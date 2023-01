A Lidl és az Aldi emelte árait a legnagyobb mértékben Nagy-Britanniában

Vásárló egy londoni Aldi előtt. Fotó: AFP/Europress

A brit Which magazin felmérte, hogyan változtak az árak decemberben az előző évhez képest az országban legnépszerűbb kiskereskedelmi láncokban, és – talán némi meglepetésre – azt találta, hogy messze a két német diszkontlánc, a Lidl és az Aldi emelt a legnagyobb mértékben.

Igaz, még így is ezek a legolcsóbbak a magazin felmérése szerint. Kettejük közül egészen pontosan az Aldi, amely a Which 48 étel-, illetve italterméket tartalmazó bevásárlása alapján 1,6 fonttal (körülbelül 725 forinttal) bizonyult olcsóbbnak a Lidlnél, megszerezve egyben a „2022 legolcsóbb élelmiszerlánca” címet is.

Éves inflációs számításaihoz ugyanakkor a brit magazin termékek jóval szélesebb körének árait figyeli: a fenti grafikonon szereplő nyolc kiskereskedelmi láncban kapható több tízezer termék árváltozását követik nyomon a munkatársai. Ez alapján 2022-re kereken 15 százalékos élelmiszer-infláció adódott.

Ezt Magyarországról nézve kifejezetten irigyelhetjük, hiszen idehaza a KSH hivatalos adatai szerint 44,8 százalékkal drágultak az élelmiszerek 2022-ben. Saját, nem reprezentatív mérésünk ettől csak kis mértékben tér el, az általunk követett termékekért 48,7 százalékkal kellett többet fizetni tavaly december végén, mint egy évvel korábban.

A Which eredményeit ismertető cikkében a Bloomberg arra emlékeztet, hogy a Tesco, az Aldi, a Lidl és az Ocado is rekord szintre növelte eladásai értékét karácsony előtt, ez azonban csak az inflációnak volt köszönhető, az értékesített mennyiségek csökkentek. Az üzletláncok pedig arra figyelmeztettek, hogy nyereségrátáik idén is nyomás alatt lesznek.

