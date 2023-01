Egy termékcsoport drágulása húzta fel az élelmiszer-inflációt decemberben

A G7 saját, 42 élelmiszerből álló szubjektív fogyasztói kosarának adatai szerint decemberben nem volt nagyobb az éves infláció, mint novemberben. A drágulás az előző év azonos időszakához képest mindkét hónapban kerekítve 49 százalék volt, vagyis az októberi 55 százalékos csúcs után ezen a 6 százalékponttal alacsonyabb, de még így is irdatlanul magas szinten stabilizálódott.

Az általunk három éve monitorozott termékek listáját erre a csillagra kattintva*Burgonya (piros) 3 kg

Cukor, 0,5 kg

Liszt, 1 kg

Olaj (napraforgó), 1 l

Vaj, 0,25 kg

Félbarna kenyér, 3 kg

Zsemle, 0,5 kg

Kifli, 0,5 kg

ESL tej 1,5%, 1 l

ESL tej 2,8% ,1 l

Tejföl 20%, 0,5 l

Natúr joghurt, 0,5 l

Kefir, 0,5 l

Paradicsom, 1 kg

TV paprika, 0,5 kg

Sárgarépa, 0,5 kg

Fehérrépa, 0,2 kg

Alma, 1 kg

Banán, 0,5 kg

Örölt kávé (100% Arabica) 0,25 kg

Csirkemell, 1 kg

Pulykamell, 1 kg

Sertés darált hús, max. 20% zsírtartalom, 0,5 kg

Sertéspárizsi, 0,2 kg

WC-papír, kétrétegű, 200 lap

Coca-Cola, 1 l

Zabital, 1 l

Rizs, (min. “A” minőség) 0,5 kg

Spagetti tészta, (durum) 0,25 kg

Tojás, 10 darab

Vöröshagyma, 0,25 kg

Kígyóuborka, 1 darab

Szénsavas ásványvíz, 3 l

Só, 0,05 kg

Rögös túró, 0,2 kg

Gouda sajt, 0,2 kg

Sertéskaraj, 1 kg

Trappista sajt, 0,2 kg

Kakaós/fahéjas csiga, 0,2 kg

Uht tej, 1,5% 1 l

Uht tej, 2,8% 1 l

Narancs, 0,3 kg lehet megnézni, (nem hivatalos) módszertanunk pedig a mondat végén lévő csillagra kattintva nyitható meg*Minden terméknél fajlagos árat rögzítünk, kilogrammot, litert, darabot, vagy a WC-papír esetében lapot.

Mindig az adott termék éppen elérhető legolcsóbb változatát vesszük figyelembe.

Ha akciós egy termék, akkor a nem akciós árral számolunk azért, hogy egy-egy rövid távú, de nagyarányú átmeneti árcsökkentés a havi adatokban ne okozzon nagy kilengést.

Minden olyan áreltérést akciónak tekintünk, amelyet a vásárló a boltban egyértelműen azonosítani tud. Ezek jellemzően: 1)Akció feliratú címke 2)Százalékos árengedményt jelző címke 3)Egy alacsonyabb és egy magasabb árat tartalmazó címke, akár “akció” felirat és/vagy százalék jelzés nélkül.

Amennyiben csak egy ár látható a címkén, akkor annak színétől és formájától függetlenül számunkra eldönthetetlen, hogy akciós-e a termék, ezért nem akciósnak tekintjük.

A kiszerelést nem vesszük figyelembe annak érdekében, hogy a termék fajlagos ára hosszú távon is összehasonlítható maradjon. Példa: Egy termékből minden hónapban egy kilót veszünk a legkisebb elérhető fajlagos áron, akkor is, ha ez az ár a kétkilós kiszereléshez tartozik. Ezzel biztosítjuk, hogy ha a termék egykilós kiszerelését kivezetik, és például bevezetik helyette az 1,25 kilós változatot, az összehasonlításunk visszamenőleg is helytálló marad.

Bizonyos termékeket pontosabban definiálunk, mint másokat. A különböző zsírtartalmú tejeket például külön terméknek tekintjük, a burgonyák vagy az almák között azonban nem teszünk minőségi különbséget. Utóbbiaknál azt feltételezzük, hogy az árérzékenyebb vásárlók sem tekintik ezeket olyan külön termékeknek, amelyek nem versenyeznek egymással..

Ha az Aldi, a Lidl, a Penny és a Tesco árainak átlagát nézzük, akkor fogyasztói kosarunk 2022. december végén 26 953 forintba került, míg egy évvel korábban még csak 18 124 forintot kellett fizetnünk érte.

Az alábbi grafikon az általunk ebben a négy üzletben mért éves szintű átlagos árváltozást mutatja, havi bontásban. Némi bizakodásra adhat okot, hogy a hosszan tartó meredek emelkedés megtört, egyelőre nem folytatódott.

Ha viszont azt nézzük, hogy a négy üzlet átlagából számolt egyes termékárak hogyan alakultak tavaly november és december között, akkor azt látjuk, hogy a stagnálás – az árstopolt áruk kivételével – csak kevés termékre jellemző. A változatlanul 48-49 százalékos infláció tehát úgy jött ki, hogy egyes termékek alaposan drágultak, mások viszont olcsóbbak lettek.

A narancs és a fehérrépa ára egyetlen hónap alatt (sorrendben) 27 és 23 százalékkal esett vissza, a paprika és a sárgarépa 7-6 százalékkal lett olcsóbb.

Az átlagos drágulást a trappista sajt vezeti, ez egyetlen hónap alatt 18,7 százalékkal ment fel. Azonban általában is látványossá vált, hogy a december a tejtermékeknél hozott erős inflációt. Az alábbi grafikonon ezt mutatjuk be (a 2,8-as UHT tejet nem vettük figyelembe, hiszen az árstop alatt van).

A 2,8-as UHT tejjel már csak azért sem érdemes komolyan foglalkozni, mert szinte soha nem látjuk a boltokban, igazi fantomtermékké vált. Nem valószínű, hogy ezen változtatni fog a kormány új rendelete, amely előírja, hogy a kereskedők kétszer többet tartsanak az árstopolt termékekből. A bolt ugyanis hiába adja le a kétszeres rendelést, ha nincs a gyártónál áru. Úgy tudjuk, hogy a kormányhivatal havonta kiküldött ellenőrei már jó ideje nem is büntetik meg azt a boltot, amely be tudja mutatni, hogy időben leadta a kötelező mennyiségre vonatkozó rendelését, de a gyártó vagy a kereskedő nem tudta neki leszállítani az árut.

Az általunk vizsgált négy üzlet árainak átlaga szerint az árstopolt, de hiánycikk 2,8-as UHT tej 211 forintba kerül(ne), ám hogy ez mennyire irreális, azt a helyettesítő termékek ára mutatja a legjobban. Az 1,5-ös UHT tej december végén átlagosan 380 forintba, a 2,8-as ESL tej 433 forintba, az 1,5-ös ESL tej pedig 395 forintba került.

Az import zabital eközben csak sokkal kisebb mértékben drágul, és decemberben elérhető volt már 449 forintért is (a négy bolt átlaga viszont 536 forint volt), ez már nagyon közelít a 2,8-as ESL tej szintjéhez. A külföldről behozott zab- és rizsital árszintje most már a jellemzően magyar laktózmentes tejek alatt van, így az előbbiek a laktózérzékenyek számára új tejhelyettesítő alternatívaként nyílhatnak meg.

Végül szokás szerint bemutatjuk, hogy a nagy bevásárlásunk összköltsége mennyi volt a négy áruházban az elmúlt 12 hónapban.

