Úgy tűnik, hogy kifulladtak az élelmiszerboltok az árcsökkentésben

A G7 2020 januárja óta minden hónapban ugyanazzal a módszerrel elvégzett nagy bevásárlása 2023. október 31-én átlagosan 23 923 forintba került. Mint mindig, ezúttal is négy bolt, az Aldi, a Lidl, a Penny és a Tesco átlagáról van szó, mind a négy üzletben mindig ugyanazokat a termékeket vásároljuk meg. (A lista a csillagra kattintva*Burgonya (piros) 3 kg

Cukor, 0,5 kg

Liszt, 1 kg

Olaj (napraforgó), 1 l

Vaj, 0,25 kg

Félbarna kenyér, 3 kg

Zsemle, 0,5 kg

Kifli, 0,5 kg

ESL tej 1,5%, 1 l

ESL tej 2,8% ,1 l

Tejföl 20%, 0,5 l

Natúr joghurt, 0,5 l

Kefir, 0,5 l

Paradicsom, 1 kg

TV paprika, 0,5 kg

Sárgarépa, 0,5 kg

Fehérrépa, 0,2 kg

Alma, 1 kg

Banán, 0,5 kg

Örölt kávé (100% Arabica) 0,25 kg

Csirkemell, 1 kg

Pulykamell, 1 kg

Sertés darált hús, max. 20% zsírtartalom, 0,5 kg

Sertéspárizsi, 0,2 kg

WC-papír, kétrétegű, 200 lap

Coca-Cola, 1 l

Zabital, 1 l

Rizs, (min. “A” minőség) 0,5 kg

Spagetti tészta, (durum) 0,25 kg

Tojás, 10 darab

Vöröshagyma, 0,25 kg

Kígyóuborka, 1 darab

Szénsavas ásványvíz, 3 l

Só, 0,05 kg

Rögös túró, 0,2 kg

Gouda sajt, 0,2 kg

Sertéskaraj, 1 kg

Trappista sajt, 0,2 kg

Kakaós/fahéjas csiga, 0,2 kg

Uht tej, 1,5% 1 l

Uht tej, 2,8% 1 l

Narancs, 0,3 kg nyílik meg, a módszertanunk pedig a mondat végén lévő csillagra kattintva olvasható*Minden terméknél fajlagos árat rögzítünk, kilogrammot, litert, darabot, vagy a WC-papír esetében lapot.

Mindig az adott termék éppen elérhető legolcsóbb változatát vesszük figyelembe.

Ha akciós egy termék, akkor a nem akciós árral számolunk azért, hogy egy-egy rövid távú, de nagyarányú átmeneti árcsökkentés a havi adatokban ne okozzon nagy kilengést.

Minden olyan áreltérést akciónak tekintünk, amelyet a vásárló a boltban egyértelműen azonosítani tud. Ezek jellemzően: 1)Akció feliratú címke 2)Százalékos árengedményt jelző címke 3)Egy alacsonyabb és egy magasabb árat tartalmazó címke, akár “akció” felirat és/vagy százalék jelzés nélkül.

Amennyiben csak egy ár látható a címkén, akkor annak színétől és formájától függetlenül számunkra eldönthetetlen, hogy akciós-e a termék, ezért nem akciósnak tekintjük.

A kiszerelést nem vesszük figyelembe annak érdekében, hogy a termék fajlagos ára hosszú távon is összehasonlítható maradjon. Példa: Egy termékből minden hónapban egy kilót veszünk a legkisebb elérhető fajlagos áron, akkor is, ha ez az ár a kétkilós kiszereléshez tartozik. Ezzel biztosítjuk, hogy ha a termék egykilós kiszerelését kivezetik, és például bevezetik helyette az 1,25 kilós változatot, az összehasonlításunk visszamenőleg is helytálló marad.

Bizonyos termékeket pontosabban definiálunk, mint másokat. A különböző zsírtartalmú tejeket például külön terméknek tekintjük, a burgonyák vagy az almák között azonban nem teszünk minőségi különbséget. Utóbbiaknál azt feltételezzük, hogy az árérzékenyebb vásárlók sem tekintik ezeket olyan külön termékeknek, amelyek nem versenyeznek egymással.

Amennyiben egy termék ára regionálisan eltérő egy adott boltláncon belül, akkor az üzletek többségében érvényes árat vesszük figyelembe..)

