Túl olcsó az eper, szüret előtt szántanak be ültetvényeket Németországban

Kisebb botrány van Németország legnépesebb tartományában abból, hogy a túltermelés és az import miatt nem éri meg igazán a gazdák számára a spárga- és epertermesztés, és emiatt akad olyan termelő is, aki tiltakozásképp már a szüret előtt elkezdte felszámolni az eperültetvényét.

A jelek szerint a helyzet hasonló, mint amikor évekkel ezelőtt idehaza a dinnyetermesztők tiltakoztak a számukra túl alacsony felvásárlási árak ellen. Ahogy a WDR összeállításából kiderül, idén a tartományban ideálisak az időjárási viszonyok az epertermesztés számára, a melegnek köszönhetően szépen érnek a gyümölcsök. Ez egyben azonban bőséges kínálatot is jelent, ami az – elsősorban Spanyolországból és Hollandiából származó – importtal együtt olyan nyomott átvételi árakhoz vezet, hogy több gazda számára egyszerűen nem éri meg leszedni az epret.

A coesfeldi Andreas Rahmann például azt mondta, hogy fél kilónyi eperért 1,01 eurót kap az üzletláncoktól, közvetlenül értékesítve viszont 4,5 eurót. Az utóbbi fedezi a 20 – Romániából érkezett – eperszedője bérét és elszállásolását, az előbbi viszont nem. Épp ezért elkezdte megsemmisíteni az ültetvényét – jelentős részét a szüret előtt –, de nemcsak tiltakozásképpen, hanem azért, mert jövő héten kukoricát akar vetni a helyére, a jelenlegi piaci viszonyok között ugyanis azzal jó pénzt kereshet. A piaci változásokat egyébként már tavaly érzékelte, ezért csökkentette az epertermő területét, a jövőben pedig nem tervezi, hogy a kereskedelmi láncoknak értékesít a gyümölcsből.

Idén azonban idén már a szedd magad módszerben sem igazán bízhatnak a gazdák. Az előző két évben ez számottevő bevételt hozott – idehaza is letarolták a földeket az emberek –, mert azon kevés tevékenység közé tartozott, ahova a koronavírus-járvány megfékezése érdekében elrendelt korlátozások közepette is el lehetett menni. Idén azonban ezeket már Németországban is feloldották, ráadásul az üzemanyag nagyon megdrágult, így kevesen ülnek be az autóba azért, hogy felkeressenek egy eperfarmot.

A tartományi agrárkamara szóvivője szerint ez azért is nagy kár, mert rég lehetett olyan jó minőségű epret és spárgát olyan kedvező áron beszerezni, mint most. A WDR riportja szerint egy kiló epret 3,95 euróért (1550 forint) lehet saját szedéssel megvenni, míg a boltban 5,9 euróba (2300 forint) kerül.

Ezek után nem meglepő, hogy az említett gazdálkodó nincs egyedül, a 20 hektáron epret termesztő münsteri Stephan Bäcker ugyan felszámolni nem tervezi az ültetvényét, de a termés harmada valószínűleg leszedetlen marad, így nagyjából 50 tonna eper veszik majd kárba.

