások szempontjából is van relevanciája, ha az év végével kifutnak a SZÉP-kártyás kedvezmények: ennek ugyanis jövőre az idei évhez képest árakat mérséklő hatása lehet majd az érintett iparágakban.

