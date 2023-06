Hamarosan beléphet a százmilliárdos vagyonú klubba Orbán Viktor családja

Egyre gyorsuló ütemben gazdagodik Orbán Viktor családja. Míg tíz-tizenöt évvel ezelőtt a miniszterelnök családtagjai legfeljebb néhány tízmillió forintnyi céges jövedelemre tettek szert, addig mostanában rendre évi 2-3 milliárd forint bevételük van ilyen forrásból. Korábban egyértelműen az Orbán-bányák növelték a családi vagyont, az elmúlt esztendőkben azonban már a fiatalabb generáció befektetései hozzák a nagy pénzt.

Extraprofit a bányából

Elég jól meglovagolta 2022-ben a kedvező piaci helyzetet a miniszterelnök édesapjának többségi tulajdonában álló Dolomit Kft. Az építőipar szárnyalása és az alapanyagok drágulása a Covid-kilábalás kezdete óta húzza a hasonló, kőbányászattal és -feldolgozással foglalkozó vállalatokat. A Dolomit Kft. már 2021-ben is rekord árbevételt ért el, először átlépve az 5 milliárd forintot, tavaly azonban még ezt is sikerült megfejelni, és már a 6 milliárdtól sem maradt el sokkal a forgalom.

A bevétel elég jelentős része ráadásul nyereség soron is megmaradt. A profit ugyancsak rekordszintre emelkedett, és átlépte a 2 milliárdot. Ez nagyon magas, közel 35 százalékos nyereségrátát jelent, ami ágazati összevetésben is kiugró. Ahogy egy tavalyi cikkünkben bemutattuk, az állami beruházásokra is szállító Dolomit Kft. profitrátája több mint a duplája a konkurensekének, és ha Orbán Győző cége csak az iparági átlagot hozza ebben a mutatóban, akkor

hat év alatt ötmilliárd forinttal alacsonyabb nyereséget termelt volna.

A miniszterelnök édesapjának cége nem is szégyenlősködött: a teljes nyereséget kifizették a tulajdonosoknak. Orbán Győzőre a profitból egymilliárd forintnál valamivel (nagyjából egy fővárosi garzonlakás árával) több jutott. Ennél nagyobb összeget eddig mindössze egyszer vett ki a vállalatból: 2018 tavaszán, az akkori választások után pár nappal*A cég osztalékról is döntő közgyűlését négy nappal az április 8-i választások után tartották., amikor teljesen kisöpörték a céget, és a korábbi évek nyereségét is kifizették a tulajdonosoknak.

Ebben az időszakban fordult át valami abban, ahogy az Orbán-család az üzleti ügyeit kezelte. A 2014-et megelőző években nem is termeltek annyi nyereséget ezek a cégek, mint mostanában, ám ami talán ennél is fontosabb, hogy amit hoztak, annak a jelentős részét is a vállalatokban hagyták. Ez változott meg 2015 és 2017 között.

A nagy pénz a vagyonkezelésben van

A Dolomit ebben a három évben kétszer annyi osztalékot fizetett, mint a megelőző bő egy évtizedben összesen, és Orbán Viktor szüleinek, illetve testvérének többi vállalatából is elkezdtek dőlni a százmilliók. A Fidesz 2010-es hatalomra kerülése óta

a család bányászati és kapcsolódó cégei így összesen közel 10 milliárd forintnyi osztalékot fizettek.

A felpörgő bányabiznisz ellenére azonban az utóbbi három-négy évben már így sem ebből a szektorból gazdagodott elsősorban a miniszterelnök (tágabb értelemben vett) családja. Orbán Viktor veje, Tiborcz István üzletei mostanra egy nagyságrenddel több pénzt termelnek, mint a bányák.

Ahogy tegnapi cikkünkben bemutattuk, a BDPST Zrt. dolgozónként másfél, összesen közel 22 milliárd forintos nyereséget hozott össze 2022-ben. A vállalat hivatalosan ingatlan-adásvétellel foglalkozik, valójában azonban egy nagyobb cégcsoportot összefogó vagyonkezelő. Bevétele is leginkább a tulajdonában lévő cégekből származik: osztalékból és árfolyamnyereségből.

Bár Tiborcz István a BDPST előző két évben összehozott összesen közel 34 milliárd forintos nyereségéből nagyon szerényen alig több mint 2 milliárd osztalékot vett ki, a közelmúltban így is jóval nagyobb volt az ilyen forrásból származó jövedelme, mint a miniszterelnök szüleinek és testvéreinek. Az előző négy esztendőben Tiborcz cégei összesen 6,6 milliárd forint osztalékot fizettek, míg a család idősebb tagjainak csak 3,6 milliárdos osztalékjövedelme volt.

Ráadásul azzal, hogy a BDPST-ből nem söpörték ki a pénzt, a vállalat évről évre többet ér. A leadott beszámoló alapján a cég nettó eszközértéke már meghaladja a 40 milliárd forintot.

Tiborcz István vagyonát a májusban megjelent A 100 leggazdagabb magyar című kiadvány közel 70 milliárd forintra becsülte, ám ekkor még nem lehetett ismerni a BDPST tavalyi, kiugró számait. Ennek fényében nem lenne meglepő, ha belátható időn belül a miniszterelnök családjának látható vagyona is átlépné a 100 milliárdot.