A bevásárló kosarunk értéke egy évvel ezelőtt, vagyis 2022 október végén még átlagosan 26 103 forint volt, vagyis a jó hír az, hogy egy év alatt 8 százalékos árcsökkentést tapasztaltunk. Az alábbi ábrán azt mutatjuk be, hogy 2021. januárja óta ez a mutató, vagyis az egyes hónapokban mért, de éves alapú változás hogyan alakult. Látszik a görbén a nagy inflációs hullám, és az is, hogy idén már nagyon erős a csökkenés, hiszen a tavalyi kiindulási alapok nagyon magasak, adataink már szeptember óta deflációt mutatnak.

Ám ha nem az éves változás mértékét, hanem a bevásárlás konkrét összegét nézzük, akkor azt látjuk, hogy a kosarunk idén februárban volt a legdrágább (28 222 forint), azóta egészen szeptemberig szépen csökkent, 23 820 forintra. A friss október végi adat azonban sajnos azt mutatja, hogy ismét növekedett az érték, most 23 923 forintra nőtt az összeg. Olyan, mintha a bevásárlás összköltsége a nagy drágulás után ugyan korrigált volna, de elképzelhető, hogy ezen a majdnem 24 ezer forint körüli értéken stabilizálódhat (a korábbi 16-17 ezer forint helyett).

Hogy az egyes üzletekben külön-külön mennyi volt a kosár értéke, azt szokás szerint következő hírlevelünkben tesszük közzé.

A hírlevélre itt lehet feliratkozni.

Ugyanezt a jelenséget látványosabban is be tudjuk mutatni: a következő grafikonon azt ábrázoljuk, hogy a bevásárlás költsége idén az egyes hónapokban hogyan változott a közvetlenül előtte lévő hónaphoz képest. A negatív érték a kosárérték csökkenését, a pozitív a növekedését jelzi.

Mi történt októberben, ami összességében felfelé mozdította el a költségeket? A paradicsom hirtelen 56 százalékkal drágult meg, ami akkor is sok, ha a szezonalitást figyelembe vesszük, a trappista sajt 14, a paprika 11, az alma és a banán 8, a narancs pedig 7 százalékkal lett drágább egyetlen hónap alatt.

A vöröshagyma ugyan 34, a burgonya 9, a rögös túró pedig 7 százalékkal lett olcsóbb, ezek azonban nem tudták ellensúlyozni a drágulásokat. Összességében a 42 termék közül 19-nek csökkent az ára, 12-nek azonban nőtt, és a mérleg nyelve az utóbbiak felé mozdult el. (A súlyozásunk természetesen szubjektív, nem reprezentatív, vagyis eltérő vásárlási szokásoknál más lehet a végeredmény.)

Ha a két évvel ezelőtti, azaz 2021-es árszintekhez nézzük a mostani értékeket (aminek azért lehet értelme, mert azok jórészt még a nagy inflációs felfutás előttiek), akkor azt látjuk, hogy 2023. februárjában még 67 százalékos volt az áremelkedés 2021. februárhoz képest, októberben azonban már csak 41 százalék, 2021 októberhez képest.

Végső soron a jelenlegi adatok alapján az látszik reális forgatókönyvnek, hogy a korábbi stabil szinthez képest ez a körülbelül 40 százalékos áremelkedés lehet az az új szint, amelyen állandósulhatnak az árak, de biztosabbat csak a következő hónapok adatai alapján lehet majd mondani.

Időközben persze a vásárlók anyagi helyzete is változott, ezért szokás szerint azt is bemutatjuk, hogy a nagy bevásárlásunk átlagos összköltsége mekkora részét viszi el az aktuális nettó medián átlagkeresetnek. Ebben két hónapos csúszásban vagyunk, mivel a KSH legfrissebb kereseti adatai augusztusra vonatkoznak. Mivel augusztusban a medián kereset emelkedett, a kosarunk értéke pedig akkor még csökkent, a bevásárlás a havi jövedelem 7,68 százalékát vitte el, és ez kedvező változás volt az egy hónappal korábbi 7,91 százalékhoz képest. A medián nyugdíjaknál is hasonló a helyzet, ott 13,23 százalékról 12,87-re csökkent az arány.

G7 támogató leszek! Egyszeri támogatás / Előfizetés

Adat Élet Aldi bevásárlás élelmiszer fogyasztói kosár infláció kiskereskedelem Lidl Penny Tesco Olvasson tovább a kategóriában